"Новая волна", или Поющий бастион погибшей империи

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 января 2015, 15:47

Главным содержанием советской эстрады была пошлая казенщина, а российской - казенная пошлость.

Один из латвийских пророссийских политиков уже подсчитал, что в результате отъезда фестиваля "Новая волна" из Юрмалы город потеряет 17 миллионов долларов. Хорошие деньги, конечно. Но в какой валюте оценить нравственное здоровье?

Мы как-то пропустили момент, когда российская эстрада из заурядной попсовой развлекаловки превратилась в мощный пропагандистский ресурс, помогающий удержать население новых независимых государств в "совке". Многочисленные ностальгии, бесконечно транслирующие песни, которые даже в советские времена вызывали у меня недоумение своей бессмысленностью, одинаковостью и дешевой сентиментальностью. Может быть, молодой читатель удивится, а пожилой успел забыть – но на советской эстраде даже Алла Пугачева была диссидентом, так боялись индивидуальности во времена, когда ностальгия была современностью. Бесконечные тюремные шансоны, призванные сохранить эпоху, когда половина страны сидела, а другая половина – охраняла и это положение, считалось совершенно естественным, как и неизбежность наказания за несовершенный проступок, тюремная романтика и прочие прелести ГУЛАГа.

Кстати, Янукович и Путин – они ведь оттуда, из шансона, просто один – сиделец, другой – вохровец. Самое главное – все это не меняется, не развивается, просто деградирует – и все. И никакая "Новая волна" это изменить не может, потому что на российской, то есть бывшей советской эстраде новое – это хорошо забытое старое.  Вся российская эстрада – это надрывные "старые песни о главном" с той только разницей, что 20 лет назад советскую эстраду перепевали молодые дарования, а сейчас эти самые дарования состарились, пожухли, потухли – а все перепевают. И зачем все это нам надо?

В советское время настоящей популярностью, кстати, пользовались не казенные кобзоны, а те исполнители, творчество которых действительно шло от сердца и было связано с мировыми тенденциями развития жанра. Разумеется, таких быстро "задвигали" или просто уничтожали – ту же Аиду Ведищеву, Ларису Мондрус, Владимира Ивасюка…С Пугачевой тоже пытались расправиться, но Советский Союз уже был на последнем издыхании, так что победительницей вышла Примадонна. Но главным содержанием советской эстрады была пошлая казенщина, а российской стала казенная пошлость. И именно этот товар Россия старается экспортировать и воспроизводить как один из последних бастионов сохранения своей погибшей империи.

Товар этот, как и все на рынке, имеет своего покупателя. Но непонятно, зачем европейским  государствам способствовать его продвижению. Это, кстати, не только Латвии касается. Это касается и Украины. Страна с такой мощной культурно-песенной традицией может позволить себе роскошь избавиться и очиститься от эстрадного "совка". 

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