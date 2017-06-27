Анна и Эммануэль

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 июня 2017, 16:45

Путин обманывает только тогда, когда на его ложь закрывают глаза. Это касается истории и это касается политики.

После версальского упоминания Владимира Путина о "русской" Анне — и возмущённой украинской реакции на эти слова — на нас обрушился шквал псевдонаучной критики. Оказывается, не только Путин присваивает чужую историю, но и мы тоже присваиваем. Потому что Киевская Русь — государство, которое не имело никакого отношения ни к современным русским, ни к современным украинцам. Может быть, Путин не имел "собственного" права на Анну, но и украинцы его тоже не имеют. А их попытки объявить Анну Киевскую фигурой из собственной истории не менее смехотворны.

При таком подходе современные греки не имеют никакого права на Сократа и Архимеда (последний вообще жил на территории современной Италии, в Сиракузах), итальянцы вряд ли могут претендовать не только на древних римлян Юлия Цезаря или Овидия, но даже на Данте или Медичи, живших во времена, когда никакого общего национального сознания просто не существовало. Ещё более странной выглядит апелляция к этнической составляющей древней истории. Анна Киевская — не этническая украинка, факт. Она даже не этническая славянка. Дочь князя, в котором смешалась кровь норвежцев и половцев и княгини, дочери шведского короля и его скандинавской супруги, она была представительницей аристократии, судьбу которой определяла география и политические договоренности, а не этническое происхождение. Нас объединяет с Анной не кровь, а почва. Ее жизнь началась в том самом городе, в котором мы живем и сегодня. В центре этого города — собор, на фресках которого изображён и сам князь Ярослав, и члены его семейства. Этот город — столица Украины. Какое отношение ко всему этому имеет Путин, ума не приложу.

Французский президент Эммануэль Макрон тоже, судя по его высказываниям в Париже, предпочитает придерживаться здравого смысла. Его слова о Анне Киевской, сказанные во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой, продемонстрировали, что новый французский лидер прекрасно понял, что за информационную провокацию устроил французам допущенный в Версаль российский правитель. И что не замечать выходок Путина Макрон не намерен.

Памятник "Анна Ярославна. Королева Франции" на Львовской площади в Киеве

Надеюсь, такой же реалистичной будет и подход Макрона к урегулированию ситуации на Донбассе. Ведь, как и в ситуации с невольным "похищением" Анны, российская политика в этом оккупированном украинском регионе — провокация чистой воды, один подлог на другом. И здесь Путина нужно в буквальном смысле слова ловить за руку, демонстрировать, что партнеры по диалогу прекрасно понимают его шулерство и не будут с ним мириться. Путин обманывает только тогда, когда на его ложь закрывают глаза. Это касается истории и это касается политики.

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