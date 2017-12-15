Пиррова победа

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

15 декабря 2017, 07:57

Вашингтон дал Киеву четкий сигнал - объемы финансовой помощи Украине на оборону будут сокращаться, если у власти и дальше не будет желания бороться с коррупцией.

На днях президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 млн долларов в виде военной помощи Украине.

Это было подано украинцам как большая победа, но на самом деле - это больше пиррова победа. Дело в том, что США планировали выделить значительно больше - 520 млн долларов, но в результате значительно уменьшили сумму. Причиной тому - коррупция в Министерстве обороны. Именно непрозрачный характер деятельности Министерства, отсутствие контроля со стороны гражданского общества заставили Вашингтон сократить объемы финансовой помощи Украине на оборону.

США были вынуждены реагировать на внешние раздражители, чтобы не допустить дальнейшей российской экспансии. Сейчас Вашингтону нужна страна, которая будет воевать с РФ и сдерживать ее агрессивные намерения относительно европейского континента.

Впрочем, не надо расценивать это как победу. Наоборот - это тревожный звонок. Нашей стране четко дали понять, что объемы помощи могут сокращаться, и, соответственно, все зависит от политического руководства нашего государства, его желания бороться с коррупцией.

Недавно в Украине с визитом находились три высокопоставленных американских генерала. Один из них - Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, заявил, что "когда Соединенные Штаты впервые создавали собственные вооруженные силы, мы заказали униформу, еду, оружие, но первые партии были некачественными - одежда разваливалась, еду нельзя было кушать, оружие не работало. Люди понесли за это ответственность - сели за решетку. Мы уничтожили спекуляцию на войне еще сто лет назад. И я думаю, мы должны двигаться в этом же направлении и здесь, в Украине".

К тому же, речь идет о предоставлении Украине радиолокационных средств противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морских противоминных средств; кораблей береговой охраны. Это - не летальное оружие оборонительного характера, которое США не спешат предоставлять Украине из-за серьезности всех вызовов.

Так, например, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джек Кин заявил, что выделение летального оборонительного оружия Украине США будут согласовывать с РФ. Другими словами, США затягивают вопрос предоставления Украине летального оружия, объясняя это тем, что сейчас Россия более агрессивна, чем когда-то был СССР. И США прекрасно понимают вызовы, которые стоят перед ними, если Украина получит это оружие. Очевидно, это элемент геополитики США: сдерживание агрессивных намерений Кремля и одновременно заигрывание с Москвой. Потому что в результате предоставления летальной оружия Украине Россия обязательно пойдет на обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Или на Корейском полуострове.

Поэтому, США демонстрируют, что готовы участвовать в реформировании ВСУ, но вместе с тем уменьшают нам помощь, подчеркивая коррупционную составляющую деятельности структур материально-технического обеспечения армии.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
летальное оружие Дмитрий Снегирев помощь от США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять