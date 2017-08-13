Три четверти века длится миф: что красивого в легенде о "матче смерти"?

Мифотворчество в Советском Союзе занимало достойное место в государственной пропаганде. Советско-германская война 1941–1945 гг. открыла просто сумасшедшие возможности перед слагателями легенд. По мере того, как убывало число свидетелей тех или иных событий, мифы обрастали новыми "правдоподобными" подробностями и подчас начинали жить вполне самостоятельной жизнью.

Почему был создан миф о "матче смерти"? В его основе был футбол. Дескать, наши футболисты, играя против немецких военных, не подчинились приказу проиграть, за что были впоследствии расстреляны. Популярная игра как социальное явление создавала просто идеальную почву для мифотворчества. В юные годы и я поддался обаянию этого мифа. Как это мужественно: несмотря на угрозы, выиграть у врага, обессмертив тем самым свои имена! Да что я! В этот миф поверила даже столь непримиримый борец против чекистско-коммунистического абсурда как Валерия Новодворская, в одном из интервью отдавшая дань мужеству киевских динамовцев, успешно игравших в футбол против команд захватчиков в оккупированном Киеве.

Как родилась идея проводить футбольные матчи в оккупированном Златоверхом? Ну, для немцев было важно создать хотя бы иллюзию мирной спокойной жизни под нацистским сапогом. Футбол как социальное явление в этом бы очень помог. Йозеф Кордич, моравский чех, проживавший до войны в Киеве, был отнесен к категории "фольксдойче" и назначен "новыми властями" директором хлебозавода №1 (на улице Дегтяревской, 19). Вскоре Кордич встретил продававшего на "Евбазе" (располагался на месте нынешней площади Победы) самодельные зажигалки Николая Трусевича и предложил ему пойти на завод разнорабочим. Трусевич согласился, а вскоре на завод устроились и другие киевские футболисты — Гончаренко, Тютчев, Кузьменко, Комаров, Путистин, Клименко, Свиридовский, Балакин.

27 мая 1942 г. "исполнительный директор" хлебозавода Чебанюк пишет письмо-заявление в секцию физкультуры и спорта городской управы: "Киевский хлебозавод №1 просит зарегистрировать добровольную футбольную команду завода". С этого момента команда обрела официальный статус. Кордич же обеспечил футболистам возможность дважды в неделю тренироваться на стадионе "Зенит" (сейчас эта историческая арена носит название "Старт" и, несмотря на все посягательства циничных любителей порассуждать о Великой победе и под шумок построить на исторических местах элитное жилье, сохранилась именно как спортсооружение; надолго ли?).

Команда получила название "Старт" и летом 1942 г. провела ряд матчей. В соперниках — коллективы венгерского гарнизона, команда украинского спортивного общества с незамысловатым названием "Спорт", команды, состоящие из немецких военных. Во всех матчах преимущество стартовцев было безоговорочным.

6 августа против киевских футболистов играла команда Flakelf (сборная, собранная из солдат и офицеров противовоздушной обороны (зенитчиков), а также летчиков и механиков киевского аэродрома — те еще футболисты!). "Старт" уверенно выиграл со счетом 5:1. Через три дня Flakelf, как гласила афиша, собрался в усиленном составе. Однако и на этот раз "Старт" оказался сильнее — 5:3. Вот из этой-то игры и был сотворен миф: дескать, за отказ проиграть некоторых участников того поединка некоторое время спустя расстреляли.

Впервые в советских СМИ о расстрелянных киевских динамовцах написала газета "Известия" вскоре после освобождения Киева 16 ноября 1943 года. Военный корреспондент газеты написал в репортаже из столицы Украины: "Это были игроки футбольной команды киевского "Динамо", которые долгое время скрывались от немцев. Надо было жить, спасаться от голода. Они устроились работать на киевский хлебозавод. Их обнаружили немцы, загнали в подвалы гестапо. Всех юношей расстреляли".

Через 15 лет в "Вечернем Киеве" от 21 ноября 1958 г. появилась статья Петра Северова "Последний поединок". И в том же году вышла книга под таким же названием. Авторы — Петр Северов и Наум Халемский — рассказывали историю киевских динамовцев, оставшихся в оккупированном городе, работавших на хлебозаводе. Они провели матч с немецкими футболистами и победили в нем. Позднее, зимой 1943 г. часть из них была расстреляна. Это — художественное произведение, в котором изменен счет игры (в книге — 6:1), преувеличено количество местных зрителей ("дикой орды киевлян"), а вратарь немецкой команды от позора мысленно готов провалиться сквозь землю, не совладав с давлением прокиевских трибун: "Боже, как они ревут! Ни в Берлине, ни в Риме, ни в Вене — ни в одном из городов Европы, где ему приходилось играть, даже на стадионах, вмещающих свыше сотни тысяч зрителей, ничего подобного Краус никогда не слышал; громовая овация оглашает его, проникает в мозг, наваливается невыносимым грузом. Неужели нужно было до отказа набить стадион этими рабами, чтобы они так безнаказанно издевались над одной из лучших команд Райха, победительницей Восточного фронта!" Помню, когда я чуть подрос, стал задаваться вопросом: а, что, собственно, сенсационного в победе ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ футболистов (и далеко не последних в довоенном СССР) над любителями?

Впервые выражение "матч смерти" появилось в киевской газете "Сталинское племя", №164 от 24 августа 1946 г. В ней напечатана киноповесть "Матч смерти" в десяти номерах, автор — Александр Борщаговский. В последнем номере редакция просит читателей прислать свои отзывы о киносценарии, написанном для "Мосфильма". Позже Борщаговский написал книгу "Тревожные облака". в 1963-1964 гг. на киностудии "Мосфильм" был снят и вышел на экраны художественный фильм "Третий тайм" об игре футболистов киевского "Динамо" с немецкой командой люфтваффе.

Дальше — больше. В 1966 г. в сентябрьском номере журнал "Юность" опубликовал повесть Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", один из разделов которой посвящен игре футболистов киевского "Динамо" с разными командами во время немецкой оккупации. Кузнецов сообщал, что футболисты выступали как команда хлебозавода, которая называлась "Старт".

4 апреля 1985 года в "Комсомольской правде" появилась статья Николая Долгополова "Цена победы — жизнь", а в следующем году — его же книга "Сражались футболом". Продолжилось мифотворчество и в наше время. В 2011 г. россияне сняли фильм "Матч", умело эксплуатирующий советские штампы, при этом тонко намекающий на то, что коллаборантами в военное время в Киеве были люди, говорящие исключительно на украинском (этому немало поспособствовали и украинские актеры, занятые в ленте) языке. При этом никуда не делась и недалекость русскоязычных "хохлов". По версии россиян, они в каждой фразе "гхэкают" и "шокают". Интересно, а нашу иронию относительно любви россиян ("ма-а-а-а-асквичей") к удлинению гласных как воспринимают в Белокаменной? В 2014 г. (в год начала российско-украинской войны) во Франции вышел фильм "Лига мечты", где Жерар Депардье в роли президента ФИФА Жюля Римэ восторгается "героизмом и мастерством РУССКИХ футболистов, которым противостояли тренированные немцы". Так все-таки, "русских" или "шокающих" киевлян? Или есть еще вариант?

Как развенчивался миф? В этом очень помогло перестроечное время и свидетельства непосредственных участников тех событий. В частности, интервью Макара Гончаренко в начале 1990-х годов, где он прямо отрицал условие немцев "поражение или смерть".

Кроме того, обнародована докладная записка оперуполномоченного КГБ майора Удина на имя своего руководителя Федорчука, где он прямо изобличал спортсменов как коллаборантов: мол, не пытались отойти с отступающими частями Красной армии, "в рядах которой их присутствие было очень необходимо в тяжелое для родины время".

Внесли свой вклад в ниспровержение мифа и немцы. Дело о "матче смерти" было возбуждено прокуратурой Гамбурга в 1974 г. и окончательно закрыто следственной комиссией в феврале 2005 г. В заключении прокурора Йохена Кульманна говорилось: "Настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 г. — спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 г. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет… Есть и другие версии — за диверсию подпольщиков, которую они осуществили на Киевском механическом заводе 23 февраля 1943 г., за попытку побега узников… Остается открытым вопрос, какой из версий отдать предпочтение, поскольку известно, что Пауль Радомский погиб 14.03.1945 г. около Штульвайсенбурга. Расстрел в Сырецком концлагере был проведен по его приказанию неизвестными полицейскими, фамилии которых установить не удалось… Это же касается и судьбы Николая Коротких. Точных данных о событиях, которые с ним происходили в гестапо в Киеве, и о его смерти нет. Свидетелей нет. Фамилии возможных преступников неизвестны или не названы. Таким образом, нет оснований возбудить новый процесс".

Позиция непримиримых — история, мол, не приемлет полутонов — в данной ситуации мне представляется неправильной. Здесь-то как раз все и соткано из них, родимых! Как бы то ни было, круглая дата — повод вспомнить эту историческую страницу киевского футбола. Судить или героизировать футболистов того времени каждый вправе по своему усмотрению. Важно то, чтобы, избавившись от одних исторических шор, мы не облекали историю в другие. Давайте не будем пренебрегать критическим мышлением!

Алексей Рыжков