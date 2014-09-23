Владимир – верный ученик "железного Феликса", или Чекистская реставрация

После того, как совсем недавно российские коммунисты принесли "карманного Феликса" на место, где до августа 1991 года стоял настоящий памятник Дзержинскому, произошло уже настоящее, отнюдь не скоморошье возвращение имени большевистского палача в политический контекст современной России.

Имя Дзержинского возвращено отдельной дивизии Внутренних войск. Якобы по просьбе ветеранов дивизии – хотя ясно, что такие решения принимаются только по монаршему соизволению, а ветеранов, впрочем, несложно и организовать. В МВД РФ иронически отнеслись к возражению представителей президентского совета по правам человека, отметив, что "люди, которые служили в дивизии, дорожат этим именем".

Такого рода заявления делаются именно тогда, когда решение одобрено на самом верху.

Итак, в России идет самая настоящая "совковая" реставрация – но особая, чекистская, связанная с захватом власти выходцами из спецслужб. В КГБ всегда относились к мифу о Дзержинском с куда большим уважением, чем к мифам о Ленине и даже о Сталине – и понятно почему. Ленин и Сталин были всего лишь партийными работниками, а подлинный кумир чекистов – Берия – был втоптан в грязь все тем же партийным аппаратом.

Аппаратчиков не любили никогда, 30-е годы, когда чекисты могли расстреливать их в скользких от крови подвалах Лубянки, навсегда остались в их преданиях "золотым веком" советских спецслужб. Но что осталось от того времени униженного могущества палачей? Остались "железный" Феликс Дзержинский и, позже, Юрий Андропов, верными учениками которого себя считают не только Владимир Путин с его братией, но даже Михаил Горбачев.

До поры до времени эта реставрация была скрытой – хотя тот факт, что никого из москвичей не уязвляло существование в городе проспекта Андропова и мемориальной доски на Лубянке – демонстрировал отсутствие нравственного очищения как такового. Впрочем, тот факт, что никто не тронул и мемориальную доску бывшего министра обороны Дмитрия Устинова на здании военного ведомства, тоже о многом говорит.

Андропов и Устинов – заурядные военные преступники. Именно они вместе с тогдашним министром иностранных дел Андреем Громыко (мемориальная доска на доме в Москве) – напрямую ответственны за ввод советских войск в Афганистан и гибель тысяч мирных жителей этой страны и солдат страны-агрессора. Но тот факт, что именно эти политики оставались уважаемы в российском обществе даже тогда, когда отказ от коммунистического прошлого шел полным ходом, и подготовил почву для чекистской реставрации – Путина в Кремле и Дзержинского на знамени. Впрочем, думаю, мы и на Лубянке его скоро увидим. После оккупации Крыма и начала войны с Украиной российскому режиму уже совершенно не нужно стесняться своего прошлого и скрывать свои подлинные привязанности.