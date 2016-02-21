На злодії шапка горить: як Росія "спалилася" на звинуваченні України в наркотрафіку

Гірше за українців для Росії — лише таджики. Так заявив днями заступник керівника оперативно-розшукового департаменту ФСКН РФ Сергій Мосалєв. Йдеться про збут наркотиків на території Російської Федерації, де громадяни України — вже на другому місці після громадян Таджикистану. За отриманими та озвученими паном Мосалєвим оперативними даними, українські спецслужби реалізують план наркотизації російського суспільства.

В прицілі насамперед — російська молодь. Наводнюючи Росію наркотиками і підсаджуючи на неї юних путінців, Україна системно розкладає російське суспільство зсередини. Оскільки Україна разом із своїми спецслужбами — лише маріонетки Заходу, тотальна наркотизація Росії руками українців — реалізація підступних планів Європи та, головне, США з послаблення російських територій. І це не жарт.

Росія від України тут різниться тим, що українці в своїх проблемах, від безгрошів'я до безробіття, звинувачують українську владу включно з президентом. Росіяни ж шукають винних не в Кремлі чи місцевих органах влади. Дивно, чому наша держава у сусідів постійно на другому місці в рейтингу ворогів. Скажімо, торік російські ЗМІ оприлюднили дані, згідно з якими Україна — друга в переліку ворогів РФ після США. Бачите, а за інтенсивністю підривної діяльності на грунті наркотизації — другі після Таджикистану. Тут виникає запитання, чиї вказівки виконують таджицькі спецслужби, наводнюючи наркотиками Росію інтенсивніше навіть за Україну, але то вже окрема тема.

Новина загубилася серед бурхливих політичних баталій всередині України. Навіть дотепники з Facebook відреагували на неї досить мляво. Хоча в інший час могли б розкрутити тему не гірше, аніж вікопомне та легендарне звинувачення Арсенія Яценюка у війні проти Росії на чеченському боці в 1994 році. До чинного прем'єра можна ставитися, як завгодно, але цей факт уже ввійшов до новітньої української історії, на кілька днів зробивши Арсенія Петровича істино народним героєм. А дарма пропустили, списавши на черговий російський фейк. Бо пан Мосалєв мимоволі зачепив дуже небезпечну для Росії тему, яку минулого року і так само — без задньої думки, — зачепили в США.

Йдеться про серіал "Нарки" (Narcos), який вийшов у кабельній мережі Netflix і здобув популярність серед прихильників телекіно на хвилі моди на кіноромани. Це — історія одного з найвідоміших у світі наркобаронів Пабло Ескобара. Про нього знімали не один фільм, а 2011-го він навіть привітав харків'ян із Новим роком, усміхаючись із святкового білборду. Тобто, комусь у Харкові цей торговець кокаїном не чужий ідеологічно.

Хай наступне твердження виглядатиме притягнутим за вуха, але нічого дивного для менталітету пролетарського міста в цьому нема. Як і загалом для пролетарського світогляду. Саме тому діяльність створеного Ескобаром на початку 1980-х Медельїнського картелю підтримали керівники Радянського Союзу. Держави, створеної диктатурою озброєного пролетаріату. Гасло СРСР було на гербі, поруч із серпом і молотом: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!" На початку 1980-х ці пролетарі об'єдналися довкола Ескобара та його могутнього картелю.

Був розпал "холодної війни". Радянський Союз вже кілька років воює в Афганістані. Головний ворог традиційно — Америка. 1983 року президент США Рональд Рейган називає СРСР імперією зла та пророкує марксизму-ленінізму місце на звалищі історії. Натомість країни Латинської Америки здебільшого перебували під політичним впливом тієї самої імперії зла, чиєю офіційною ідеологією був ненависний Рейгану марксизм-ленінізм. Партії та групи лівацького штибу в країнах Латинської Америки домінують дотепер.

Колумбія — батьківщина Ескобара, а після створення Медельїнського картелю — центр кокаїнової торгівлі, — не була винятком. Наркобарон називав себе захисником інтересів пролетаріату. На цьому грунті зійшовся з комуністичними, а по суті своїй — терористичними організаціями. Мова про РЗСК ФАРК та М19, чиї лідери не приховували орієнтації на СРСР та отримували звідти підтримку, в тому числі — матеріальну. Зокрема, радянські комуністи постачали колумбійським терористам зброю.

На певному етапі Ескобар змушений був тимчасово виїхати за межі Колумбії. І заручився підтримкою Венесуели, ще однієї орієнтованої на СРСР держави. То вона, а потім — Панама стали перевалочними базами для експорту кокаїну в США.

У згаданому фільмі сказано прямим текстом: безперебійне постачання дешевих наркотиків на територію Америки — план дестабілізації США, підтриманий керівництвом СРСР та негласно втілюваний кураторами з КДБ.

Нинішня Росія — спадкоємиця Радянського Союзу, про що керівництво у різний час прямо заявляло. Отже, наводнювати країни-опоненти наркотиками не що інше, як 30-річна практика саме Росії. Автори "Нарків" припускають: процес розпаду Союзу почався після того, як ЦРУ довело Рейгану прямий зв'язок між комуністами й наркотизацією США. Ось коли президентський кулак вдарив по лівих рухах, і СРСР як головний спонсор "світового пролетаріату", а по суті — світового тероризму — вперше хитнувся.

Союзники нинішньої Росії незмінні з тих часів. Варто згадати хоча б групу країн, яка поскаржилася до СОТ на зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що вступила в силу 1 січня цього року. Тут і Венесуела, і Куба, і Нікарагуа: уряд останньої на початку 1980-х теж сприяв Ескобару та комуністам у транзиті кокаїну до США. Тож заявляючи, що Україна сьогодні активно наводнює наркотиками Росію, спадкоємиця СРСР палить власні схеми та дає нагоду переконатися: пропагандисти РФ приписують всім довкола власні гріхи.

фото: lt90.org