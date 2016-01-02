Серийный спаситель, или Почему Шовковского называют вечно первым

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
2 января 2016, 21:12

Кажется, что на страже побед "Динамо" СаШо был всегда.

"Все преходяще, а музыка вечна" — рефрен фильма "В бой идут одни старики" прочно осел в памяти благодарных телезрителей 1970-х. "Время не властно над истинными ценностями" — это уже рекламный слоган из эпохи первоначального накопления капитала — лихих 1990-х. Обе емких фразы вполне можно приложить к вратарскому таланту Александра Шовковского, отмечающего свое 41-летие в ранге действующего игрока.

И действительно, кажется, что на страже побед "Динамо" он был всегда. Я еще не познакомился со своей женой, когда юный СаШо встал в ворота прославленного киевского клуба. Ныне у нас с супругой подрастают дети, старший ребенок уже десятиклассник, а Шовковский все так же является основным вратарем "Динамо". Его великие предшественники — Николай Трусевич (воспет в художественной литературе в книге "Последний поединок"), Антон Идзковский (снялся в культовом советском фильме "Вратарь"), Олег Макаров (его книжкой под столь же незамысловатым названием "Вратарь" я зачитывался в детстве), Виктор Банников (память о нем увековечена в названии одного из столичных стадионов), Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов (обладатели Кубка Кубков разных времен) — также оставили яркий след в истории самого титулованного клуба нашей страны, но таким спортивным долголетием никто из перечисленных легенд похвастать не может. Шутка ли: СаШо принял участие в полутора десятках розыгрышей Лиги чемпионов!

Финал Кубка Украины 2014/15. Шовковский отражает удар Гладкого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин — х**ло", или Когда на стадионах экс-СССР перестанут вспоминать хозяина Кремля?

У каждого — свои воспоминания о вратарских подвигах Александра. Мне запомнился его потрясающий сэйв в матче Лиги чемпионов-1994/95 против московского "Спартака" во втором тайме при счете 1:2. Илья Цымбаларь бил с близкого расстояния, казалось, наверняка, но непостижимым образом страж ворот киевлян среагировал на удар. А как не вспомнить знаменитые серии пенальти, вытащенные Александром! На трибунах домашней арены пражской "Спарты" мы, киевляне, чувствовали себя вполне уверенно. Несмотря на домашнее поражение в первом матче (0:1), шансы команды Валерия Лобановского представлялись нам ощутимо выше. Какую-то одну причину нашего оптимизма сложно даже выделить. Вера в тренерский гений Лобановского, в бомбардирский талант Шевченко и Реброва, а может просто знакомство с красивейшим городом Европы (а именно тогда, в 1998-м мы с супругой впервые побывали в Златой Праге) и приятное послевкусие от употребления шедевров чешских пивоваров — все шло в копилку позитива. Но игра складывалась нелегко. Лишь автогол незадачливого пражского оборонца на 88-й минуте перевел игру в овертайм, а затем и в серию послематчевых пенальти. А уж в ней царил СаШо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игорь Беланов, или Талант, ограненный Лобановским

 Описать словами его пражские вратарские подвиги нелегко. Лучше это увидеть, а тем, кто был свидетелем этих умопомрачительных сэйвов, вспомнить свои тогдашние эмоции! Как ни задирались к киевлянам фаны "Спарты" (перед матчем обладатели трехцветных "спартанских" шарфов уверенно прогнозировали счет, как минимум, 3:0 в пользу своей команды), но и они вынуждены были признать мастерство Шовковского и его определяющую роль в той победе. Виктория в Праге стала своеобразной запевкой к славному евросезону "Динамо", увенчавшемуся выходом в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света.

А помните серию послематчевых пенальти в матче за украинский Суперкубок-2004 между "Динамо" и "Шахтером"? Шовковский отбил мяч после удара "горняка" Космина Баркауна, а затем сам забил решающий пенальти в серии, принеся победу киевлянам! Как говорил король в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах": "Все приходится делать самому!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Капитанская точка Белькевича, или Почему будут жить футбольные легенды

Ну, а чемпионат мира-2006! Это воистину звездный час Александра! В серии послематчевых пенальти в поединке Украина — Швейцария он не позволил ни разу отличиться представителям Страны банков и часов. С ударами Марко Штреллера и Рикардо Кабаньяса Шовковский справился, причем выстрел первого — ныне базельского, а в ту пору штутгартского гренадера — взял намертво. Таким образом, наш СаШо стал автором уникального достижения — он не пропустил в серии пенальти в финальной стадии чемпионата мира ни одного мяча!

2008-й год. Израиль. Кубок Первого канала. Финал, превратившийся во внутриукраинский междусобойчик — "Динамо" — "Шахтер". По иронии судьбы, российские клубы на Кубке телеканала, являющегося главным пропагандистским рупором их страны, выступили в роли статистов. В серии 11-метровых — снова царит Шовковский! Как забыть грустного Алексея Гая и прекрасный бросок киевского вратаря!

И феерический финал Кубка Украины в прошлом сезоне! Отыгрыш киевлян с минус два в серии пенальти — редчайший случай в мировой футбольной истории. И снова — на авансцене легендарный СаШо! Его победа в решающей дуэли с форвардом оранжево-черных Александром Гладким принесла вожделенный трофей киевлянам!

Конечно, футбол — это не только победы. Были и у СаШо провальные поединки, был и момент, когда фаны в гневе вопрошали посредством баннера "СаШо — це шо?" Но триумфов за свою продолжительную спортивную карьеру "вратарь республики" испытал больше, чем падений в бездну. Как же хочется, чтобы Шовковский подольше оставался на воротах родного клуба! И какое же облегчение испытали почитатели таланта Александра, когда буквально на днях он прокомментировал очередные слухи о завершении своей спортивной карьеры словами: "И откуда такая чушь берется".

Не всегда у СаШо все было гладко

"Вечно первый — Саша Шовковский" — задорная и в то же время уважительная кричалка динамовских ультрас. Конечно, персональными кричалками звëзды "Динамо" разных эпох не были обделены никогда. Но помните ли вы другого игрока популярного клуба, которого бы называли "вечным"? То-то и оно! Пусть "вечность первенства" СаШо длится как можно дольше!

фото: sport-express.ua, sportanalytic.com 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Рыжков Алексей Рыжков колонка вратарь авторская колонка Шовковский голкипер СаШо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять