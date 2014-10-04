Классико "Динамо" – "Шахтер". Возможны ли были договорняки грандов?

Украинское футбольное "классико" "Динамо" – "Шахтер" – прекрасный повод вспомнить былые битвы и "битвы" между двумя отечественными грандами.

"Это решалось на уровне Щербицкого", - многозначительно произносили ветераны двух клубов, отвечая на мой вопрос о якобы договорных матчах между бело-синими и оранжево-черными в союзные времена. "Я тогда был молодой и ничего не знал об этом. Потом, по прошествии лет, спрашивал у старших товарищей: мол, как же так, я играл, старался, а они лишь улыбались", - тоже весьма типичный ответ участника союзных баталий. (В данном случае, вероятно, слово "баталии" уместно будет заключить в кавычки, а "молодыми" были абсолютно все.)

"О чем речь вообще?" - спросит юный болельщик. А речь, молодой человек, идет о том, что матчи между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в донезависимое время частенько несли на себе гриф подозрений в договорном характере. Не удивляйтесь: "странные" матчи (именно такой термин тогда был в ходу в спортивных медиа) между украинскими командами московская пресса величала "сорной травой" и требовала искоренить, дав дорогу благородным росткам честной борьбы. При этом обличители из Белокаменной, правда, почему-то редко называли "странными" игры (правильнее сказать, игрища) клубов из других регионов большой страны, от которых явственно попахивало договорным душком. Наиболее яркий пример такого бесстыдства приходится на 1982-й год.

19 ноября воспетого Андреем Вознесенским года ("девятнадцать восемьдесят два - эти с виду счастливые цифры"). Не прошло и декады после смены исторических эпох: только-только умер Брежнев, и на советском престоле воцарился Андропов, застой сменило закручивание гаек. В крытом манеже московского ЛФК ЦСКА в последнем туре чемпионата СССР "Спартак" принимал "Динамо" из Минска. Самый популярный клуб России против фаворита симпатий белорусов, Бесков против Малофеева, остряки даже окрестили эти матчи нехитрым определением "водка против бульбы". Но оказалось (для сведущих людей вполне ожидаемо), что оба вроде бы соперничавших в игре клуба противостоят не друг другу, а… киевскому "Динамо".

Все дело в том, что к последнему туру "Спартак" уже расстался с мечтами о чемпионстве, а шансы на титул имели только киевляне и минчане. Белорусская команда опережала киевлян, и держала нити чемпионства в своих руках. Нужно было всего ничего – обыграть московский "Спартак" на искусственном газоне зимнего манежа. Кто помнит то время, согласится: это очень серьезная задача. Но когда цель одинакова для обеих команд, то решить ее проще простого. И, действительно, обмен голами в пропорции четыре к трем в пользу, естественно, гостей (мячи, забитые в ворота своих любимцев неистовая спартаковская торсида встречала бурными проявлениями восторга!) позволил команде Эдуарда Малофеева в первый и единственный раз взобраться на высшую ступень союзного пьедестала. Проигравшие расстроенными не выглядели.

Обычно едкая и подозрительная московская спортивная пресса не захотела поднять вопрос о "странности" поединка: лишить Киев титула чемпиона, не позволив первенствовать трижды подряд (в 1980-м и 1981-м чемпионство отмечали в Златоверхом) заклятым футбольным "друзьям" – прекрасный повод преступить моральные нормы.

А вот матчи киевлян с украинскими клубами попадали под прицел московских акул пера постоянно. При двух очках за победу (а тогда существовала именно такая система) ничья – это ведь половина виктории, и чего убиваться в погоне за журавлем в небе. Скажем, бесцветный нулевой компромисс в осеннем чемпионате СССР 1976 года, вместивший в себя нереализованные выходы один на один динамовца Трошкина и горняка Горбунова, стал лишь предметом пересудов в московских курилках. Но уже в следующем году аналогичный результат донецкого матча послужил сигналом к более решительной атаке московских поборников футбольной справедливости (в их собственном понимании).

Пресса Белокаменной отмечала "почти полное отсутствие эффективных фланговых прорывов, что… обедняло игру … команд", "вакуум в линии нападения", акцентировала внимание на том, что "мало остроты в действиях передней линии". Пока – намеками. Но по окончании сезона-77 (безоговорочно выигранного, кстати, киевским "Динамо") водопад критики обрушился на сильнейший клуб СССР и его главного тренера Валерия Лобановского с воистину ниагарской силой. Конечно, сомнения в честности спортивной борьбы касались не только матча между "Динамо" и "Шахтером". Виданое ли дело – чемпион страны в половине матчей сезона (15 из 30) заключал мирные соглашения (злые языки утверждали, что еще до стартового свистка)! При этом, правда, суровые критики с берегов Москвы-реки забывали, что в том чемпионате ЦСКА, московское "Динамо", "Кайрат" и "Нефтчи" играли вничью чаще киевлян!

Тем не менее, все понимали, что послесезонное коммюнике Управления футбола с обличительным текстом касалось, в первую очередь, сильнейшего клуба страны. В этом официальном документе читаем: "Считать недопустимым, противоречащим принципам советской спортивной этики (была, оказывается, и такая – А.Р.) умышленное неведение спортивной борьбы, продолжающее иметь место в играх чемпионата СССР, разлагающе действующее на воспитание футболистов и дискредитирующее советский футбол в глазах широких масс зрителей. Предупредить тренеров и футболистов команд мастеров, что в последующем апелляционное жюри за умышленное уклонение от спортивной борьбы будет принимать самые строгие меры вплоть до отмены результатов игр и дисквалификации команд и игроков".

Но шум постепенно затих, а "Динамо" и "Шахтер" продолжали заключать мировые соглашения. После донецкой нулевки в 1981-м "Советский спорт" написал: "…рисунок игры размывался, комбинации носили эпизодический характер и страдали хронической незавершенностью". Еще один пассаж из того материала: "Постепенно заполненные трибуны стадиона смолкли. Игра, обещавашая стать интересной…их надежд не оправдала". Еще через год аналогичный результат матча между двумя украинскими грандами в Донецке так был прокомментирован "Советским спортом": "Последние пять минут у соперников явно сквозило желание покончить дело миром". В 1986 году результативный (3:3) донецко-киевский паритет ведущий московского "Футбольного обозрения" Владимир Перетурин прокомментировал так: "Что тут говорить, встречались знакомые команды, знакомые тренеры…" "Динамо" возглавлял Лобановский, а "Шахтер" – Базилевич. Арбитр той игры москвич Юрий Савченко говорил много лет спустя: "…в последние десять минут… киевская защита просто остановилась, и "Шахтер" делал у динамовских ворот, что хотел". За десять минут до финального свистка Владимир Бессонов с пенальти сделал счет 3:1, но "Шахтер" отыгрался. Тот матч еще долго вспоминали как идеальный образец "футбольных странностей". И в 1990-м в Донецке была зафиксирована результативная ничья – 2:2. Та игра вызвала меньший резонанс, но тоже выглядела весьма подозрительно.

Сейчас же представить компромисс в битве "Динамо" - "Шахтер" невозможно. Артподготовка начинается, как правило, еще задолго до матча. В нынешнем сезоне предметом бурного обсуждения стал календарь игр чемпионата. Киевские болельщики утверждают, что он подогнан под "Шахтер". Еврокубковое расписание, равно как и календарь матчей сборных, были известны заранее, и "классико", перед которым один из его участников будет иметь зримо больше дней на подготовку, устроить несложно. А вот поменять местами внутриукраинские кубковые игры на одной из ранних стадий (поставив их между еврокубками и сессией сборных) и матчи тура, вмещающего в себя непримиримую битву украинских футбольных небожителей, - задача непосильная, правда, Федерация футбола Украины? Представляю себе, какой залп желчи раздался бы из продонецких медиа (в очередной раз "не слышат голос Донбасса"), если бы оранжево-черные имели на подготовку к принциапильному поединку на два дня меньше, чем динамовцы.

Но как бы то ни было, футбол всепобеждающ. Зритель, хоть зачастую и рад обманываться (на потенциально "странные матчи" в СССР народ ведь валом валил), в наше время все-таки стал более разборчивым. Выкладывая свои кровные за билет, он хочет видеть настоящий футбол, а не пародию на него, этакий суррогат борьбы. Недавняя победа "Зари" над "Шахтером" 1:0 заставила болельщиков поверить в то, что время пародий на футбол уходит. Хорошо бы, навсегда.