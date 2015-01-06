Европейские укротители vs. хищник: готовят ли Путину "нормандский" капкан?

Еще накануне запланированной на 15 января встречи в Астане руководителей Украины, Германии, Франции и России появились сомнения в самой возможности ее проведения. Политики и дипломаты дают очень осторожные прогнозы относительно возможности организации "саммита", но, пожалуй, точнее всех оказался президент Франции Франсуа Олланд, заявивший, что он поедет в Астану только в случае, если в ходе встречи будет достигнут прогресс.

Это заявление легко объяснимо. До сих пор встречи на высшем уровне проходили в привычном формате – их участники увещевали президента России Владимира Путина, тот утверждал, что очень хочет мира во всем мире, а по возращении не предпринимал ничего, чтобы остановить эскалацию напряженности. Олланду и Меркель надоело выступать в роли статистов. Они считают, что экономическая ситуация в России такова, что российскому президенту придется считаться с их стремлением установить мир. Если Путин пойдет на принятие каких-либо конкретных мер, у Олланда есть и пряник для "плохого парня" из Кремля в виде ослабления санкций. Президент Франции, очевидно, считает, что Путин уже понял, насколько опасны санкции и готов остановиться ради собственного выживания.

Но президент России устроен совершенно иначе. Для него сама готовность президентов Франции, Украины и федерального канцлера Германии лететь в далекую Астану – доказательство их слабости, а не силы. Они должны уговаривать, а не требовать. Идти на уступки, а не требовать уступок от него, великого Путина. И первая же министерская встреча по поводу подготовки "нормандского" формата отчетливо зафиксировала: Россия не хочет никакой конкретики. А если от ее представителей добьются все-таки конкретных обещаний, можете не сомневаться – Путин обманет. Не сможет не обмануть. Ну и зачем это нужно Путину и Меркель? А Порошенко – зачем?

Поэтому то, что происходит сейчас – это поиск таких решений и такого механизма их осуществления, который не позволит Путину обмануть своих партнеров по переговорам. По большому счету, для хищника готовят если не капкан, то надежный намордник. Но разве Путин из тех, кто позволяет одеть на себя намордник? Разве он хочет, чтобы его укротили? Нет, этот хищник скорее бросится в пропасть, чем согласится ограничить собственное право на агрессию.

Важно только, чтобы в этом своем прыжке он не увлек за собой всех нас.