Протуберанцы псевдопамяти, или Почему в Москве ненавидят "Динамо" и Лобановского

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
10 января 2015, 19:49

Франц Рот, легендарный хав "Баварии" 1970-х, не мог вспомнить фамилию "Нетто", а о Лобановском говорил комплименты с добрых полчаса.

В первую декаду года футбольная общественность Киева и Москвы отмечает очередные годовщины со дней рождения Валерия Лобановского и Игоря Нетто. Первый – киевский динамовец до мозга костей, второй – стопроцентный спартаковец.

Почтить память человека, оставившего значительный след в футболе, можно по-разному. Благое дело – организовать турнир, написать книгу, поставить памятник, создать документальный фильм. А можно, преследуя совсем иные цели, поспекулировать на теме памяти. Помнится, к 80-летию со дня рождения Нетто (пять лет назад) московский футбольный и околофутбольный литератор Дмитрий Лекух написал текст-посвящение "Игорю Нетте. Легенде и человеку". Идея отдать дань памяти спартаковской легенде сама по себе благородна. Юные футболисты и болельщики должны быть воспитаны на ярких примерах прошлого. Насторожило другое: панегирик в адрес легендарного спартаковца (автор, правда, в силу возраста игру Нетто не видел, но позволил себе такой пассаж "в свое время фамилия Нетто звучала в мировом футболе ничуть не тише современного нам, скажем, Криштиану Роналду") превратился в осуждение "гадящих на лучшее в своей собственной истории украинцев". Замечу, что уж никак не москвичу определять, что было в украинской истории лучшим, а что – худшим. Интересен другой пассаж из статьи, посвященной (если кто забыл) Нетто: "Назло кому вы…ставите памятники "украинским стрельцам", которых и при жизни-то в родном им Закарпатье считали вовсе никакими не героями, а наоборот, предателями?!" Искренне не понимаю, о каких закарпатских "украинских стрельцах" идет речь. Возможно, автор имеет в виду бандеровцев (которых на их родине якобы считали "предателями" – интересная версия!), но просто в силу своего дилетантства в исторических и географических вопросах нашел не очень верное определение.

Баннер с изображением Лобановского

Честно говоря, к незнанию россиянами (да и немалой частью украинцев, чего уж греха таить!) географии и истории Украины я уже привык. Часто в разговорах с нашими северо-восточными соседями слышишь такие занимательные сентенции: "На Закарпатье, а именно во Львове…", "Закарпатский город Каменец-Подольский…". Потому осуждать литератора (пусть и по определению обязанного разбираться в таких вопросах лучше среднего россиянина) было бы некоторым перебором. Что же касается памятников… Вот скажите честно, вы можете четко ответить на вопрос: кому стоят памятники, к примеру, в Ужгороде, Хусте или Мукачево? Даже если вы посещали эти славные города, то вам нужно будет приложить значительное усилие, чтобы вспомнить. Большинство же отправляющихся в те края туристов едет туда за чистым воздухом, отсутствием суеты мегаполисов и не подозревают о том (ну, если, конечно, люди вплотную не интересуются историей), чьи памятники там стоят. Хорошо это или плохо – тема отдельной беседы.

Лекух не удержался и от прямого совета неразумным хохлам. "Для славы одного вашего нынешнего столичного города Киева любой из футболистов того, ненавистного мне киевского "Динамо" сделал больше, чем все эти Петлюры с Бандерами, вместе  взятые… Может, лучше им памятники ставить? Ведь есть и в истории "Динамо" фигуры вполне равновеликие легендарному спартаковскому Гусю. Тот же Лобановский, к примеру". "Гусем", если кто не знает, звали Нетто. Что сказать, видимо, о существовании памятника Валерию Лобановскому в центре Киева (бережно сохраненного неравнодушными людьми во время прошлогодней Революции Достоинства и впоследствии отреставрированного) московский автор не слышал. Хотя для человека, серьезно интересующегося футболом, это, по меньшей мере, странно.

Памятник Лобановскому

Честно скажу, не знаю, есть ли в Москве памятник Нетто. Во всяком случае, в самом сердце мегаполиса, вблизи центральной площади (как Лобановскому в Киеве) таковой отсутствует. Есть, правда, в Белокаменной небольшой стадион, в названии которого присутствует имя Игоря Нетто (о проведении на нем матчей еврокубков, в отличие от киевской арены, носящей имя Валерия Лобановского, речь не идет), возможно, там память легендарного спартаковца увековечена барельефом или стелой. Словосочетание "ненавистного мне киевского "Динамо"", очевидно, может объяснить многое. Замечу, что в украинской прессе, издавна, мягко говоря, не жаловавшей московский "Спартак", столь уничижительных слов по отношению к красно-белому клубу я не припомню, а вот титул "Его величество московский "Спартак" наличествовал. Причем автора такого чина сложно заподозрить в нежной любви к красно-белым цветам.

"Лобановский и Нетто – равновеликие фигуры" (и еще пассаж "Нетто помнят в Европе до сих пор")? Уважаемые москвичи, может, все-таки будете поскромнее. Я не поленился опросить любителей футбола вблизи стадионов перед рядовыми матчами в Германии и Италии. Старался выбирать людей постарше. Кто такой Нетто, не знал никто! Услышав фамилию "Лобановский", все без исключения респонденты широко улыбались, кивали головами, говорили о величии гуру украинского тренерского цеха. В Германии вспоминали матчи киевского "Динамо" против "Баварии" в середине 1970-х. Да что болельщики! Франц Рот, легендарный полузащитник звездной "Баварии" 1970-х, давая интервью автору этих строк, не мог вспомнить фамилию "Нетто", а о Лобановском говорил комплименты с добрых полчаса. При всем уважении к Нетто не помню, чтобы после его смерти матчи в Лиге чемпионов начинали с минуты молчания. А вот финал самого престижного клубного турнира Старого Света, состоявшийся в год и месяц смерти Лобановского, начался с соответствующей церемонии и видеоряда на табло, воскрешающего в памяти самые яркие страницы футбольной биографии нашего Тренера.

Среди тех, кого, по мнению Лекуха, помнят в Европе, – Блохин и Кипиани, Дасаев и Бышовец. Может быть, их и помнят в Европе, но как пишется фамилия "Бышовец" (а это, между прочим, человек, приведший сборную СССР к олимпийскому "золоту"-1988), видимо, сам автор этого утверждения запамятовал. В оригинале статьи фамилия героя песни Владимира Высоцкого (помните: "ведь недаром клуб "Фиорентины" предлагал мильон за Бышовца"?) написана с ошибкой – "Бышевец". А ведь такое невнимание к правописанию фамилий легенд советского футбола как раз и свидетельствует о короткой исторической памяти.

Думаю, что все-таки лучшей памятью футбольным людям является футбольный турнир, названный в их честь. Мемориал Лобановского – традиционное соревнование, проводимое в столице Украины и в разные годы собиравшее ведущие клубные команды постсоветского пространства, национальные и молодежные сборные не последних в футбольной Европе стран. Соревнование памяти Игоря Нетто в Москве тоже существует. В нынешнем году 85-летию со дня рождения капитана "Спартака" будет посвящен турнир, организованный спартаковскими фан-клубами и объединением болельщиков "Фратрия". В нем примут участие 20 команд различных спартаковских фан-группировок. Стартовый взнос – 5000 рублей, заявка – не более 10 человек. Инициатива болельщиков – это хорошо. Но в Украине память, как искренне полагает Лекух, "равновеликой" Нетто "фигуры" отмечают профессиональным футболом, в России – любительским. В силу возраста я также не видел Игоря Нетто на поле. Но в любом случае, человек, в течение десяти лет капитанствовавший в самой популярной команде России, достоин турнира своей памяти на уровне профессиональных команд.

Увы, протуберанцы памяти, периодически вспыхивающие у наших северо-восточных соседей, нередко призваны не отдать должное герою публикации, а в очередной раз поучить жить "младших братьев". За "урок" спасибо – повеселился. Мне тоже как-то довелось объяснять молодому и неглупому (студент МГУ как-никак!) коренному москвичу, что его родной город основан потомком киевлян. Это известие стало для него неожиданностью, но виду он не подал и погрузился в псевдофилософствование на тему "духовных скреп". При этом искренне обижался на мою скептическую ухмылку. Как-то так… 

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