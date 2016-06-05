Когда цель "не ясна", или Почему Франция опустила визовый шлагбаум?

Когда сборную Украины провожали на ЕВРО, с напутственным словом выступила и посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Помимо собственно футбольных моментов (вроде пожелания увидеть в финале пару Франция — Украина), госпожа посол заверила в том, что во Франции очень ждут украинских болельщиков и готовы продемонстрировать все грани галльского гостеприимства.

Журналистские пути-дороги неоднократно забрасывали меня во Францию, и могу сказать, что по части гостеприимства (ах, какая у них обалденная кухня!) и доброжелательности (тактичность и шарм, до которых нам еще очень далеко!) французы дадут фору многим нациям. Не устаю их за это благодарить! Кроме того, отмечу и труд Посольства Франции в Украине, направленный на налаживание мостов между французским и украинским бизнесом: в Украине работает множество компаний, высококачественную продукцию которых по достоинству оценил украинский потребитель. Но вот прошло какое-то время после произнесения торжественных речей, и новостные ресурсы потрясла новость: французское консульство отказалось предоставить шенгенскую визу 8-летнему украинскому болельщику Володе Бобенчику. И это несмотря на то, что у ребенка имелись билеты на матчи Евро-2016 и оплаченный авиаперелет.

"Спасибо консульству Франции!!! Мне отказали в визе на Евро-2016, с объяснением — "цель моей поездки не ясна". Имея билеты на все матчи моей сборной, билеты на самолет туда-обратно, бронь отелей и предыдущие шенгены в паспорте. Для Франции я не фанат. Нам во Львов передали из посольства все три паспорта (Володи и обоих его родителей — Авт.) без виз и отдельно — письма о причинах отказа. В них указан пункт о не доказанной цели поездки", — отметила мать юного поклонника сборной Украины Марьяна Бобенчик в Facebook.

Несмотря на предоставленные посольству документы, консул принял решение, что "информация, предоставленная, чтобы обосновать цели и условия предполагаемого пребывания, не выглядит убедительной". 8-летний Володя хорошо известен в футбольных кругах. Он часто принимает участие в открытых тренировках сборной Украины и официальных мероприятиях, связанных с ней. Футбольным талантом парень не обделен и, думаю, с годами сможет вырасти в добротного футболиста.

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Что сказать? Люди, не понаслышке знающие, что такое европейская бюрократия, услышав о непредоставлении ребенку и его родителям визы только пожмут плечами: мол, а чего еще ожидать? Те, кто знаком с историей европейского фан-движения, наверняка вспомнят препятствования к посещению той или иной страны футбольным хулиганам разных национальностей. Особенно эта практика была востребована до объединения Европы, пока существовали полноценные государственные границы. Да и выдворяли набедокуривших фанов из стран-организаторов крупных футбольных форумов неоднократно — чего там греха таить: паиньками фанаты не выглядят. Но вот интересно: сколько российских публичных хулителей Европы и почитателей бодрящих напитков примет Франция во время ЕВРО? Вместе с тем, вспоминая Евро-2012, как не отметить, что подавляющее большинство посетителей крупных футбольных праздников (и россиян в том числе — не стоит их всех стричь под одну гребенку!) являются искренними любителями великой игры, а не записными дебоширами.

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А ведь о том, что Франция упрощает условия выдачи виз болельщикам, имеющим билеты на матчи Евро-2016, было торжественно объявлено заранее. И знаю, что на крупный европейский футбольный форум действительно собирается немало наших соотечественников, к которым не были столь строги французские чиновники.

"У нас украли мечту", — расхожая фраза представителей проигравших клубов, нарекающих на необъективное судейство, помешавшее их замечательной команде выиграть чемпионский титул, национальный или европейский кубок. Однако, как оказалось, мечту могут украсть не только господа в черном (предпочитающие дорогие машины и ультрасовременные виллы, отшучивающиеся при этом — мол, жена/любимая занимается бизнесом, благодаря ей я такой упакованный), но и респектабельные добросовестные люди, призванные интенсифицировать французско-украинское сотрудничество. Однако при этом иногда их работа отнюдь не способствует сближению Украины и ЕС на личностном уровне. Хотя сказать, что они спустя рукава ее делают, нельзя — бдительны ведь, не поспоришь.

Да, нашу страну и наших прекрасных граждан есть за что критиковать. Попав в свободный мир, мы, постсоветские, нередко перегибаем с вдыханием воздуха свободы. Как и с Плейшнером из "Семнадцати мгновений весны", он играет с нами злую шутку. Группы не самых бедных людей с украинскими паспортами, порой не усваивают элементарные европейские правила. Где причиной — чрезмерные возлияния, где — отсутствие пиетета к иностранным языкам, где — просто постсоветские рефлексии (вроде того, "а не заплачу-ка я за мини-бар в отеле, кто что мне сделает, я же у себя в Задрющинске — царь и Бог"). Да, расставание с "совком" в головах затянулось даже у тех, кто торгует с Европой и имеет при этом колоссальные обороты (что уж говорить о простых доярках-слесарях!). Но ведь все равно мы сделали выбор в пользу европути и мучительно продираемся сквозь совковые заросли.

И все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и Володя вместе с родителями отправится на большой футбольный еврофорум. Не убивайте мечту!

Фото: Facebook Володи Бобенчика