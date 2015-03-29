Травля в Питере: почему футбольный плебс ненавидит капитана сборной Украины?

"А канадцы добивать умеют" — двусмысленность этой фразы советских комментаторов резала слух любителям хоккея в далеких 1970-х. Возможно, в цитаделях просоветского спичрайтерства ее специально и разработали, уповая на двойной смысл. В пору освоения хоккейной сборной "первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян" Нового Света и утверждения себя в качестве равного канадцам мирового гегемона самой быстрой игры на планете доблестные идеологи не дремали. В спортивном противостоянии они четко подметили конфликт систем и умело эксплуатировали эту тематику едва ли не до кончины "созданного волей народов великого и могучего".

Применительно к современной России актуален другой слоган: "А россияне травить умеют". Он тоже несколько двусмысленен. Но обратимся сегодня только к одному значению слова "травить" — не к прямому. Украинский легионер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук, пребывая в Киеве на сборах национальной команды перед игрой с испанцами, вместе с некоторыми товарищами по команде и руководством Федерации футбола Украины посетил раненых в АТО бойцов, пообщался с ними, вручил подарки, сфотографировался. Поступок достойный, но вполне обычный для публичного человека в нашей стране. Честно говоря, сразу же после этого события у меня закралась мысль, что уж где-где, а на родине главного адепта русско-украинской войны участия в этой акции Анатолию могут и не простить.

С одной стороны, я оказался прав: гостевые фанов "Зенита" кишмя-кишат проклятиями в адрес украинца, много лет верой и правдой служащего сине-бело-голубым цветам почитаемого ими клуба, а ведущие новостей на пропагандистских российских телеканалах (а есть ли у них не пропагандистские?) пылают псевдоправедным гневом (ведь более важных новостей для россиян попросту нет). С другой стороны, меня приятно удивила сдержанность в комментариях официальных лиц. Так, пресс-служба "Зенита" дала понять, что в свободное от занятости в клубе время игрок волен бывать где ему заблагорассудится, и клуб, мол, не обязан контролировать каждый шаг своих сотрудников. Симпатизирующий Украине известный российский футбольный телекомментатор Алексей Андронов высказал в Интернете прямую поддержку поступку Тимощука, подчеркнув, что является его другом. Некоторые "Зенит"-сайты благоразумно закрыли политическую тему, видимо, из-за поразившего даже опытных модераторов шквала антиукраинской грязи. Давний почитатель "Зенита" и политики президента Российской Федерации актер Михаил Боярский также сказал, что неважно, где бывает Тимощук, главное, чтобы голы забивал. Ну, бомбардирство не входит в число добродетелей рекордсмена сборной Украины по количеству сыгранных матчей (пятничная игра против испанцев стала для легенды украинского футбола уже 138-й в футболке национальной команды), но понять, что хотел сказать всесоюзный Дартаньян, можно.

Игра с Испанией, в которой Анатолий выглядел очень достойно (каюсь, был скептически настроен по поводу его появления в основе), позади. Поражение, пусть и то, за которое не стыдно, все равно не способствует хорошему настроению. Но, несмотря на скребущих на душе кошек, в послематчевом интервью одному из украинских телеканалов Анатолий, как всегда взвешенно и доброжелательно отвечал на вопросы журналиста, расставив все акценты прошедшей игры, отдав должное партнерам и соперникам. Не стал лишь говорить на тему предстоящего возвращения в Российскую Федерацию, которую попытался было поднять медийщик. Сессия в сборной быстротечна, и в предстоящий мид-уик футболисты уже разъедутся по своим клубам. Как-то встретят украинца болельщики сине-бело-голубых?

Если значительная часть россиян, в том числе и почитателей "Зенита", что явствует из гостевых страниц фан-сайтов, искренне полагает, что в Украине идет гражданская война и российская армия не имеет к этому никакого отношения, то за что такие люди осуждают Тимощука? Неужели они сами не замечают противоречия в такой позиции? Особенно умиляют высказывания, вроде "получает деньги от "Газпрома", а занимает "антироссийскую позицию"". Что на воре горит, все мы знаем. По мнению поборников "русского мира", очевидно, проукраинская позиция и является антироссийской. А по поводу "Газпрома". Знаете, в свое время в разработку газовых месторождений на территории современной Российской Федерации вкладывал деньги весь СССР. На 20—25% бюджет той канувшей в Лету страны формировала Украинская ССР. Выводы сделать несложно, правда ведь?

Как бы то ни было, очевидно, определенное давление питерских трибун Тимощуку придется испытать. Фанам "Зенита", вообще, многое сходит с рук (не забываем о "Газпроме" и о его финансовом влиянии на УЕФА). В частности, массовое выбегание на поле, обильное применение пиротехники, регулярные потасовки с европейскими суппортерами, неприятие чернокожих футболистов (может, поэтому в клубе и не играют африканцы, руководство ведь идет на поводу у экспансивной торсиды). Последний пункт почему-то мало интересует профессиональных борцов с расизмом из европейских футбольных институций (регулярно выискивающих баннеры с мало кому известными символами на матчах киевского "Динамо" и закрывающих за это сектора НСК "Олимпийский" на матчах Лиги Европы). Равно как не интересует и присутствие на питерских трибунах участников недавнего сборища европейских ультраправых партий в Санкт-Петербурге. Флаги Новороссии, замеченные в секторах российских фанов на пятничной игре сборной РФ в Черногории, также, видимо, не являются чем-то экстремистским в понимании футбольных еврочиновников.

Отношения фанов "Зенита", киевского "Динамо", "Днепра" и "Карпат" издавна считались дружескими. Про взаимовыручку питерцев и киевлян можно рассказать множество правдивых историй. Один из культовых фанов "Зенита" по прозвищу Шляпа не скрывает, что в юности болел именно за киевское "Динамо". Баннер "Слава Украине", замеченный в прошлом году на одном из матчей в Северной Пальмире на фан-вираже "Зенита", также свидетельствует о том, что в стане сине-бело-голубых есть симпатики нашей страны. Но агрессивная риторика телекиллеров-украинофобов, похоже, делает свое дело, и массовый фан охотно переходит на антиукраинскую сторону. После победы "Зенита" в Кубке УЕФА в 2008 году Анатолий Тимощук праздновал успех с украинским флагом. В принципе, это обычное явление: многие легионеры поступают также. Хорошо помню, что именно сине-желтый стяг в момент триумфа российского клуба вызвал неприятие у некоторых почитателей "Зенита". В Сети некоторые из них даже позволили себе высказывания вроде "чего он носится с этой тряпкой!" И это, хочу отметить, писали люди, настроенные весьма благодушно, отмечавшие невиданный успех своей любимой команды в еврокубке!

А Тимощуку пожелаю сосредоточиться на футболе, не потерять контакт с адекватным крылом питерского фан-сообщества (надеюсь, таковое еще осталось), поднять планку рекорда по количеству игр за сборную свыше полуторасотенной отметки и, конечно, сыграть на Euro-2016 во Франции!

Алексей Рыжков

Фото: mil.gov.ua