Путин, Донбасс и крах "русского мира"

Ужас последних месяцев, который на моем родном Донбассе устроили заезжие бандиты при большой заботе и помощи России, совершенно логично начинает оборачиваться против его зачинателей. И один из первых итогов нынешней войны, который уже виден, - фактический конец идеи "русского мира", за которую так ратует Владимир Путин.

Ведь что такое "русский мир" в изложении российской пропаганды? Это апелляции к религии, православию и, в конечном итоге, к духовности, не зря про него столько говорил московский патриарх Кирилл. Это рассказы о культурных ценностях и русском языке, который нужно поддерживать. Это попытка углубиться в историю, правда, переврав ее, придумав мифическую для современных реалий "Новороссию", и подсунув эту идею людям. Но, все равно, история, как-никак. Так вот, уже можно говорить, что кремлевский диктатор данную идею успешно похоронил. Конечно, он может ввести войска в Украину, продолжать снабжать оружием бандитов и убийц, а то и просто говорить с умным видом свою очередную ложь, но наша страна никогда в "русский мир", по крайней мере, такой, каким его видит РФ, не войдет. И Россия все для этого сделала.

Ведь "русский мир" - это, прежде всего, идея. Которая должна основываться на каких-то реальных делах. А они таковы, что у нас реально растет "антирусский мир".

Ведь сколько бы иконок ни цепляли на себя боевики, как бы они ни ходили в церковь и не рассказывали о "православной цивилизации" и прочем, с этими самыми иконками они постоянно совершают преступления. Стреляют по мирным людям, грабят их, а теперь дошли до того, что сбили самолет и убили почти 300 человек. Извините, на кой черт любому адекватному человеку, нужны проповеди о духовности, если рассказчики – это организаторы и исполнители массовых убийств? Говорить просто не о чем!

Кстати, скажу заодно. После катастрофы малазийского "Боинга" те из простых граждан, кто еще поддерживает ДНР и прочие бандитские "республики", лично для меня делятся на три категории. На людей неадекватных, не понимающих того, что происходит вокруг, на людей аморальных, для которых даже гибель сотен – не повод пересмотреть взгляды на окружающую действительность, и на людей заблудших, которые, верю, вспомнят, что у них тоже есть совесть. Потому что поддерживать банду, совершающую массовые убийства, – это, знаете ли, намного серьезнее, чем кричать "Киев нас не слышит" и прочие глупости, из-за которых Донбасс стал кровавой раной. А вообще, все убожество "русского мира" в свете трагедии, произошедшей на востоке Украины, как говорится, налицо.

Кроме того, как можно рассказывать что-то о русской культуре, которую я, кстати, считаю выдающейся и трепетно люблю, и одновременно верить террористам из ДНР? Ведь среди них одним из самых "культурных" (в смысле книжки читал) кажется явный психопат (создается такое устойчивое впечатление) Гиркин-"Стрелок", который, похоже, совсем заигрался в реконструкции, став при этом, без преувеличения, одним из очень серьезных преступников мирового масштаба. А так "русский мир" на Донбасс несут российские наемники, местные уголовники и наркоманы, разные кадыровцы и им подобные товарищи. Большая часть которых книг точно не читали. Да, еще "русский мир" - это местные липовые кандидаты наук, купившие или выслужившие себе это звание, "предприниматели", привыкшие заниматься не бизнесом, а обманом, и просто откровенные гопники, почуявшие, наконец, что выданный им автомат превращает ничтожество, отбиравшее у сограждан телефоны, в "полезных обществу людей". Господин Путин и все верные ему бандиты, вы уверены, что ваш хваленый "русский мир" должен выглядеть именно так? Вам нравится, что великую русскую культуру ассоциируют с непонятными людьми с автоматами? А теперь еще и с вооруженным быдлом, которое фотографируется с игрушками ребенка, погибшего в сбитом его "боевыми товарищами" самолете. Что ж вы так культуру то свою не уважаете, если так низко ее роняете?

Наконец, из-за Путина даже флаг России стал ассоциироваться исключительно с войной, кровью, смертью. Ведь там, где появляется он, или террористические аналоги с обязательной российской птицей, сейчас в лучшем случае начинаются социальные проблемы, цены растут и отдыхающие не едут – как в Крыму. Преимущественно же там, где есть "триколор", - война, пушки, танки, взрывы, гибель мирных людей. Там же, где флаг Украины, и не только во Львове, а и в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Запорожье и других частях придуманной российской пропагандой "Новороссии", все спокойно. Мирная жизнь как она есть. Повод задуматься, не правда ли?

И таких поводов – море. Ведь российский режим и его боевики делают на Донбассе, кроме всех прочих преступлений, еще одну очень плохую вещь. Под красивой вывеской (язык, культура, православие, духовность, славянское единство) они проталкивают откровенный бандитизм, желание грабить, готовность убивать и, наконец, маниакальное стремление не дать Украине жить спокойно. Причем не дать, не думая о цене. И любой человек мыслящий, а еще – уважающий себя – просто обязан это увидеть.

В целом же, окончательный и бесповоротный приговор "русскому миру" в моих глазах подписала одна пожилая женщина в Одессе, с которой довелось пообщаться пару недель назад. Она, сокрушаясь по поводу ситуации в стране (тогда в городе как раз произошел взрыв в военкомате), на чистом русском языке спросила, когда же Путин оставит нас в покое? И сравнила его с Сатаной. По-моему, дискуссию о том, хотят ли украинцы в "русский мир", можно считать закрытой.

Так, может, остановитесь, товарищ президент России и его адепты, особенно в Украине? Вы уже сделали само слово "русский" чем-то близким к нецензурщине. Пожалейте свою страну. Ее культуру, язык и прочее, что вы так стремитесь "защищать" за ее пределами…