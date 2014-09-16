Бильдт и Сикорский: прощание с активистами, с которыми повезло Украине

В дни, когда Верховная Рада Украины и Европейский парламент готовились к ратификации Cоглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и одновременно возникли вопросы о том, как на самом деле будет осуществляться имплементация этого документа, подошла к завершению дипломатическая карьера двух наиболее известных энтузиастов европейского выбора на Западе – Радослава Сикорского и Карла Бильдта.

Нет, из политики министры иностранных дел Польши и Швеции не уходят. В этом-то, собственно, все и дело. Сикорский и Бильдт – политические деятели, а не дипломаты, во главе внешнеполитических ведомств своих стран они появились не потому, что делали карьеру в МИД, а потому что так распорядилась конъюнктура. Бильдт, который два десятилетия назад возглавлял шведское правительство, оказался во главе МИДа после нового успеха правоцентристской коалиции на выборах. Сикорский стал министром иностранных дел в правительстве Дональда Туска после разрыва с правым лагерем, к которому он изначально принадлежал. А в кабинете Ярослава Качиньского Сикорский был министром обороны.

Но нам повезло, что Бильдт и Сикорский были политиками, а не дипломатами – и воспринимали европейскую интеграцию Украины не как служебное поручение, а как часть своей собственной политической карьеры. И, что чрезвычайно важно – как ценностный момент, который не позволяет рассчитывать на моральные компромиссы. Оба министра не боялись жестких заявлений, публичных комментариев и неожиданных шагов.

В карьере Сикорского самым важным для Украины решением стал приезд трех европейских министров в Киев в день, когда Кремль и окружение Януковича уже запланировали уничтожение Майдана. Приезд изначально не планировался, Янукович на него не рассчитывал. Миссию организовывали, что называется, "с колес" – и под нажимом настаивавшего на европейском посредничестве Сикорского. И то, что ему удалось втянуть в переговоры Януковича и заставить Путина изобразить заинтересованность в мирном решении, сохранило многие сотни человеческих жизней и, в конечном счете, помогло украинцам избавиться от криминальной диктатуры.

Бильдт был одним из первых европейских политиков – если вообще не первым – кто начал давать четкие нравственные оценки действиям Владимира Путина и других представителей российской политической элиты. До украинского кризиса опасения шведского министра казались преувеличенными. Но сейчас ясно, что если бы на Западе – да и у нас – адекватно реагировали на сползание Кремля в пропасть шовинистического безумия еще до того, как возникла готовность к большой войне и реставрации сталинизма, уверенности Путина в том, что ему удастся присоединить к Российской Федерации земли других бывших советских республик, могло бы и не возникнуть.

Если мы посмотрим на ситуацию шире, мы увидим, что Сикорский и Бильдт старались "вернуть Европу в Европу" не только в Украине – не случайно "Восточное партнерство" было именно польско-шведской инициативой, а министры иностранных дел двух стран его самыми большими энтузиастами.

Сейчас Бильдту придется оставить МИД после поражения правоцентристов на парламентских выборах. Сикорский перемещается на позицию спикера сейма – это результат польских перестановок, связанных с отъездом Дональда Туска в Брюссель. В МИДы Польши и Швеции придут другие люди – у которых, разумеется, могут быть собственные интересы.

Понятно, что новые министры иностранных дел Швеции и Польши будут придерживаться общего политического курса своих стран. Но в такое кризисное время, когда ходишь буквально по краю пропасти, политическое мужество и личная заинтересованность в успехе не менее важны, чем умение придерживаться такого курса.