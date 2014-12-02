Гибель "Потока", или Как Путин их всех "перехитрил"

Виталий Портников

Публицист, журналист

2 декабря 2014, 14:59

Путин своими руками похоронил даже виртуальную возможность обойтись в поставках газа без украинского маршрута.

Президент России Владимир Путин принял решение отказаться от продолжения строительства "Южного потока" – той самой транспортной артерии, которая должна была превратить его страну в государство, независимое от транзитеров.

Борьба с "Южным потоком" превратилась в одну из главный целей украинской внешней политики. Причем призывы не строить газопровод раздавались из противоборствующих политических лагерей – Виктор Янукович был куда в большей степени заинтересован в том, чтобы строительство прекратилось, чем его предшественник на посту главы государства Виктор Ющенко. Украинские руководители были уверены, что как только России не станет нужен украинский транзит, она сможет позволить себе по отношению к нашей стране  давление любого рода – от прекращения поставок газа до оккупации части территории нашего государства.

Но Путин их всех перехитрил. Он начал войну против соседней страны, даже не построив никакого "Южного потока". Украина все еще остается важнейшим маршрутом поставок российского газа в Европу, российский газ в условиях падения цены на энергоносители остается важнейшим подспорьем для пополнения окочурившегося российского бюджета, а Крым уже аннексирован, на Донбассе идут бои, Россия шантажирует Украину газовыми поставками и требует изменить политическое устройство по хотению Путина и Лаврова. Не знаю, чего больше в такой политике – наглости или идиотизма. По-моему, все-таки идиотизма. Потому что Путин собственными руками похоронил даже виртуальную возможность обойтись в поставках газа без украинского маршрута.

У России больше нет – и в обозримом будущем не будет – денег на масштабные проекты. У России больше нет – и в обозримом будущем не будет – политической поддержки Европейского Союза. У России больше нет – и в обозримом будущем не будет – возможностей диктовать свои ценовые условия получателям сырья, так как нефть становится все дешевле и дешевле, а вслед за ней дешевеет и газ: ненавидимая Януковичем "формула Тимошенко" с каждый барелем становится все притягательнее.

И сказать, что кто-то виноват Путину, кроме него самого, не стоит. Еще недавно Россия была уважаемым партнером, с которым подписывали договора и в экономику которого хотели инвестировать. Крымское сумасшествие уничтожило репутацию, перспективы и шансы выжить. И распугало даже самых преданных союзников. Недаром на пресс-конференции в Анкаре Путин не скрывал своей обиды на Болгарию – ту самую Болгарию, о которой спесивые москоимпериалисты сочинили поговорку про "Болгария не заграница". Болгария – заграница. И Украина – заграница. И теперь мы ускоренными темпами приближаемся ко дню, когда заграницей станет даже Беларусь. 

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