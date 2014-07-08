Спасти Донбасс и уничтожить "Новороссию"

В свете последних трагических месяцев, в частности, более чем недели "перемирия", когда на Донбассе гибли не только украинские военные, но и мирные жители, и восстановления активных действий в рамках АТО, как-то стало забываться об одной из первопричин того, что террористы так глубоко проникли в жизнь двух областей и не собираются никуда уходить.

Проблема в мировоззрении, на основании которого чудесно прижились и пропаганда российского ТВ, оперативно включенного террористами вместо украинских каналов, и безумные идеи стрелков-губаревых-царевых, и многое другое. Возьму на себя ответственность утверждать, что в случае, если украинские власти проведут успешную операцию против террористов и при этом не допустят больше жертв среди мирного населения (они уже, к сожалению, есть, и предотвратить новые, как по мне, сейчас одна из основных задач), главным фронтом "битвы за Донбасс" станут идеология, мировоззрение и, если хотите, пропаганда. Иначе новые боевики из России наползут, не пройдет и полугода.

Идеологическая химера, которая позволила террористам более-менее вольготно чувствовать себя в Донецкой и Луганской областях (были же проблемы и в других регионах, не менее русскоязычных. Вспомните Харьков, Одессу, тот же Николаев), по большому счету, состоит из двух элементов. С одной стороны, это вечное недовольство Киевом, центральной властью как таковой, а в последние месяцы – Майданом, на "ремонт" которого некоторые хваткие донбасские чиновники даже пытались собрать деньги с бюджетников, и который так поливала грязью пропаганда Януковича сразу на нескольких телеканалах. Плюс боль от потери "своей" власти.

Прошлого президента до его бегства на востоке Украины, в действительности, не любили. Но, все равно, шли и голосовали за его Партию регионов. Потому что "свои", "местные", в люди выбились, до самого Киева добрались и нас, стало быть, не забудут. Забывали, плевали, пользовались, как хотели, но "своими" оставались. И показательно, что свои политические перспективы Янукович убил не какими-то позорными и преступными действиями, а бегством. Которое, среди прочего, еще и позволило заглянуть за забор Межигорья, а такое уже, вкупе с прочими проблемами, простить практически невозможно.

Второй момент – российская пропаганда и Владимир Путин, как ее главное лицо. Если вспомнить, то слово "Новороссия", которое сейчас пытаются использовать захватившие Донбасс бандиты и предатели, впервые публично сказал именно президент РФ во время своей прямой линии. Тогда он убедительно так выдвинул абсолютно не имеющую отношения к истории теорию (Путину, в принципе, врать не привыкать, вспомните, хотя бы, его рассказы о российских военных, которых "не было" в Крыму во время захвата полуострова) о том, что, якобы, весь юго-восток Украины – это такая себе "Новороссия" в культурном, языковом и прочем планах. Абсолютная ахинея, в принципе не подкрепленная исторически, была сказана так убедительно, что сейчас ее вовсю используют Царев и прочие "лидеры ополчения" на Донбассе, создавая химерные объединения несуществующих "народных республик".

И еще два момента. Российская пропаганда почему-то продолжает называть Донбасс "юго-востоком", не поясняя, где там юг. А Путин сохраняет привлекательность для многих наших сограждан, и ему часто верят, даже когда он прямо врет. Вспоминается начало 2000-х годов, когда ряд моих одногруппников по институту в Донецке и просто знакомых покупали книгу о Владимире Владимировиче, восхищаясь его трудовым путем и достижениями. Такая вот сложная солянка получается.

Ответ на нее может быть один, причем отвечать должно государство. Отреагировать на соседскую ложь мы можем только своей пропагандой. Вот только она должна принципиально отличаться одним моментом – тотальной лжи нужно противопоставить правду. И просто рассказать жителям Донбасса несколько очевидных вещей.

Во-первых, совершенно очевидно, что все, кто говорит, что войну на восток Украины принесла центральная власть, врет. Войну Донбассу принесли вооруженные люди с георгиевскими лентами, которые начали с захватов зданий органов местной власти и силовых структур, а закончили завозом танков, ПЗРК и прочих смертоносных вещей из России. Войну начали и продолжают те, кто стреляет, несмотря ни на какие перемирия и даже на то, что Путин из Кремля стал произносить слово "мир". Войну принесли и удерживают те, кто называет террористов "ополченцами", откровенный грабеж - "национализацией", кто надрывно зовет в нашу страну российские войска и провозглашает мертворожденные "народные республики", пытаясь убедить всех вокруг, что это серьезно. Это – самый очевидный факт в сложившейся на востоке Украины ситуации, и вряд ли кто-то приведет по настоящему рациональный и обоснованный контраргумент.

Во-вторых, именно ненавистный Киев, несмотря ни на что, продолжает снабжать деньгами большую часть захваченного Донбасса. Выплачивает пенсии, зарплаты бюджетникам, регрессные выплаты (кто жил в той же Донецкой области, поймет, насколько это значимая штука). Старается хоть как-то решить проблемы с водой там, где ее нет из-за боев. Делает многое другое. Совершенно не хочу хвалить власть, ее много за что можно критиковать, но, отдадим должное, руководство страны относится к жителям Донбасса, как к полноценным гражданам Украины. Несмотря на все крики о "хунте", "правосеках" и прочем.

Наконец, в-третьих. Всем, кто рассказывает о "Новороссии", я лично рекомендовал бы почитать книги вместо аккаунтов всяких антимайданов в соцсетях. Например, что-нибудь по истории Украины. Или России. Очень сомневаюсь, что там найдется что-либо о Новороссии, о которой так активно вещают разнообразные сепаратисты и террористы. Зато там найдутся невероятные факты – Донбасс фактически стал существовать как индустриальный регион, чем он гордится и сейчас, благодаря европейцам. Британцам разным, Джонам Хьюзам. И таких открытий будет просто море. И понятно будет, что российская пропаганда не выдерживает вообще никакой критики и минимального рационального анализа… А еще советую почитать "тексты" очень многих борцов за права русского языка. Они пишут с такими ошибками, что хочется посоветовать им побороться сначала за собственную грамотность, а потом уже за что-то другое…

Я перечислил лишь немногие из вещей, по которым Украина может ударить на идеологическом фронте. Нужно понимать еще один очень важный момент. Мировоззрение, которое привело к определенной популярности идей разнообразных ДНР, навязывалось жителям Донбасса долгие годы. Так просто было выгодно и центральным властям, любившим играть на языке и истории и выдумывающим фашистов, чтобы закрыть свои грехи, и местным князькам. Сейчас же ответ на эти вещи будет означать фактическое спасение Донбасса. От террористов, бандитов, сумасшедших реконструкторов типа Гиркина, заигравшихся в войну, и многого другого. А для этого нужно уничтожить ничем, кроме лживой пропаганды, не обоснованную идею "Новороссии". Уничтожить, в первую очередь, в головах, сама по себе она слишком бессмысленна, чтобы выжить.