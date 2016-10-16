Операция "Легитимизация", или Зачем диктаторам крупные спортивные форумы

Диктаторские режимы в разных странах мира частенько использовали грандиозные спортивные форумы для своей легитимизации. Первым таким массовым мероприятием стал второй чемпионат мира по футболу, состоявшийся в Италии в 1934 году.

Дуче Бенито Муссолини, говоривший "я стал расистом в 1921 году" и "легко пожертвовать 500 тысячами варваров славян ради 50 000 итальянцев", понимал важность мирового спортивного события для обеления своего режима. При этом, правда, не отказывался от расистских акций. Так, в год чемпионата мира Муссолини запретил книгу "Черная любовь" о романе итальянки и темнокожего парня. Что же касается, собственно, футбола, то итальянцы во главе с неподражаемыми Анджело Скьявио и Раймундо Орси стали чемпионами мира, обыграв в финале сборную Чехословакии со счетом 2:1. Отмечу, что Мундиаль бойкотировал Уругвай, завоевавший титул четыре года назад. Причина — в пренебрежении европейцев к чемпионату мира в Уругвае в 1930 году. Это — единственный случай в истории, когда действующий обладатель высшего футбольного титула даже не пытался защитить свое звание.

Что же касается пути итальянцев к триумфу, то, по свидетельствам очевидцев, он был не совсем чистым. По мнению британского исследователя Джонатана Даффи, дуче чуть ли не лично определял, какой арбитр будет судить ту или иную игру. В частности, много пересудов вызвало назначение шведа Ивана Эклинда на полуфинальный и финальный матчи с участием итальянской команды. Грубую игру хозяев скандинав старался не замечать, были и свидетели того, что перед финальным матчем шведский рефери удостоился аудиенции у дуче. А самому Муссолини после домашнего Мундиаля оставалось девять лет жизни…

Олимпиада-36 в Берлине — вторая страница в этой истории. Собственно, решение о проведении Олимпийских игр именно в Берлине было принято в 1931 году — еще во времена Веймарской республики. Через два года к власти в Германии пришли национал-социалисты. Конечно, не воспользоваться отличной возможностью для пропаганды своих идей они просто не могли. В Олимпиаду были вложены колоссальные средства.

Мир пытался протестовать. Однако проснулся слишком поздно. Так, в Париже в июне 1936 года — за полтора месяца до Олимпиады — состоялась Международная конференция в защиту олимпийских идей, громко объявившая о несовместимости олимпийских принципов и факта проведения Игр в тоталитарном расистском государстве. Участники конференции призвали бойкотировать Олимпиаду в Берлине. В Нью-Йорке даже был создан Совет борьбы за перенесение Олимпиады из Берлина в Барселону. Там и попытались провести альтернативную Народную олимпиаду. Но 6000 спортсменов из 22 стран на старт так и не вышли — в Испании шла гражданская война.

В Берлине между тем никак не хотели лишаться столь яркого зрелища. Началось некоторое, по крайней мере, внешнее послабление. После демарша МОК с берлинских улиц убрали антисемитские слоганы. Из мест общественного досуга исчезли таблички "евреи нежелательны" (они вернутся через несколько месяцев). В Рейх для личного ознакомления с ходом подготовки к Играм в августе 1935 года был приехал почетный президент МОК Пьер де Кубертен. И барон, вошедший в историю как отец современных олимпиад, подвергся так называемой идеологической интоксикации. Он был настолько восхищен увиденным, что собирался завещать Третьему рейху права на свои книги (более 12 тыс. страниц текста), а также выступил с красочной речью по государственному немецкому радио, в которой, в частности, назвал Адольфа Гитлера "одним из лучших творческих духов нашей эпохи".

Запущенный организационный маховик уже было не остановить, и 1 августа на Олимпийском стадионе Берлина (был построен специально к этому событию и вмещал 100 000 зрителей) XI Олимпийские игры были торжественно открыты. На этой Олимпиаде была впервые проведена эстафета олимпийского огня, впоследствии ставшая традиционной. Около 4000 спортсменов из 49 стран (в том числе и из Латвии и Эстонии) приняло в ней участие. Победила в общекомандном зачете, конечно, Германия, значительно опередившая ставших вторыми американцев, а также венгров, итальянцев, финнов и французов, расположившихся на последующих местах. А вот подлинным героем Олимпиады-36 стал афроамериканец Джесси Оуэнс. Легкоатлет из Нового Света завоевал четыре золотых медали, а много лет спустя вспоминал, что нигде не удостаивался таких оваций, как в Берлине в 1936 году. Олимпиада была отлично организована и свою роль в пропаганде идей национал-социализма сыграла. А через девять лет Третий Рейх ожидал крах…

В 1978 году в Аргентине прошел XI (снова это число!) чемпионат мира по футболу. Двумя годами ранее в стране произошел военный переворот, вследствие которого президент страны Исабель Перон была свергнута, а власть захватила военная хунта во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Видела получил широкие полномочия, что привело к нарушениям прав человека в Аргентине. За время его правления физически было уничтожено 10 тысяч человек, 30 тысяч бесследно исчезло, и ещё 60 тысяч по политическим мотивам было подвергнуто длительным срокам заключения, пыткам и насилию. Основной мишенью этих репрессий были левые активисты, включая деятелей профсоюзного движения, студентов, журналистов, марксистов и перонистов.

Футбол очень помог Виделе. Сборная Аргентины с великолепными Марио Кемпесом, Леопольдо Луке, Даниэлем Пассареллой, Даниэлем Бертони, Альберто Тарантини смела на своем пути всех соперников и стала чемпионом мира. Правда, годы спустя появились публикации о том, что победа над сборной Перу (необходимо было выиграть с разницей в четыре мяча, а земляки Виделы забили в ворота незадачливых оппонентов шесть сухих голов) была добыта за взятку (неурожай зерновых в Перу случился в том году, и потомки инков не побрезговали аргентинской пшеницей за отсутствие сопротивления хозяевам Мундиаля на футбольном поле). Военной хунте после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира было суждено пробыть у власти еще пять лет.

Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи прошла на фоне украинского Майдана и агрессивных заявлений России по Крыму, вылившихся в итоге в аннексию украинского полуострова. The Economist назвал олимпиаду в Сочи "чемпионатом мира по коррупции". И хотя лидеры многих государств отказались ехать на Игры в Россию, Владимиру Путину удалось-таки сделать из спортивного события благостную картинку. Нужно ли говорить о том, кто победил в общекомандном медальном зачете? Правда, как показали дальнейшие события, и здесь не все было чисто. Допинговая программа на государственном уровне — об этом раньше вслух не говорили, а теперь эта тема применительно к России приобрела всемирное звучание.

Обратите внимание на общую черту крупных спортивных форумов при диктатурах: побеждают всегда хозяева. Правдами, а чаще неправдами, но побеждают. И дуче (фюрер, военный диктатор, ментальный спецслужбист) купается в лучах спортивной славы. Чемпионат мира по футболу-2018 в России? Никогда еще диктатурам не удавалось провести два крупнейших спортивных форума. Это будет первый случай в истории мирового спорта. Или?..

…Напомню, что Виктору Януковичу после Евро-2012 суждено было оставаться при власти всего-то полтора года. Но, с другой стороны, коммунисты после Олимпиады-80 в Москве еще целых 11 лет жили иллюзией своего могущества…

фото: ves.lv, mediakritika.by