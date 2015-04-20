Споры о ящике Пандоры: почему Ярмоленко сможет сыграть против "Шахтера"?

Футбольный арбитр — нанятый менеджер или вершитель турнирных судеб? Как говорил герой захаровского фильма "Формула любви" — кузнец, который был Фимке "заместо отца", — "ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может". Кто строитель, а кто разбиратель, решайте сами. Хочу только, чтобы созидателей у нас было поболе разрушителей.

В прошлом туре чемпионата Украины ключевой игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко схлопотал желтую карточку за якобы имевшую место симуляцию в столкновении с голкипером "Волыни" Богданом Шустом.

Соль момента в том, что очередной "горчичник" оказался для Ярмоленко дисквалифицирующим, и в матче против "Шахтера", намеченном на следующий тур, он бы участия не принял. И хотя сам Андрей в интервью скромно заметил, что, мол, у "Динамо" есть, кем его заменить, положа руку на сердце, признаем: для нынешнего "Динамо" Ярмоленко — системообразующий футболист.

При детальном видеопросмотре спорного эпизода видно, что уж чего-чего, а симуляции в этом эпизоде явно не было. Киевское "Динамо" подало апелляцию, и КДК ФФУ (контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины) предупреждение аннулировал. Таким образом, лидер "Динамо" сможет принять участие в украинском "классико".

Это решение вызвало противоречивые комментарии. Естественно, продинамовские силы горячо приветствовали его, прошахтерские говорили о том, что создан опасный прецедент, мол, это — открытие ящика Пандоры, и теперь подобные дела будут рассматриваться массово. Кто прав?

Как по мне, не правы обе стороны. В стане "Шахтера", очевидно, так и не поняли, что политическая ситуация в стране изменилась, и беспрепятственно "плести козни и строить интриги" (это выражение я позаимствовал из интервью, данного мне с десяток лет назад весьма влиятельным украинским политиком, здесь как раз тот случай, когда от перестановки слагаемых… ну, дальше вы знаете) против конкурентов уже не выйдет.

Из стана "Динамо" намекали на предвзятость одесского арбитра Швецова, показавшего резонансную карточку, но делали это уже ПОСЛЕ матча. Резонный вопрос: если "Динамо" знало о не самой лучшей репутации рефери, то почему не поставило вопрос о замене служителя Фемиды ДО игры? Ведь ситуация с висевшим на карточке Андреем Ярмоленко (а Андрей, следует отдать ему должное, играл максимально аккуратно) и возможные провокации легко просчитывалась заранее. А так пришлось "помахать кулаками" уже по окончании матча.

Что же до самого решения КДК ФФУ, то найти подобные примеры в мировой практике несложно. Постфактум отменяли предупреждения голкиперов московского ЦСКА Игоря Акинфеева и бирмингемской "Астон Виллы" Брэда Фриделя, бывшего игрока "Челси" Джона Терри и барселонца Дани Алвеса. Можно привести и другие примеры соревнований не столь высокого уровня, как чемпионаты Англии, Испании или России. Не суть важно.

Главное, что в большинстве стран никто не сокрушался по поводу того, что выпускается джинн из бутылки, и теперь после каждого тура у соответствующих органов будет шквал работы. Исключение, конечно, Россия, где подобные решения клубы, соперничающие с командой амнистированного, дежурно называют "позором".

А как же у нас? Поговорят и забудут? Не исключаю и такого варианта. Думаю, что если не будет искусственно спровоцированного вала подобных апелляций (а изобразить народный гнев, вроде нечетких требований к властям обездоленных и при этом не знающих значения аббревиатуры WC шахтеров и "шахтеров" для некоторых фронтменов предыдущей эпохи — проще простого), то обращаться в КДК ФФУ будут в исключительных случаях. При этом не стоит забывать, что ситуацию можно предупредить, подняв вопрос о нежелательном рефери ДО, а не ПОСЛЕ, чего не сделало "Динамо".

Иной вопрос: отвечает ли решение КДК ФФУ по Ярмоленко Дисциплинарным правилам самой ФФУ? Некоторые их статьи выписаны настолько витиевато, что каждая сторона вправе (и этим правом пользуется) трактовать их по-своему. Впрочем, даже небрежение юридическими нормами стало у нас настолько привычным, что это уже не является какой-то сенсацией. В наших широтах зачастую разговор деловых людей дороже юридической нормы (правильно ли это — другой вопрос). В сезоне-2001/02 красную карточку тогдашнего лидера "Шахтера" Геннадия Зубова, лишающую его возможности сыграть в только обретавшем статус "классико", но уже служившем борьбой за чемпионский титул противостоянии "Шахтер" — "Динамо", в кабинетах украинской футбольной власти заменили на желтую. Если не ошибаюсь, тогда для этого хватило одного телефонного разговора уважаемых людей. Неужели в наше время стало хуже с мобильной связью?

45 лет назад английский арбитр Кен Астон предложил введение красных и жёлтых карточек, исходя из международно известной схемы цветов светофора. На мундиале-70 карточки впервые применили на практике, после чего они быстро стали стандартом. Первым судьёй, показавшим жёлтую карточку в официальном матче, был немец Курт Ченшер в матче Мексика — СССР, а первым футболистом, её получившим, был игрок сборной СССР Кахи Асатиани. Воды с той поры утекло немало, а сами разноцветные прямоугольники превратились в предмет манипуляций людей в черном. Умело сочетая разные цвета, можно повлиять на ход борьбы многих турниров. Очевидно, подозрения судей в нечистоплотности будут существовать столько, сколько будет существовать и сам футбол. Конечно, можно представить себе, что когда-нибудь нарушения правил, положение вне игры и взятие ворот будут определять электронные арбитры, но месторасположение отдела фантастики вы и без меня знаете.

Думаю, в ближайшее время упустить столь лакомый кусок управления мировым футбольным процессом как арбитраж, власть (а авторитет и влиятельность вершителей футбольных судеб в мире сравнимы с авторитетом руководителей не самых маленьких стран) не захочет. Посему субъективизм Фемиды и дальше будет влиять на исходы тех или иных матчей, а желто-красная мозаика карточек и дальше сменяться в бесконечном футбольном калейдоскопе.

Алексей Рыжков

Видео: ТСН