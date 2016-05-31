"Черная касса" регионалов и ее последствия

Передача бывшим заместителем главы СБУ Виктором Трепаком материалов о политическом финансировании эпохи Януковича — так называемой "черной кассы" регионалов — может оказаться важным сюжетом украинской политики в том случае, если НАБУ будет готово провести независимую экспертизу полученных документов, а общество — адекватно на нее отреагировать.

Как ни парадоксально это прозвучит, но главными проигравшими от выброса информации "черной кассы" могут стать как раз не регионалы и их союзники, а политики демократического лагеря. Насколько повлияет информация о получении денег из партийных или "семейных" фондов на репутацию какого-нибудь политика из "Оппозиционного блока"? Да никак не повлияет. Если бы в обществе существовало единогласное моральное осуждение самого факта сотрудничества с режимом Януковича — по крайней мере, на последнем этапе его существования — то никакой фракции "Оппозиционного блока" в парламенте вообще бы не существовало. То, что люди, не скрывавшие этого сотрудничества, сегодня облечены народным доверием, а популярность их только растет, говорит о том, что этого осуждения не произошло.

А вот с демократами — большая проблема. Если мы увидим в базе данных по выплатам хорошо известные фамилии людей, требовавших от других прекратить сотрудничество с "кровавым режимом", призывавших к революциям и штурмам, обличавших и возмущавшихся — то это позволит совершенно иначе посмотреть не только на историю последнего десятилетия украинской политики, но и на историю Майдана. Но возникает вопрос — а НАБУ готово к такому пересмотру? И еще один очень важный вопрос — а мы-то сами доверяем НАБУ настолько, чтобы отказаться от наших собственных кумиров? Или будем верить, что проведена специальная операция для компрометации оппонентов президента (или против президента, для дестабилизации ситуации в стране — это уж в зависимости от того, какие фамилии всплывут).

Еще очень важный момент — полнота информации. "Черная касса" была не одна, свои фонды имели различные представители режима, нередко враждовавшие между собой — и они финансировали разных людей. Причем эти люди могли получать гонорары за дискредитацию оппонентов спонсора в рядах самой Партии регионов — причем пользовались для этой дискредитации вполне реальной информацией, нередко рисковали жизнью и собственной безопасностью, ведь спонсор все равно не мог "прикрыть" их от всех акций возмездия недоброжелателя. Будем ли мы считать такой "дополнительный гонорар", получаемый человеком или целой организацией, предательством или, по нашему обыкновению, радоваться, что люди и регионалов обманули, и нам глаза раскрыли — молодцы! Еще раз напомню, что обнародование документов будет происходить в обществе с весьма условными представлениями о морали.

Еще один важный вопрос — это как отделить информацию от дезинформации, а реальность от лжи. "Черные кассы" нередко использовались для "распила" "олигархических" денег и для предания реальности распилу в них могли появляться фамилии людей, которые никаких контактов с авантюристами не имели — для правдоподобности. Имеем ли мы дело просто со списком или с расписками о получении денег? И будут ли отделены контакты от контрактов? Потому что с самим Януковичем и с представителями его окружения и политики, и общественные деятели, и журналисты встречались как с представителями легитимной власти буквально до первых недель Майдана. Будем ли мы приравнивать бесплатные встречи к платным услугам? И посчитаем ли, что "бесплатный" контакт мог иметь куда более далеко идущие последствия, чем контракт.

И последнее. Помимо украинских "черных касс" существовали — и существуют — "черные кассы" российских спецслужб и диппредставительств, до которых пока что не добрался ни один, даже самый профессиональный сотрудник СБУ. Самая важная для страны информация находится именно там.