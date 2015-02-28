Общий аршин: почему украинцы не отказываются от сравнения с Россией?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
28 февраля 2015, 18:52

Может, наша проблема в том, что Россия как ориентир – невысок.

"… И тогда мы сможем двигаться по пути прогресса", – пожилой лектор обвел взглядом аудиторию, словно наслаждаясь произведенным эффектом. Слушатели уловили последнюю фразу, но без контекста (а контекст большинство присутствующих откровенно проспало) она оказалась бессмысленной. А вот следующий раздел лекции (место действия – один из вузов Киева, время действия – середина 1980-х) был посвящен сравнению промышленных потенциалов УССР и РСФСР.

Согласитесь, тема для советской эпохи своеобразная. Здесь уж полусонное состояние слушателей как рукой сняло. Они стали заинтересованно внимать произносимому. Информация поступала противоречивая, но все-таки за ворохом цифровых выкладок нет-нет, да и проскальзывала крамольная в то время мысль: так ли уж необходимо переплетать экономические интересы с, как тогда говорили, не особо задумываясь об абсурдности эпитета, "братской сестрой"?

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Воды утекло с той поры немало как в Днепре, так и в Волге. Антагонизм (хотя можно употребить и более мягкое слово "непонимание", но оно едва ли соответствует масштабам проблемы) между двумя крупнейшими славянскими народами достиг запредельных величин. Но сравнения Украины и России по-прежнему являются излюбленной темой лекторов-политологов, медийщиков, даже сатириков. В любой отрасли у нас есть подсознательный ориентир. Может быть, наша проблема и заключается в том, что этот ориентир – Россия – невысок?

После того, как украинский и российский футбол отправились в самостоятельное плавание, выйдя из советской гавани, ни одно из интервью футболиста или тренера нашего или "северо-восточного" не обходится без сравнений силы чемпионатов двух стран. "Чемпионаты в футбол между собой не играют", – так остроумно отметил абсурдность подобных экзерсисов известный российский журналист Василий Уткин. Абсолютно с ним согласен. Уж слишком часто мы стали употреблять словосочетание "уровень чемпионата", порой слишком уничижительно относясь к своему и превознося российский. Есть, правда, и другая крайность: неумеренно восхвалять свое, принижая российский футбольный прогресс: мол, какой у них футбол – соревнование денежных мешков, за нефтегазовые доллары скупающих мировых звезд пусть не первой, но и не последней величины!

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Предметом нашей перманентной гордости является состояние футбольных полей. Россияне, перешедшие, как и мы на систему "осень – весна" (мы, правда, сделали это двадцатью годами ранее), вынуждены возобновлять свой футбольный сезон практически в идентичные с нами сроки. Начало марта в подавляющем большинстве регионов России (не беру даже такие футбольные по российским меркам города, как Пермь или Казань с весьма суровым климатом, хотя речь о европейской части страны) сложно назвать весной. Каким бы ни был уровень футбольных агрономов (а в России он все-таки невысок), подготовить качественное поле в таких условиях практически невозможно. Выход, очевидно, в искусственных полях, как в той же Перми. У нас, объективно говоря, и климат помягче, и в футбольной агрономии специалистов побольше. И визуально, да и не только визуально, наши поля лучше российских. Но, увы, это – предмет и для самоуспокоения. Сравнение с дилетантами, конечно, будет в пользу профессионалов. Но только вот профессионал, глядя на дилетанта, не сможет совершенствоваться. Поэтому и наши поля, получавшие по ранней весне в прошлые годы массу лестных эпитетов от футболистов и тренеров, ныне выглядят не столь привлекательно. Увы, отечественная футбольная агрономия остановилась в своем росте.

Другим поводом погордиться стало Евро-2012. В украинских городах были возведены современнейшие стадионы, и по этому показателю мы опередили Россию. Как оказалось, это тоже послужило сигналом к самоуспокоению. У северо-восточных соседей с той поры открыли массу стадионов – больших и маленьких, столичных и провинциальных, у нас же инфраструктурный прорыв завершился задолго до нынешнего кризиса.

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Двумя клубами в 1/8 финала Лиги Европы украинцы ответили на дуэт представителей России (о том, что у Италии на той же стадии осталось целых пять команд, и вроде вот он – ориентир, никто не говорит, у нас свой эталонный вес). При жеребьевке УЕФА продолжил политику рассеивания украинских и российских клубов: между собой славяне-антагонисты на ближайшей стадии не пересекутся. Это, наверное, правильно. Обуздать ажиотаж вокруг таких матчей было бы нелегко. Но в связи с этим возникают вопросы: не станет ли УЕФА искусственно сдерживать продвижение по плей-офф представителей Украины, чтобы все-таки минимизировать вероятность украинско-российского противостояния? Притормозить газпромовскую команду ("Зенит") – себе дороже: все-таки клуб спонсора Лиги чемпионов, а вот украинцев… Верить в это, конечно, не хочется, но арбитраж матча динамовцев в Генгаме наталкивает на грустные мысли.

Расизм и вызывающее поведение болельщиков на российских трибунах? Наш "ответ" заключается в том, что и в Украине начали наблюдаться не красящие посетителей стадионов явления. Сжечь флаг неприятеля? На российских стадионах это в порядке вещей. Мы тоже с радостью это сделаем. Принесем ли мы тем самым пользу нашей армии? Нет, конечно, но, наблюдая за тлением триколора, испытаем щенячий восторг.

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Ну, когда мы уже уйдем от сравнений с теми, кого "умом не понять"! Ориентироваться необходимо на лучших. А в большинстве отраслей человеческой жизнедеятельности Россия не относится к числу лучших. Но мы упрямо подходим под общий аршин, радуясь локальным успехам, но не задумываясь о дальнейшем росте. Давайте не оглядываться на Россию. И тогда (спасибо лектору из 1980-х за помощь: его универсальная формула годится как для вступления, так и для заключения), возможно, мы "сможем двигаться по пути прогресса".

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