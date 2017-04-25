Польша, операция "Висла" и исторические баррикады

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 апреля 2017, 17:36

Важно, чтобы наши государственные границы в очередной раз не оказались историческими баррикадами.

В Украине и Польше в эти дни вспоминают об операции "Висла" — акции, целью которой было выселение польских украинцев с их этнических земель в новые воеводства, присоединённые к Польше после разгрома Германии. Казалось, что вопрос о сути происходящего после краха коммунистических режимов в СССР и ПНР очевиден каждому. И тем более странно, что в эти дни — наряду с трезвыми и горькими оценками происшедшего — мы слышим голоса тех, кто как бы сомневается. Может быть, коммунисты выполняли "национальные задачи"? Боролись с "бандеровцами"? Обеспечивали стабильность?

Но так не бывает, что когда коммунисты действуют против поляков, то они — палачи, а когда против украинцев — "государственники". Тирания — всегда тирания и последствия ее действий одинаково катастрофичны.  Главный результат операции Висла — это не только гибель людей и переселение их из родных мест. Это прежде всего гибель целой цивилизации. Исследователи говорят о политических, юридических, моральных аспектах. Но для меня гибель цивилизации — это как бы кульминация всего этого.

Лемковщина, 1947. Украинская партизаны, которых конвоируют польские солдаты

Поляки, которые и сами утрачивали свою цивилизацию в границах "старой" Речи Посполитой, на Кресах — должны, как никто, понять украинцев.  Польша не забывает своего прошлого, поездки по местам, связанным с историей — пусть это даже опустевшие костёлы или заброшенные польские кладбища — часть культурной и политической традиции. А ведь и в самой Польше можно пережить нечто подобное. Я хорошо помню, как во время поездок на Экономический форум в Кринице открыл для себя деревянные церкви этого региона. Одни стали католическими храмами, есть и церкви, которые сохранили свою идентичность, но не сохранили паству. Это было особое переживание. Мои путешествия даже дали название книге эссе — "Богородица в синагоге". Название это — не какой-то мифический образ, а совершенно реальное ощущение от выставки православных икон в бывшей синагоге, которая сейчас один из музеев Нового Сонча. Так все три культуры исчезнувшей Лемковщины соединились в одном небольшом здании.

К 1947 году украинцы-лемки компактно проживали на своих исконных землях на юго-востоке Польши. Поэтому их рассеяли на землях, откуда так же принудительно депортировали немцев

Должно это нас разъединять или объединять? Мне кажется, тут гораздо больше причин для объединения. Потому что польская и украинская судьба схожи. Оба народа строили свою цивилизацию на территориях, которые отличаются от территорий, которые сейчас занимают наши государства. Польское государство в результате Второй Мировой войны переместилось на запад. Но и украинское, между прочим, тоже — этнические районы украинского расселения на востоке сегодня — территория Российской Федерации. И при этом украинцы в результате операции "Висла" утратили часть своей цивилизации на западе. Разве это не проявления общей судьбы?

Мы должны хорошо понимать, что было — ради недопущения кошмара убийств и этнических чисток. И мы должны понимать, что то, что будет, зависит от нашего общего отношения к историческому наследию украинцев и поляков на землях, на которых столетиями автохтонно жили два этих народа. После Второй Мировой войны произошёл самый настоящий цивилизационный развод. Оба народа оказались по разные стороны государственных границ, польские и украинские национальные меньшинства рассеяны по всей территории наших стран, исчезло не только сожительство, но и общее пограничье. Это уже произошло и прошлого не изменить. Но важно, чтобы наши государственные границы в очередной раз не оказались историческими баррикадами.

фото: istpravda.com.ua

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