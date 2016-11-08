Клинтон vs Трамп, или Америка простых решений

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 ноября 2016, 15:20

Трамп — это вездеход, который несется, куда ему вздумается, не обращая внимания на пассажиров.

Вот и пришел день, которого многие мои коллеги и знакомые — причем не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире — ожидали с замиранием сердца. С таким вниманием к предвыборной кампании в Соединенных Штатах не относились еще никогда. И никогда с такими эмоциями не встречали день выборов. Дело тут не только в фигурах претендентов на пост президента США, а прежде всего в том, что изменилась сама Америка.

Борьба за пост президента Соединенных Штатов практически все последнее столетие могла напоминать путешествие в поезде, который идет по давно проложенным рельсам. Да, в этом путешествии могут быть неожиданности, могут попадаться необычные пассажиры — некоторые из них становятся машинистами нашего состава — но в целом совершенно ясно, куда идет поезд и как им управлять. Даже избрание президентом США первого темнокожего политика вовсе не выглядело подрывом устоев. Ну просто в первом классе теперь ездят люди любого цвета кожи. Выдвижение Хиллари Клинтон — из того же ряда: почему машинистом не может быть женщина?

Но Трамп — это поезд, который съехал с колеи. Это уже и не поезд вовсе. Это вездеход, который несется, куда ему вздумается, не обращая внимания на пассажиров. Борьба Трампа и Клинтон была интересна тем, что Клинтон вела ее, будто она все еще в купе того самого поезда. А поезд уже сошел с рельсов.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Да, при этом пассажиры поезда могут еще попытаться вернуть его на рельсы. Но в любом случае останется огромное количество людей — практически половина страны, которая больше не хочет ехать в поезде, не хочет жить по старым правилам, но не знает новых. Трамп представлял интересы этих людей. То, что ему удалось триумфально обойти на первом этапе опытных политиков-республиканцев — это уже симптом. То, что избиратели Республиканской партии остались верны своему кандидату, бесконечно далекого от образа традиционного американского политика — это уже симптом. Америки, которая существовала до выдвижения Трампа, больше нет. Республиканской партии, которая существовала до выдвижения Трампа, больше нет. И Демократической тоже. Теперь совершенно ясно: успех — не в следовании правилам. Успех — в презрении к правилам. Если Хиллари Клинтон, которая является олицетворением этого уважения к правилам, победит, то это будет означать победу инерции. Все последующее президентство Клинтон будет связано с попыткой вернуть американскому обществу уважение к традиционной политике, убедить граждан в важности осмысленного голосования. Все президентство Трампа — если победит он — будет посвящено попыткам придать смысл эмоциональному выбору американцев.

Ничего не получится ни у того, ни у другого. При всей своей эксцентричности Трамп — из той же Америки, что и Клинтон. Америки сложных проблем и непростых поисков ответов на вопросы. Америки традиций и позиций. Но Америка простых решений хочет победить.

Американцы устали от сложности.

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США выборы Виталий Портников авторская колонка Клинтон Трамп
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