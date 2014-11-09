Барская любовь. Что роднит Путина с Бенито Муссолини?

Можете себе представить седовласого политика в фанатcком шарфе, залихватски свистящего в вип-ложе стадиона во время футбольного матча любимой команды? Сейчас эта картина встречается достаточно часто. Раньше политические бонзы, может, и выражали свои эмоции менее ярко, но были отнюдь не нейтральны во время принципиальных футбольных поединков.

За кого болел Бенито Муссолини? Многие продвинутые футбольные болельщики ответят без запинки: конечно, за римский "Лацио". Не спешите. Уверенность в футбольных симпатиях дуче базируется на том, что его внучка (а также племянница Софи Лорен), создательница правой партии "Социальное действие" Алессандра Муссолини является преданной болельщицей "лациали" и, едва ли не символом фан-движения этого клуба. Это так, но с ее предками ситуация обстоит сложнее. Отец Алессандры Романо, музыкант, в свое время написавший гимн для партии дочери и книгу воспоминаний "Мой отец дуче", был преданным почитателем "Ромы". Два других сына дуче – Витторио и Бруно – действительно, поддерживали "Лацио". А вот сам Бенито Муссолини как выходец из Эмилии-Романьи переживал за "Болонью". Впрочем, это не мешало ему посещать домашние матчи "Лацио" и даже иметь членский билет клуба болельщиков (после одного из поражений "Лацио" в римском дерби Муссолини в ярости его порвал). "Болонья" же при покровительстве дуче выдвинулась в число ведущих клубов Италии, обзавелась современным по тогдашним меркам стадионом, отличной тренировочной базой, призывала под свои знамена ведущих игроков страны. За время правления дуче его земляки пять раз становились чемпионами Италии.

Франсиско Франко симпатизировал мадридскому "Атлетико Авиасьон", ныне известному как просто "Атлетико". Статус армейского клуба, которым наделил своих любимцев диктатор, позволял рекрутировать под "матрасные" знамена сильнейших игроков. При Франко "Реал" впервые стал чемпионом Испании только в 1954 году, тогда как "авиаторы" к тому времени успели четырежды воспользоваться высоким покровительством для завоевания "золота". Впрочем, к концу жизни Франко больше тяготел к "Реалу". Именно королевский клуб стал своеобразным символом единой Испании в противовес сепаратистам (или же, если угодно, борцам за свободу) из Каталонии и Басконии. Это, очевидно, и обусловило перемену болельщицких симпатий Франко.

Молва приписывает Адольфу Гитлеру любовь к "Шальке". Сторонники этой версии отмечают, что за время власти национал-социалистов именно гельзенкирхенцы больше других – шесть раз – становились чемпионами. Но многочисленные свидетельства современников говорят о том, что к футболу Гитлер был достаточно равнодушен. Да, он часто посещал матчи (не мог не считаться с игрой, ставшей народной любимицей), но редко досиживал до конца состязаний.

Первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин (фактическим хозяином столицы СССР он был с 1967 по 1985 годы) слыл преданным почитателем "Спартака". В официальной историографии "Спартака" его даже называли "спартаковцем до мозга костей". И именно Гришин предложил революционную идею – на пост главного тренера красно-белых назначить коренного динамовца – Константина Бескова. Время показало правоту персека. Московский партийный босс сам помогал решать бесчисленные клубные проблемы в течение всего сезона, который понадобился Бескову для возвращения "Спартака" в высшую лигу. "Вечерняя Москва" в свое время писала: "Если бы не это вмешательство, не видеть бы нам того "Спартака", с которым Бесков потом открыл новую страницу в развитии советского футбола". Правда, союзное чемпионство за период правления Гришина покорялось красно-белым только дважды – в 1969 и 1979 годах.

"Воспетый" украинскими трибунами Владимир Путин (матерный хит про руководителя России недавно исполнили и почитатели баскетбольного каунасского "Жальгириса" во время матча Евролиги против российского "УНИКСа" из Казани) как урожденный питерец никогда не скрывал своих симпатий к "Зениту". Болельщики "Спартака" даже презрительно называют питерский клуб "нацпроектом" и искренне недоумевают, почему государственные монополии должны тратить баснословные деньги (до 50 миллионов в твердейшей валюте) на покупку звездного Халка в один из футбольных клубов – далеко не самый популярный в стране, по версии спартачей. Факты же говорят о том, что именно при Путине сине-бело-голубым покорились европейские вершины в лице Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Победы же в чемпионате России питерцы поставили на поток именно при ленинградской (ошибки здесь нет, Санкт-Петербург является центром Ленинградской области) экспансии в Кремль.

Вероятно, излишне говорить о том, за какую команду болел первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Именно при нем (а Щербицкий правил Украиной с 1972-го по 1989-й годы) динамовцы Киева стали безоговорочным лидером советского футбола (семь раз союзное чемпионство отправлялось в столицу Украины) и одним из ведущих клубов Европы (дважды подопечными Валерия Лобановского был завоеван Кубок Кубков и однажды Суперкубок Европы). Многолетний помощник Щербицкого и управделами ЦК Константин Продан так описывает страсть своего босса: "...На стадионе В.В. не щелкал, как некоторые, семечки или не пил пиво. Он сидел с ручкой и блокнотом, делал свои пометки, после чего мог сделать профессиональный разбор игры секретарям ЦК – одним из кураторов команды. Им-то приходилось непосредственно вникать во все стороны жизни коллектива и каждой игры в отдельности".

Футбол не обделен вниманием и руководителей постсоветской Украины. Леонид Кравчук доселе редко пропускает игры киевского "Динамо", Леонид Кучма известен своей любовью к днепропетровскому "Днепру" (южмашевская закалка!), Виктор Ющенко всегда говорил о своей продинамовской позиции, частенько наведываясь на трибуны во время президентской каденции, не являются загадкой и футбольные симпатии Виктора Януковича. На матчах сборной этих четырех президентов Украины можно было видеть сидящими вместе.

Любовь уроженца Енакиево к "Шахтеру" вылилась в пять чемпионств подряд. Пожалуй, именно Януковича можно назвать наиболее фанатичным болельщиком из всех политиков, ведь за время его правления другие клубы были попросту лишены шансов на высший титул. Посмотрите, как изменилась картина сейчас. Заканчивается первый круг, а у "Шахтера" - два реальных оппонента, и предсказать чемпиона ныне очень сложно. Нелюбовь действующего Президента страны к популярной игре ("Ну, не является Петр Порошенко любителем футбола!" - однажды эмоционально заметил сам Петр Алексеевич), возможно, как это ни парадоксально прозвучит, является определенным плюсом для развития нашего чемпионата. Во всяком случае, сейчас какими-то особыми привилегиями, думается, не будет пользоваться ни один украинский клуб. Хочется верить, что нашему взору представится чистота чемпионского эксперимента.

В грибоедовском "Горе от ума" есть такие строчки: "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Слова горничной Лизы, полагаю, как нельзя лучше подходят к футболу. Фанатичная любовь спесивых диктаторов нередко оборачивается серьезными проблемами у нелюбимых ими клубов или у опростоволосившихся любимцев. Уж пусть лучше власть предержащие не будут столь эмоциональны в вип-ложах футбольных арен и у плазм в своих кабинетах!