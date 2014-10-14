Заговор бездушных. Почему "гоблины" не превратили Крым в Каталонию

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 октября 2014, 10:53

Душу полуострова – его крымскотатарское наследие – стали методически уничтожать после аннексии полуострова.

Президент правительства Каталонии Артур Мас решил отказаться от проведения назначенного на ноябрь референдума о независимости. Это голосование в любом случае не имело бы никаких реальных правовых последствий, так как Барселона имела возможность провести его в виде опроса населения. Но после того, как вопрос был передан на рассмотрение Конституционного суда, опрос решили отложить.

Параллели с Крымом и его "независимостью", после которой произошла аннексия полуострова Россией, тут напрашиваются просто потому, что такие сравнения любят проводить сами участники процесса оккупации. Почему шотландцам можно, а крымчанам нельзя? Почему каталонцам можно, а крымчанам нельзя?

Да потому что и в Шотландии, и в Каталонии сторонники независимости стараются действовать в точном соответствии с существующим законодательством. Если это законодательство не дает им возможности хотя бы проголосовать свое отношение к независимости – как это происходит в случае с Каталонией – они пытаются это законодательство изменить. Политики Шотландии и Каталонии – в отличие от "гоблинов", которые получили власть над Крымом после его оккупации Россией – прекрасно понимают, что после изменения конституционного статуса территории она не улетит на Луну и останется рядом с соседями по совместному государству. А значит, к этим соседям нужно относиться с уважением. И к общему правовому пространству с ними – тоже. Так устроен современный мир – разрыв правового пространства приводит к проблемам в экономике, политике, безопасности, свободному передвижению людей и капиталов.

Именно поэтому к референдумам о независимости тщательно готовятся, чтобы их участники могли взвесить все "за" и "против". Чтобы слово получили те, кто выступает за провозглашение независимого государства – и те, кто хочет сохранения существующего статуса. Граждане понимают, за что они голосуют. И отдают себе отчет в том, какая реальность наступит после провозглашения независимости. Да, будет труднее. Но мы готовы потерпеть несколько лет ради строительства нашего независимого государства, защиты культуры и языка, новой миграционной политики. Или, напротив – будет житься намного богаче – но пока что вне единой Европы. Выбирайте! И человек имеет возможность сделать ответственный выбор. Так произошло в Шотландии. И в Каталонии рано или поздно произойдет именно так.

А что было в Крыму? Жители полуострова – даже те, кто участвовал в фарсе с рефередумом и проголосовал за изменение статуса Крыма, вряд ли понимали, что последует за этим. Разве за несколько непростых дней, в течение которых дата голосования несколько раз переносилась, поймешь, что будет с электроэнергией, с водой, с ценами на продукты? Разве уяснишь себе, что подобное отношение к стране, частью которой Крым оставался долгие десятилетия и за независимость которой проголосовал в 1991 году, приведет к уничтожению привычных связей, краху туристического сезона? Если бы крымский референдум готовился бы год или два – то каждый мог бы получить возможность высказаться о будущем полуострова. Я даже допускаю, что большинство проголосовало бы за независимость и за Россию. Но проголосовало бы с осознанием последствий своего выбора, за лишения и трудности под российским триколором. И это был бы настоящий выбор. Родина не приезжает на танках и ее не выбирают за то, что она богаче.

Ну и последнее отличие Крыма от Каталонии. Каталонцы – не кастильцы. И когда они говорят о независимости Каталонии, они думают не только о налогах и бюджете, но еще и о сохранении души своей страны. А в Крыму душу полуострова – его крымскотатарское наследие – стали методически уничтожать после аннексии полуострова, а самому коренном народу пытаются показать, что теперь хозяин полуострова – великорусский шовинизм, оскалившийся на настоящий Крым с ненавистью приблудной дворняжки.

Каталонский или шотландский референдумы – были потребностью души. А крымское голосование стало заговором бездушных. Но это уже совсем другая история.

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Крым независимость статья авторская статья Портников Виталий Портников референдум Каталония
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