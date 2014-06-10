Танец коллективного Чемберлена: Путин не успокоится

Чешский премьер-министр Богуслав Соботка в прошлую субботу выступил на страницах пражской газеты "Pravo" со статьей, в которой высказался против новых санкций в отношении России и восприятия Москвы в качестве нового противника Европейского Союза и НАТО.

Эта статья показательна отнюдь не только для главы правительства Чехии. Для большинства европейских лидеров, чьи страны вовлечены в серьезное экономическое сотрудничество с Россией, самым большим желанием является окончание российско-украинского кризиса. Новые санкции, вне всякого сомнения, могут нанести сокрушительный удар по режиму Владимира Путина – но они приведут и к неприятностям для самих европейцев.

Отказ от выгодных контрактов – тот же "Мистраль" стоит миллиарды евро. Потеря рабочих мест. Даже минимальное снижение уровня экономического роста. А ведь западным политикам идти на выборы! Добавим к этому еще и коррумпирование Москвой части западных элит, и планомерную работу российской пропаганды в Европе, и использование антиамериканских настроений, традиционных для многих европейцев – и российский "коктейль Молотова" готов!

Европейские политики, разумеется, не могут сидеть сложа руки, когда российские войска действуют в Крыму, а российские диверсанты – на Донбассе. Именно поэтому им важно, чтобы РФ успокоилась – даже ценой таких украинских уступок, которые могут на долгие годы исключить восстановление территориальной целостности нашей страны и ее европейскую перспективу. Не случайно в "авангарде примирения" с Россией оказались европейские левые, неоднократно замеченные в неблаговидных политических сделках с Кремлем, а в поддержку российской политики по отношению к Украине и оккупации Крыма выступают европейские неофашисты – главные идеологические союзники путинского режима.

Но для всей этой "стратегии примирения" необходимо одно важное обстоятельство – чтобы танго танцевали двое. Проще говоря, даже самые большие поклонники российских денег в западных элитах хотят, чтобы Путин остановился и оставил Украину в покое. Да, можно закрыть глаза на Крым. Да, пускай у Донбасса будет "особый статус". Да, можно отложить на долгие годы предоставление Украине перспективы членства в ЕС. Да, можно забыть о НАТО. Но Путин должен остановиться и впредь действовать исключительно политическими методами. И лучше вместе с европейцами. А Украина пусть будет мостом между Западом и Россией.

Но только Путин не успокоится. Не успокоится не только потому, что ему нужна Украина, а потому, что презирает Европу с ее Олландами, Фабиусами, Штайнмайерами, Соботками и прочими примирителями, готовыми за лишний миллиард отказаться от ценностей, на которых строится западная цивилизация. Как и любой восточный правитель, Путин уважает только силу. Он может остановиться в Украине – пока что. Но он обязательно ударит в другом месте. В Казахстане. В балтийских странах. На Ближнем Востоке. Всюду, где будет возможность дестабилизировать ситуацию, он ее дестабилизирует, потому что именно так на Лубянке, откуда родом Путин, понимают роль "сверхдержавы". "Сверхдержава" – это не особые функции по стабилизации, а превращение мира в кровавое месиво ради доказательства своего "равноправия" с американцами.

Если европейцы не понимают этого сегодня – что ж, поймут завтра. Плата за промедление будет ошеломляющей. Против Москвы придется вводить куда более ощутимые санкции, чем сейчас, и они действительно ощутимо ударят по европейской экономике. Европейским странам придется обращаться за помощью к США – при этом и американское военное присутствие на континенте будет нарастать. Да, Кремль будет посрамлен, но Европейский Союз из равноправного игрока на мировой политической арене на годы превратится в младшего партнера Соединенных Штатов.

И виновными в этой метаморфозе будут не Путин с Обамой, а европейские "примирители", танцующие вокруг Кремля ритуальный танец коллективного Чемберлена.