Ночной дозор Путина, или Страх перед Майданом

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 октября 2014, 14:35

Российские перемены происходят в случае заговора либо бунта – бессмысленного и беспощадного.

Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Суть изменений проста – митинги должны заканчиваться не позднее 22 часов, а потом довольные граждане должны возвращаться домой.

Понятно, зачем российскому руководству понадобились эти изменения – страх перед Майданом! И то, как действует Путин, как раз и отражает глубинное непонимание им украинского политического процесса.

Майдан – зеркало как раз не неуважения, а уважения к власти, стремления народа к диалогу с ней. И в 2004 году, и в 2014 году в парламенте Украины была мощная оппозиция, перед этим, по сути, выигрывавшая парламентские выборы и оказывавшаяся в меньшинстве только из-за махинаций президентской администрации. Так что Майдан закономерно отражал мнение не меньшинства, а именно большинства – и власть об этом знала. И в 2004-м, и в 2014-м главные решения принимались действующим парламентом: после 2004 года даже не было внеочередных парламентских выборов и депутаты, избранные еще при Леониде Кучме, дорабатывали свой срок при Викторе Ющенко.

В России ничего подобного нет – ни оппозиции, ни парламентской способности к самостоятельным решениям, ни общества, уповающего на парламент. И никакого смысла в Майдане тоже нет. Российские перемены происходят либо в случае заговора, жертвой которого становится глава государства вместе с ближайшими приближенными (кроме тех, кто этот заговор организовывает), либо в результате знаменитого русского бунта – бессмысленного и беспощадного.

Путин, воспринимающий Украину как естественное продолжение России, этой разницы не улавливает – и продолжает считать, что враги режима готовят Майдан. Но даже самые массовые митинги в российской столице – единственном серьезном политическом центре страны – всегда заканчивались и не превращались в "майданы". Оставаться на площади была готова – если была – небольшая группа людей, которую жестоко разгоняли.

В России нет никакого смысла в Майдане, потому что Государственная Дума и Совет Федерации не способны к политической инициативе и переполнены маргиналами и трусами, а судебная власть полностью скомпрометирована продажностью, коррупцией и сервильностью. Россияне будут стремиться к полному демонтажу всей системы, а не к делегированию полномочий парламенту. И в этом смысле необходимость во внутриэлитном перевороте и устранении Путина как средстве сохранения системы может начать объективно назревать. Если те, кто находится рядом с президентом, не успеют с таким переворотом – или сам он, что еще реальнее, не решится на полную перезагрузку элиты, сместив всех ответственных за грядущий экономический и политический крах страны – тогда и будет тот самый бессмысленный и беспощадный бунт на руинах умирающего Российского государства.

И запрет ночных митингов тут совершенно ни при чем. 

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Путин Майдан закон статья авторская статья Портников Виталий Портников
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