Футбол в Украине и России: от шестидесятых до "шестисотых"

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
3 января 2015, 11:11

В споре Украины и России паритет – по 12 индивидуальных титулов.

Полстолетия назад в советском футболе был учрежден приз "Футболисту года". Инициатором определения лучшего из лучших стал московский еженедельник "Футбол". Лауреат устанавливался с помощью подсчета журналистских голосов. В референдуме принимали участие представители разных изданий со всего СССР.

Пожалуй, эту дату можно считать точкой отсчета полноценной интеграции советского футбола в мировой. На заре СССР спорт в целом и футбол в частности был низложен до уровня буржуазного предрассудка, полноценная ставка была сделана на физкультуру: она, мол, служит средством укрепления коллективного здоровья народа и предармейской (а то и предвоенной) подготовки молодежи. Как заметил московский спортивный литератор Сергей Королев, "спорт включался в контекст коллективистской милитарной культуры, в советском пространстве спорт стал способом приготовления индивида к некоей высшей и непременно ОБЩЕЙ цели". Поэтому индивидуализм в советском спорте не приветствовался, все подчинялось (во всяком случае, должно было подчиняться) интересам коллектива. Немудрено, что и вручение индивидуальных призов поначалу не практиковалось. Но общий духовный подъем начала 1960-х (человек в космосе, начало решения жилищных проблем (хрущевки!), хоккейные, шахматные и футбольные – Кубок Европы-1960 (!) – успехи, литературные и кинематографические шедевры), снятие оков сталинщины, приоткрытый "железный занавес", наметившаяся вестернизация общественного сознания создали социокультурное пространство, в котором человек уже стал задумываться о личном вкладе в ту или иную сферу деятельности. И референдум спортивных журналистов, ставящий перед собой цель определить лучшего футболиста Страны Советов, стал логичным шагом по пути спортивной интеграции.

Блохин, Шевченко и Беланов

В первых двух опросах первенствовал московский торпедовец Валерий Воронин. 2-е места в двух премьерных референдумах также занимали торпедовцы – Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов (причем вице-лауреатство последнего оставили в тайне, мол, куда это годится, на столь высокое место в опросе поднялся недавний заключенный!). И только в третьем опросе победил киевский динамовец – Андрей Биба. Но несмотря на очевидное доминирование в советском футболе второй половины 1960-х киевского "Динамо", следующие два "футболовских" референдума снова выиграл торпедовец – уже реабилитированный спортивной прессой Эдуард Стрельцов. Киевляне же отметились лауреатством Владимира Мунтяна в 1969-м (не победном, кстати, году для динамовцев, чемпионом тогда стал московский "Спартак").   

Впрочем, общее преимущество киевлян за все время вручения приза (а он канул в Лету вместе с СССР) ощутимо: девять раз индивидуальная награда еженедельника "Футбол" (со временем трансформировавшегося в "Футбол-Хоккей" и на закате Союза вернувшегося на круги своя) отправлялась в столицу Украины. Остальные клубы не смогли преодолеть 4-кратный показатель лауреатства своих представителей. О четырех торпедовских индивидуальных титулах я уже говорил, таким же количеством оных могут похвастать московский "Спартак" и тбилисское "Динамо". Лучший из лучших, конечно, Олег Блохин. Обладатель "Золотого мяча"-75 трижды становился лауреатом приза "Футбола" (причем подряд – с 1973-го по 1975-й годы), четыре раза финишировал вторым и дважды – третьим. По количеству попаданий в ведущую тройку наш земляк более чем вдвое опередил московских спартаковцев Рината Дасаева и Федора Черенкова, а также московского армейца Альберта Шестернева. Кроме Бибы, Блохина и Мунтяна, футболистами года в СССР признавались динамовцы Евгений Рудаков, Анатолий Демьяненко, Александр Заваров и Алексей Михайличенко. Киевляне – лауреаты приза "Футбола" – представляли все футбольные амплуа! Примечательно, что Блохин в год получения "Золотого мяча" стал лучшим и в Союзе, а Игорь Беланов, будучи лучшим в Европе в 1986-м, в СССР уступил индивидуальные лавры одноклубнику Заварову (в том памятном году первую тройку составили исключительно киевляне – Заваров, Беланов и Блохин – соответственно 9-й, 10-й и 11-й номера "Динамо", такая монополизация индивидуального пьедестала уникальна для советского футбола!). В итоге, получилось так, что один из лучших форвардов мирового футбола середины 1980-х ни разу не становился лучшим футболистом СССР! "Шахтер" и "Днепр" также воспитали лучших футболистов СССР: в 1979 году общесоюзное признание получил "горняк" Виталий Старухин, а в 1984 и 1987 годах – днепряне Геннадий Литовченко и Олег Протасов соответственно.

В целом, в споре Украины и России паритет – по 12 индивидуальных титулов. Еще четырежды футболистами года становились грузины. Конечно, субъективизм подобных опросов очевиден. Помнится, в годы киевского триумфа в Европе спортивный голос Союза и спартаковец до мозга костей Николай Озеров называл свой вариант лучшей футбольной тройки, состоящей из одних спартаковцев! В 1983 и 1988 годах – чемпионских для "Днепра" – ни один представитель украинского клуба не попадал даже в тройку лучших футболистов СССР! А в последний год существования СССР российские газетчики фактически превратили опрос в свой внутренний референдум, возведя на пьедестал трех представителей разных московских клубов. Как бы то ни было, история советского футбола писалась яркими футбольными индивидуальностями. "Создаем не команду звезд, а команду-звезду", – любил повторять Валерий Лобановский, и, как минимум, трижды достигал поставленной цели. Более того, гуру нашего футбола никогда не выделял на послематчевых и послесезонных пресс-конференциях отдельных игроков. Однако парадоксальным (но только на первый взгляд) образом каждый раз в звездной команде Лобановского находилась яркая звезда, получавшая в итоге "Золотой мяч". Блохин, Беланов и Андрей Шевченко в разное время были отмечены престижнейшей индивидуальной европейской футбольной наградой. Но в коллективном футболе, исповедуемом "Динамо", их индивидуальность проявлялась чрезвычайно ярко!

Ныне наш футбол перенесся туда, где, как говорили при советской власти, "правит капитал". На смену "шестидесятникам" пришли обладатели 600-х (нужно ли расшифровывать, о чем я?). "При капитализме человек человеку волк", – с какой-то агрессивной убежденностью вещал нам, старшеклассникам лектор в 1980-х годах. Позевывая и перешептываясь, мы равнодушно внимали его словесам, мечтая о западных джинсах и стереомагнитофонах. С высоты нынешнего знания я понимаю, что незадачливый пропагандист не пересекал границу СССР и просто не мог воочию убедиться в правильности поднятого им на щит лозунга. Я-нынешний многое мог бы рассказать об этом ему-тогдашнему. Как бы то ни было, ныне конкуренция в современном футболе высока. Если не ты, то – тебя. Постоянная борьба за место в основе зачастую заставляет современных футболистов злоупотреблять индивидуальной игрой в ущерб команде. Век футболиста короток, а себя нужно успеть продать подороже. Вовсе не хочу показаться ворчливым занудой (мол, в наше время были игроки, таких уж нет…), и ныне лучшие команды мира демонстрируют прекрасные образцы коллективной игры, а в их рядах раскрываются подлинные футбольные индивидуальности. Скажу так: личность, подчинившая себя интересам коллектива, но при этом не утратившая индивидуальности, воистину велика. А настоящее величие болельщик (да и работодатель) всегда оценит по достоинству!

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