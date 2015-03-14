Карнавала среди танков не бывает, или Почему опозорился "Шахтер"

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
14 марта 2015, 15:05

Бразильцы "Шахтера" не хотят оставаться в неспокойной Украине - футбол-карнавал невозможен среди танков и мин.

Повторяемое на все лады слово "позор" после бесславного визита "Шахтера" в пивную столицу мира стало грустным сопровождением уходящей футбольной недели. Конечно, веривших в удачный исход двухматчевого противостояния горняков с мюнхенской "Баварией" было мало. В этой связи сразу вспоминается легенда оранжево-черных Виктор Грачев, до матча высказывавший мысль о том, что подопечные Мирчи Луческу в Мюнхене добьются положительного результата. Интересно, насколько он был искренен?

Но вера верой, а столь вопиющего позора, думаю, не ожидал никто.

Можно сетовать на то, что Александр Кучер перегорел и уже в дебюте матча подвел команду, схлопотав красную карточку и пенальти в ворота Андрея Пятова (во Львове "Шахтер" достаточное время поиграл в большинстве, но единственная выгода, которую он из этого извлек, – отсутствие пропущенных голов, о забитых даже при численном гандикапе речи и не шло). Во внутреннем чемпионате "Шахтер" ведь судят гораздо лояльнее, и переключиться на евроволну иногда бывает сложновато.

"Бавария" - "Шахтер", кадр матча

Можно говорить о том, что трехнедельная пауза между первой и второй играми – срок как раз для того, чтобы перегореть перед ответным поединком. Можно даже отмечать не лучшее психологическое состояние дончан после упущенной в добавленное арбитром время победы над харьковским "Металлистом".

Все это верно, и, безусловно, каждый из этих факторов суть кирпичики в здание разгромного фиаско. Но главными, как по мне, причинами шокирующего поражения, являются бытовая неустроенность клуба (эх, где ты, мирный Донецк, переполненная яркая "Донбасс-Арена", родная суперсовременная база?) и отсутствие волевых качеств у обширной бразильской диаспоры.

Обратите внимание: если в начале нынешнего сезона – летом прошлого календарного года – риторика игроков "Шахтера" предполагала обязательное наличие фразы, что, мол, скоро вернемся в Донецк, то нынче о возвращении никто не говорит.

Бразильцы смотрят в сторону Западной Европы. Некоторые, такое впечатление, готовы даже вернуться на родину, к низким зарплатам, лишь бы не оставаться в неспокойной Украине. Футбол-карнавал (а для бразильцев эта игра видится именно так) невозможен среди танков и мин.

Владимир Высоцкий воспел словосочетание "ноль – семь" ("я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное ноль семь") как код для международных переговоров – магический шифр, связывающий его с любимой женщиной. Мюнхенские "ноль – семь", это, скорее, код отказа в доступе в элитный футбольный евроклуб (а оборону "Шахтера", не выдерживавшую линию, можно охарактеризовать также словами из этой песни "к дьяволу все линии"). Таковой, безусловно, образуют участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

Там не сетуют на отсутствие воли к победе (в день фиаско горняков ПСЖ, оставшись в Лондоне против "Челси" в меньшинстве уже спустя полчаса после стартового свистка арбитра, причем удалили лидера – Златана Ибрагимовича, сумел в дополнительное время проторить себе путь в восьмерку сильнейших клубов континента), там не принято ныть по поводу Фемиды, толерантной к большим клубам и суровой к так называемым маленьким (маленькие клубы в Лиге чемпионов не играют), там тренеры не прибегают к уловкам, вроде словесного или физического давления на судей, там не забивают голов, когда игрок команды-соперницы корчится в муках прямо на поле, там умеют принимать огонь на себя, признавая свою вину в определении состава или в тактическом построении.

Кроме того, там, подобно гельзенкирхенскому "Шальке" в, казалось бы, безнадежной ситуации делают все, чтобы из нее выйти. Гельзенкирхенцы после домашнего поражения от "Реала" 0:2, четырежды забили на "Сантьяго Бернабеу" (при этом трижды пропустив), и, в итоге, остановившись в голе от мегасенсации! 

"Шахтер" всего гол не дотянул до "достижения" своих земляков из "Металлурга". Осенью 2002 года подопечные Семена Альтмана уступили бременскому "Вердеру" (снова – немцы!) с шокирующим счетом 0:8. Но примечательно, что в следующей же игре дончане минимально обыграли киевское "Динамо"! Умели же играть! Значит, дело в настрое. А вот почему южноамериканскому легиону легче настроить себя на игры в привычной обстановке, а не на поединок на арене, заполненной до отказа поющими бюргерами, тот еще вопрос.

"Днепр" - "Аякс"

Два других лидера украинского футбола – "Днепр" и "Динамо" – встречались с клубами, по праву гордящимися своей богатой историей, – соответственно "Аяксом" и "Эвертоном". В преддверии этих матчей неоднократно доводилось слышать фразу, что, дескать, "Аякс" не тот. Ой ли? Как по мне, "Аякс" не тем не бывает.

"Футбольным миром правит капитал, "Аякс" – не самый богатый клуб, но обладающий в то же время лучшей в мире системой подготовки молодежи. Поэтому-то таланты у нас и не переводятся. И мы горячо болеем за наш клуб", – убеждал меня торговец футбольной атрибутикой в фан-шопе "Аякса".

Не поспоришь ведь. Как бы то ни было, "Днепр" стараниями Романа Зозули забил победный гол и имеет небольшое премущество перед визитом на амстердамский стадион "АренА". Увы, несдержанность ряда футболистов-лидеров (Федецкий, Ротань, Зозуля), схлопотавших дисквалифицирующие "горчичники", ослабила команду перед поездкой в Страну тюльпанов. Смогут ли более молодые футболисты достойно заменить именитых партнеров?

"Эвертон" в 1985 году выиграл Кубок Кубков, став своеобразным предшественником "Динамо" (киевлянам эта вершина покорилась годом позже). Нынешний внутренний сезон "ириски" откровенно проваливают. Клуб, считавшийся реальным претендентом на место в "зоне Лиги Европы", ныне расположился далеко от верхов турнирной таблицы. Вылет в дивизион пониже? Думаю, это все-таки нереально.

"Эвертон" - "Динамо"

А вот побороться за возрождение европейской славы "ириски" не прочь. Во всяком случае, победа над титулованным киевским "Динамо" в первом домашнем матче зарядила оптимизмом их многочисленных фанов (а к таковым себя относят и сэр Пол Маккартни, и Сильвестр Сталлоне). Честно говоря, "Динамо" на "Гудисон Парке" не понравилось. Киевляне постоянно проигрывали единоборства, а первый гол, забитый на выезде, в который раз играет с командой злую шутку: она остается на своей половине поля, пытаясь удержать приемлемый счет, и в итоге расплачивается за это поражением.

Очень не хватало Ленса, Беланды и Рыбалки в полузащите. Начиная с 30-й минуты именно "ириски" доминировали в середине поля. Итогом этого стала вполне заслуженная победа представителя английской премьер-лиги.

Конечно, надежда на общий успех "Динамо" остается. Судя по динамике продаж билетов на ответный поединок в Златоверхом, на НСК "Олимпийский" ожидается аншлаг. Это – плюс на динамовскую чашу весов (думаю, десант из города "Битлз" будет немногочисленным, хотя в 2009 году на матч в Лиссабон против "Бенфики" заявилось 7000 фанов "ирисок"!).

Но вот минусы, связанные с отсутствием все тех же Беланды и Ленса (а уже объявлено, что игрок голландской сборной не восстановится к следующему четвергу), также весомы. Какая чаша перевесит?

Алексей Рыжков

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