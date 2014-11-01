Хэллоуин для "Шахтера", или Сомнений черви по поводу дерби

Мегасенсация, случившаяся в чемпионате Украины, – донецкий "Металлург" обыграл земляков из "Шахтера" – побудила меня обратить пристальный взгляд на философию внутригородских футбольных разборок. Обилен ими нынешний уик-энд! Мегаматч в Манчестере находится в центре внимания всего футбольного мира, противоборство в Москве между "Локомотивом" и "Динамо" также обещает незабываемые эмоции, в румынской столице уже померялись силами извечные соперники – "Стяуа" и "Динамо" (соперники киевского "Динамо" в Лиге Европы крупно победили). Список при желании можно продолжить (Будапешт, Белград, София, Ереван, Кишинев). Что отличает перечисленные городские дерби от внутридонецкого противостояния? До недавнего времени – непредсказуемость исхода. Действительно, были времена, когда поединок "Металлурга" и "Шахтера", даром что встречались на тот период первая и третья команды в турнирной таблице, оставался вне зоны особого внимания медиа по причине своей абсолютной предсказуемости. Специализированные СМИ едва ли не показательно его игнорировали, вынося в ранг центрального в туре, содержащем донецкое дерби, игру, к примеру, "Ворскла" - "Карпаты". Донецкие дерби словно иллюстрировали философию донбасского патернализма. Право сильного не оспаривается. Валаамова ослица до поры, до времени молчит. Кто не помнит обещания Йожефа Сабо за свои деньги поставить памятник "Металлургу" за отобранные у "Шахтера" очки! Йожеф Йожефович от своего обещания не отказался, предложив сам памятник посвятить честной игре как таковой. Но предложение Сабо было гневно отвергнуто руководителями второго по ранжиру донецкого клуба, и проект остался нереализованным.

Новая фаза в отношениях между двумя ведущими клубами Донецка наступила несколько лет назад. Борьба на поле в дерби стала принимать более ожесточенный характер, а "Шахтер" стал терять очки в матчах с земляками. Такая жизнь "по-новому", конечно, приветствуется подавляющим большинством украинских любителей футбола.

На сегодня "Шахтер" потерпел три поражения в текущем чемпионате Украины. Все – в Киеве. Проигрыш горняков "Динамо" выносим за скобки: наше "классико" традиционно непредсказуемо, и в нем искушенного зрителя не удивит ни один исход, включая крупные победы кого-либо из оппонентов. А вот два других фиаско – от луганской "Зари" и "МетаДона" – послужили поводом для восторга поборников честной игры. После матча между оранжево-черными и бело-черными из стана "Зари" (да и "Шахтера") стали доноситься гневные отповеди неверующим: мол, мы доказали, что ВСЕГДА играем честно. Полагаю, что слово "всегда" здесь неуместо. Честная красивая борьба в одном конкретном матче не отменяет безволия на поле в предыдущих. Просто, когда позорная серия обрывается, о прошлом вспоминать как-то не принято.

Думаю, что заголовок вроде "Хэллоуин для "Шахтера" после поражения команды Мирчи Луческу в дерби будет растиражирован медийщиками в разных вариациях (ведь "оригинально", чего уж там!). Уверен, что неудачи горняков в матчах, к примеру, с "Карпатами" или "Волынью" не стали бы объектом столь пристального внимания общественности.

"Попробуйте пройтись по центру вашего города в футболке родного клуба после поражения от них", - предлагает гуру фан-литературы британец Дуги Бримсон, описывая ощущения болельщиков после неудачного дерби. В довоенном Донецке то чувство было неведомо. Ныне, команды номинально представляющие донбасский край, базируются в столице (легионеры, защищающие цвета этих клубов, в разнообразных интервью не скрывают своего восторга по этому поводу, при этом, правда, отдавая ритуальную дань уважения столице Донбасса), очный матч проводят на киевской "Оболонь-Арене" – дерби какого города мы наблюдали в прошедшую пятницу? Кстати, не в Златоверхом ли кроется резерв для фан-базы "Металлурга" и "Олимпика"? В Киеве ведь очень любят футбол ("когда на трибунах собирается 100 000 зрителей, это внушает", - заметил как-то легендарный капитан киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев), ценят его разнообразие, понимают толк как в атакующей, так и в оборонительной тактике. В том числе и честной игрой против "Шахтера" другие формально еще донецкие команды могут завоевать любовь столичного зрителя и привлечь его на трибуны. И, думаю, что при грамотном маркетинговом подходе число этих самых зрителей на (не хочется употреблять слово "номинально") домашних играх можно довести до приличествующего среднестатистической команде украинской премьер-лиги показателя. Да и выходцев из Донбасса в столице нынче немало: машины с "самолетными" номерами АН или серией "05" встречаются через каждые 50 метров. Чем экс-дончане не болельщицкий резерв!

Как заметил один известный киевский болельщик: стоило клубам из Донбасса поменять прописку, как за их очными матчами стало интересно смотреть! Правда, другое донецкое дерби "Олимпик" – "Шахтер" (0:5), сыгранное на поле киевского УТК имени Банникова, вызвало поток насмешек у почитателей "Динамо" и "Днепра". Крупная победа горняков над безвольным соперником выглядела крайне непривлекательно со стороны. Придирчиво понаблюдаем за матчем второго круга между этими командами.

Компромисс в дерби? Расскажите об этом футболистам "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые выйдут на поле переполненного стадиона "Этихад" и под пристальным телевзглядом любителей футбола из доброй сотни стран мира продемонстрируют, уверен, незабываемое зрелище. Может быть, для утверждения культа честной игры нам стоит лучше промотировать свой чемпионат на зарубежных рынках? Легионеры из разных стран у нас присутствуют (уехали пока не все), и их соотечественникам, думаю, было бы любопытно понаблюдать за игрой земляков, да и украинцы ныне облюбовали развитые регионы планеты, и телевизионный футбольный привет с родины охотно примут. А, находясь в зоне особого внимания СМИ из разных уголков земного шара, просто невозможно играть, спустя рукава.

Наш футбол в нынешнем году ощутил дыхание свежего ветра перемен. Риторический вопрос пессимиста: надолго ли? Оптимист вопросит: навсегда ли? А реалист? "Реалист" отпразднует победу любимой команды над "Барселоной", реалист же грустно улыбнется, вспомнив слова одной из песен Андрея Макаревича "ведь у нас все по-прежнему схвачено", и… поспешит к телеэкрану ловить манчестерскую волну.

К какой категории отнести себя? Я, как реалист, совершу виртуальный тур в футбольный Манчестер (как же без этого, манкунианское дерби, словно наркотик!), а вот что касается розы футбольных ветров в Украине, то я бы не торопился с выводами. Перемены в нашей жизни происходят настолько быстро, что еще вчера пребывавший на гребне волны рискует мгновенно быть ею поглощенным. А пока же есть возможность забыть о червях сомнений, дотоле посещавших вашего покорного слугу по поводу донецких (если брать шире, то донбасских, или, если хотите, азовско-донбасских) дерби, и насладиться Футболом – благо, нынешний уик-энд предлагает качественный его выбор.

фото: shakhtar.com