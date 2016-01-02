Серийный спаситель, или Почему Шовковского называют вечно первым

"Все преходяще, а музыка вечна" — рефрен фильма "В бой идут одни старики" прочно осел в памяти благодарных телезрителей 1970-х. "Время не властно над истинными ценностями" — это уже рекламный слоган из эпохи первоначального накопления капитала — лихих 1990-х. Обе емких фразы вполне можно приложить к вратарскому таланту Александра Шовковского, отмечающего свое 41-летие в ранге действующего игрока.

И действительно, кажется, что на страже побед "Динамо" он был всегда. Я еще не познакомился со своей женой, когда юный СаШо встал в ворота прославленного киевского клуба. Ныне у нас с супругой подрастают дети, старший ребенок уже десятиклассник, а Шовковский все так же является основным вратарем "Динамо". Его великие предшественники — Николай Трусевич (воспет в художественной литературе в книге "Последний поединок"), Антон Идзковский (снялся в культовом советском фильме "Вратарь"), Олег Макаров (его книжкой под столь же незамысловатым названием "Вратарь" я зачитывался в детстве), Виктор Банников (память о нем увековечена в названии одного из столичных стадионов), Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов (обладатели Кубка Кубков разных времен) — также оставили яркий след в истории самого титулованного клуба нашей страны, но таким спортивным долголетием никто из перечисленных легенд похвастать не может. Шутка ли: СаШо принял участие в полутора десятках розыгрышей Лиги чемпионов!

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У каждого — свои воспоминания о вратарских подвигах Александра. Мне запомнился его потрясающий сэйв в матче Лиги чемпионов-1994/95 против московского "Спартака" во втором тайме при счете 1:2. Илья Цымбаларь бил с близкого расстояния, казалось, наверняка, но непостижимым образом страж ворот киевлян среагировал на удар. А как не вспомнить знаменитые серии пенальти, вытащенные Александром! На трибунах домашней арены пражской "Спарты" мы, киевляне, чувствовали себя вполне уверенно. Несмотря на домашнее поражение в первом матче (0:1), шансы команды Валерия Лобановского представлялись нам ощутимо выше. Какую-то одну причину нашего оптимизма сложно даже выделить. Вера в тренерский гений Лобановского, в бомбардирский талант Шевченко и Реброва, а может просто знакомство с красивейшим городом Европы (а именно тогда, в 1998-м мы с супругой впервые побывали в Златой Праге) и приятное послевкусие от употребления шедевров чешских пивоваров — все шло в копилку позитива. Но игра складывалась нелегко. Лишь автогол незадачливого пражского оборонца на 88-й минуте перевел игру в овертайм, а затем и в серию послематчевых пенальти. А уж в ней царил СаШо!

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Описать словами его пражские вратарские подвиги нелегко. Лучше это увидеть, а тем, кто был свидетелем этих умопомрачительных сэйвов, вспомнить свои тогдашние эмоции! Как ни задирались к киевлянам фаны "Спарты" (перед матчем обладатели трехцветных "спартанских" шарфов уверенно прогнозировали счет, как минимум, 3:0 в пользу своей команды), но и они вынуждены были признать мастерство Шовковского и его определяющую роль в той победе. Виктория в Праге стала своеобразной запевкой к славному евросезону "Динамо", увенчавшемуся выходом в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света.

А помните серию послематчевых пенальти в матче за украинский Суперкубок-2004 между "Динамо" и "Шахтером"? Шовковский отбил мяч после удара "горняка" Космина Баркауна, а затем сам забил решающий пенальти в серии, принеся победу киевлянам! Как говорил король в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах": "Все приходится делать самому!"

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Ну, а чемпионат мира-2006! Это воистину звездный час Александра! В серии послематчевых пенальти в поединке Украина — Швейцария он не позволил ни разу отличиться представителям Страны банков и часов. С ударами Марко Штреллера и Рикардо Кабаньяса Шовковский справился, причем выстрел первого — ныне базельского, а в ту пору штутгартского гренадера — взял намертво. Таким образом, наш СаШо стал автором уникального достижения — он не пропустил в серии пенальти в финальной стадии чемпионата мира ни одного мяча!

2008-й год. Израиль. Кубок Первого канала. Финал, превратившийся во внутриукраинский междусобойчик — "Динамо" — "Шахтер". По иронии судьбы, российские клубы на Кубке телеканала, являющегося главным пропагандистским рупором их страны, выступили в роли статистов. В серии 11-метровых — снова царит Шовковский! Как забыть грустного Алексея Гая и прекрасный бросок киевского вратаря!

И феерический финал Кубка Украины в прошлом сезоне! Отыгрыш киевлян с минус два в серии пенальти — редчайший случай в мировой футбольной истории. И снова — на авансцене легендарный СаШо! Его победа в решающей дуэли с форвардом оранжево-черных Александром Гладким принесла вожделенный трофей киевлянам!

Конечно, футбол — это не только победы. Были и у СаШо провальные поединки, был и момент, когда фаны в гневе вопрошали посредством баннера "СаШо — це шо?" Но триумфов за свою продолжительную спортивную карьеру "вратарь республики" испытал больше, чем падений в бездну. Как же хочется, чтобы Шовковский подольше оставался на воротах родного клуба! И какое же облегчение испытали почитатели таланта Александра, когда буквально на днях он прокомментировал очередные слухи о завершении своей спортивной карьеры словами: "И откуда такая чушь берется".

"Вечно первый — Саша Шовковский" — задорная и в то же время уважительная кричалка динамовских ультрас. Конечно, персональными кричалками звëзды "Динамо" разных эпох не были обделены никогда. Но помните ли вы другого игрока популярного клуба, которого бы называли "вечным"? То-то и оно! Пусть "вечность первенства" СаШо длится как можно дольше!

фото: sport-express.ua, sportanalytic.com