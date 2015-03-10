"Наши МИГи" не сядут в Риге

"Наши МИГи сядут в Риге" - любимая припевочка представителей прокремлевской "пятой колонны" в Латвии. Эти люди убеждены, что восстановление государственности балтийских стран после десятилетий советской (или, если уж быть точными до конца – российской) оккупации – всего лишь досадное недоразумение.

Не для того Москва изменяла демографический состав населения балтийской страны, боролась с ее историей, национальной памятью и самим духом, безжалостно выкорчевывала из памяти людей все, что было связано с довоенной независимой Латвией – чтобы потом так просто уйти восвояси. Нет, это – временное недоразумение, связанное с предательством и ослаблением великой страны, но уже скоро все встанет на свои места.

Понятно, что агрессия Кремля против Украины придала таким людям куда больше уверенности. А уж ролики про "русского оккупанта", застроившего Балтию своими допотопными заводами, вообще вызывают безумный восторг – скоро, значит, придут освобождать заводы!

Не придут. Уже ясно, что Запад не собирается просто так сидеть и наблюдать за возможным расширением действий российского режима. Американский генерал Джон O'Коннор, прибывший в Ригу вместе с танками и бронемашинами Соединенных Штатов, был абсолютно конкретен: "Наше послание жителям Латвии: армия США окажет любую поддержку, какая понадобится — с земли, воздуха или моря. Мы расширим операцию Atlantic Resolve, создав единый фронт против агрессии России".

Генерал отметил, что американские военные пробудут в Латвии, столько, сколько будет необходимо – просто говоря, до момента, когда мир убедится, что российское руководство больше не угрожает соседним странам или до дня краха нынешнего российского политического режима и возвращения России в цивилизованный мир из того мрачного средневековья, в которое загнал страну Владимир Путин.

Еще несколько месяцев назад представить себе столь точное обозначение вероятного противника, с которым американские военные могут столкнуться в Латвии, было невозможно. Ясно, что понимание подлинных мотивов политики Кремля на Западе усиливается – что, в конечном счете, должно привести к победе цивилизованного мира над новой опасностью. Но одновременно американская акция в Латвии демонстрирует, насколько опоздали украинцы.

Когда латыши решали вопрос о своем вступлении в НАТО – при очевидном сопротивлении и угрозах России – большая часть украинцев и слушать не хотела не то что о присоединении к единственной в мире системе, которая могла бы гарантировать территориальную целостность и безопасность нашей страны, но и даже о предоставлении Плана для членства в НАТО. Для большинства украинцев НАТО оставалось "агрессивным альянсом", так что даже политики из рядов демократических сил рисковали рейтингами, когда говорили о необходимости евроатлантического выбора. Опасения, что вступление в НАТО может ухудшить наши отношения с Россией, что Украина должна быть не частью какого-либо блока, а "мостом" между альянсами, заглушали голос здравого смысла. И вот – результат.

Американская военная техника и военные в Риге, хотя в Латвии пока нет ни одного – ни вежливого, ни невежливого оккупанта из соседней страны. А мы уже потеряли часть территории, которую Россия превращает в очередной "непотопляемый авианосец" для удовлетворения амбиций своих вороватых генералов и адмиралов – и выпрашиваем у стран НАТО оружие, чтобы не потерять еще больше.

Если бы мы были реалистичны, ничего подобного бы не произошло. И "их МИГи" не сели бы не только в Риге, но и в Севастополе, Симферополе и Донецке.

Виталий Портников