Пространство невезения: как Майдан изменил постсоветский мир

Говоря о годовщине Майдана, наблюдатели, как правило, сосредотачиваются на его итогах для самой Украины, российско-украинском конфликте и новом качестве отношений Москвы и Запада. Но Майдан в еще большей степени повлиял на постсоветский мир, создав совершенно иную реальность – самую настоящую реальность нового полураспада.

Во-первых, Майдан и реакция на него России продемонстрировала, насколько далеко готова зайти Москва в защите своих политических интересов. Россия из требовательной метрополии, с которой приходилось считаться, но которой можно было оппонировать, в одночасье превратилась в агрессора, готового захватывать чужие территории и воевать на них. Это уже привело к дистанциированию от России прежде всего ее самых верных союзников – Беларуси и Казахстана. Лукашенко и Назарбаев, пытавшиеся вначале следовать привычным для себя курсом поддержки любого российского решения, смогли еще поддержать Крым – но события на Донбассе подвигли их ко все более самостоятельным шагам. И этот центробежный процесс будет только усиливаться – и может вызвать очередную неадекватную реакцию Москвы. По сути, Майдан поставил точку на постсоветской интеграции. Если раньше это был процесс имитационный, то сейчас он приобрел все черты процесса колониального – со всеми следующими из этого выводами для участников.

Во-вторых, Майдан продемонстрировал слабость постсоветских режимов, которые не способны к серьезной общественной дискуссии, имитируют демократию вместо реального запуска процессов политической конкуренции, зависят от личности лидера и его клана и, в конечном счете, гниют вместе со своей страной вместо того, чтобы ее модернизировать. Можно уверенно предсказать, что постмайданное десятилетие станет эпохой окончательного краха всех этих режимов, что может создать серьезные проблемы для функционирования фактически созданных ими протогосударств.

В-третьих, реакция России на Майдан – прежде всего аннексия Крыма – "разморозила" все замороженные постсоветские конфликты. Еще недавно казалось, что ситуация вокруг Приднестровья, Абхазии, Осетии и Нагорного Карабаха будет длиться вечно. Но действия России и реакция на них международного сообщества запустили сразу два процесса – надежду на то, что после краха путинского режима можно будет включить отторгнутые регионы в "крымский пакет" – и расчет на то, что теперь, после Крыма никто не бросит камень в страну, которая решится воевать за территорию, отторгнутую у нее с точки зрения международного права. Два этих процесса легко могут вылиться в один – новую войну на Кавказе.

В-четвертых, Майдан и Крым выбили из рук России ее "энергетическое оружие". Москва фактически лишилась возможности использовать энергоносители как средство давления на партнеров – прежде всего потому, что "Град" посерьезнее газа. Но и снижение цены на нефть лишило Россию статуса энергетической доминанты региона.

В-пятых, российский экономический кризис, ставший следствием агрессии против Украины, привел к значительному оттоку мигрантов из самой России и изменению архитектуры рынка труда в Центральной Азии – изменению столь значительному, что оно практически гарантирует социальный взрыв на фоне неработоспособных институтов.

Итак, подведем промежуточные итоги. Что ожидает постсоветское пространство в ближайшие годы? Экономический кризис и гибель путинского режима, что может привести к гражданской войне и межнациональным конфликтам в России. Крах авторитарных режимов в других бывших советских республиках. Войны за территории на Кавказе. Социальный взрыв, конфликты и возможные войны в странах Центральной Азии. Практически перед нашими глазами вместо карты СССР простирается настоящая территория Апокалипсиса.

Единственной территорией, которая сможет оказаться в стороне от этого процесса, станет страна, чье восстание запустило весь этот обвал – Украина. Но только в том случае, если ее вооруженные силы смогут удержать линию фронта и наблюдать за драматическим историческим процессом с помощью военных биноклей.

Виталий Портников