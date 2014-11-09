Барская любовь. Что роднит Путина с Бенито Муссолини?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
9 ноября 2014, 15:41

Фанатичная любовь спесивых диктаторов нередко оборачивается серьезными проблемами у нелюбимых ими клубов.

Можете себе представить седовласого политика в фанатcком шарфе, залихватски свистящего в вип-ложе стадиона во время футбольного матча любимой команды? Сейчас эта картина встречается достаточно часто. Раньше политические бонзы, может, и выражали свои эмоции менее ярко, но были отнюдь не нейтральны во время принципиальных футбольных поединков.

За кого болел Бенито Муссолини? Многие продвинутые футбольные болельщики ответят без запинки: конечно, за римский "Лацио". Не спешите. Уверенность в футбольных симпатиях дуче базируется на том, что его внучка (а также племянница Софи Лорен), создательница правой партии "Социальное действие" Алессандра Муссолини является преданной болельщицей "лациали" и, едва ли не символом фан-движения этого клуба. Это так, но с ее предками ситуация обстоит сложнее. Отец Алессандры Романо, музыкант, в свое время написавший гимн для партии дочери и книгу воспоминаний "Мой отец дуче", был преданным почитателем "Ромы". Два других сына дуче – Витторио и Бруно – действительно,  поддерживали "Лацио". А вот сам Бенито Муссолини как выходец из Эмилии-Романьи переживал за "Болонью". Впрочем, это не мешало ему посещать домашние матчи "Лацио" и даже иметь членский билет клуба болельщиков (после одного из поражений "Лацио" в римском дерби Муссолини в ярости его порвал). "Болонья" же при покровительстве дуче выдвинулась в число ведущих клубов Италии, обзавелась современным по тогдашним меркам стадионом, отличной тренировочной базой, призывала под свои знамена ведущих игроков страны. За время правления дуче его земляки пять раз становились чемпионами Италии.

Франсиско Франко симпатизировал мадридскому "Атлетико Авиасьон", ныне известному как просто "Атлетико". Статус армейского клуба, которым наделил своих любимцев диктатор, позволял рекрутировать под "матрасные" знамена сильнейших игроков. При Франко "Реал" впервые стал чемпионом Испании только в 1954 году, тогда как "авиаторы" к тому времени успели четырежды воспользоваться высоким покровительством для завоевания "золота". Впрочем, к концу жизни Франко больше тяготел к "Реалу". Именно королевский клуб стал своеобразным символом единой Испании в противовес сепаратистам (или же, если угодно, борцам за свободу) из Каталонии и Басконии. Это, очевидно, и обусловило перемену болельщицких симпатий Франко.

Молва приписывает Адольфу Гитлеру любовь к "Шальке". Сторонники этой версии отмечают, что за время власти национал-социалистов именно гельзенкирхенцы больше других – шесть раз – становились чемпионами. Но многочисленные свидетельства современников говорят о том, что к футболу Гитлер был достаточно равнодушен. Да, он часто посещал матчи (не мог не считаться с игрой, ставшей народной любимицей), но редко досиживал до конца состязаний.

Первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин (фактическим хозяином столицы СССР он был с 1967 по 1985 годы) слыл преданным почитателем "Спартака". В официальной историографии "Спартака" его даже называли "спартаковцем до мозга костей". И именно Гришин предложил революционную идею – на пост главного тренера красно-белых назначить коренного динамовца – Константина Бескова. Время показало правоту персека. Московский партийный босс сам помогал решать бесчисленные клубные проблемы в течение всего сезона, который понадобился Бескову для возвращения "Спартака" в высшую лигу. "Вечерняя Москва" в свое время писала: "Если бы не это вмешательство, не видеть бы нам того "Спартака", с которым Бесков потом открыл новую страницу в развитии советского футбола". Правда, союзное чемпионство за период правления Гришина покорялось красно-белым только дважды – в 1969 и 1979 годах.

"Воспетый" украинскими трибунами Владимир Путин (матерный хит про руководителя России недавно исполнили и почитатели баскетбольного каунасского "Жальгириса" во время матча Евролиги против российского "УНИКСа" из Казани) как урожденный питерец никогда не скрывал своих симпатий к "Зениту". Болельщики "Спартака" даже презрительно называют питерский клуб "нацпроектом" и искренне недоумевают, почему государственные монополии должны тратить баснословные деньги (до 50 миллионов в твердейшей валюте) на покупку звездного Халка в один из футбольных клубов – далеко не самый популярный в стране, по версии спартачей. Факты же говорят о том, что именно при Путине сине-бело-голубым покорились европейские вершины в лице Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Победы же в чемпионате России питерцы поставили на поток именно при ленинградской (ошибки здесь нет, Санкт-Петербург является центром Ленинградской области) экспансии в Кремль.

Вероятно, излишне говорить о том, за какую команду болел первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Именно при нем (а Щербицкий правил Украиной с 1972-го по 1989-й годы) динамовцы Киева стали безоговорочным лидером советского футбола (семь раз союзное чемпионство отправлялось в столицу Украины) и одним из ведущих клубов Европы (дважды подопечными Валерия Лобановского был завоеван Кубок Кубков и однажды Суперкубок Европы). Многолетний помощник Щербицкого и управделами ЦК Константин Продан так описывает страсть своего босса: "...На стадионе В.В. не щелкал, как некоторые, семечки или не пил пиво. Он сидел с ручкой и блокнотом, делал свои пометки, после чего мог сделать профессиональный разбор игры секретарям ЦК – одним из кураторов команды. Им-то приходилось непосредственно вникать во все стороны жизни коллектива и каждой игры в отдельности".

Футбол не обделен вниманием и руководителей постсоветской Украины. Леонид Кравчук доселе редко пропускает игры киевского "Динамо", Леонид Кучма известен своей любовью к днепропетровскому "Днепру" (южмашевская закалка!), Виктор Ющенко всегда говорил о своей продинамовской позиции, частенько наведываясь на трибуны во время президентской каденции, не являются загадкой и футбольные симпатии Виктора Януковича. На матчах сборной этих четырех президентов Украины можно было видеть сидящими вместе.

Любовь уроженца Енакиево к "Шахтеру" вылилась в пять чемпионств подряд. Пожалуй, именно Януковича можно назвать наиболее фанатичным болельщиком из всех политиков, ведь за время его правления другие клубы были попросту лишены шансов на высший титул. Посмотрите, как изменилась картина сейчас. Заканчивается первый круг, а у "Шахтера" - два реальных оппонента, и предсказать чемпиона ныне очень сложно. Нелюбовь действующего Президента страны к популярной игре ("Ну, не является Петр Порошенко любителем футбола!" - однажды эмоционально заметил сам Петр Алексеевич), возможно, как это ни парадоксально прозвучит, является определенным плюсом для развития нашего чемпионата. Во всяком случае, сейчас какими-то особыми привилегиями, думается, не будет пользоваться ни один украинский клуб. Хочется верить, что нашему взору представится чистота чемпионского эксперимента.

В грибоедовском "Горе от ума" есть такие строчки: "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Слова горничной Лизы, полагаю, как нельзя лучше подходят к футболу. Фанатичная любовь спесивых диктаторов нередко оборачивается серьезными проблемами у нелюбимых ими клубов или у опростоволосившихся любимцев. Уж пусть лучше власть предержащие не будут столь эмоциональны в вип-ложах футбольных арен и у плазм в своих кабинетах! 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин футбол Янукович Рыжков Алексей Рыжков статья авторская статья Гитлер Муссолини Крувчук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять