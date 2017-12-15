На днях президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 млн долларов в виде военной помощи Украине.

Это было подано украинцам как большая победа, но на самом деле - это больше пиррова победа. Дело в том, что США планировали выделить значительно больше - 520 млн долларов, но в результате значительно уменьшили сумму. Причиной тому - коррупция в Министерстве обороны. Именно непрозрачный характер деятельности Министерства, отсутствие контроля со стороны гражданского общества заставили Вашингтон сократить объемы финансовой помощи Украине на оборону.

США были вынуждены реагировать на внешние раздражители, чтобы не допустить дальнейшей российской экспансии. Сейчас Вашингтону нужна страна, которая будет воевать с РФ и сдерживать ее агрессивные намерения относительно европейского континента.

Впрочем, не надо расценивать это как победу. Наоборот - это тревожный звонок. Нашей стране четко дали понять, что объемы помощи могут сокращаться, и, соответственно, все зависит от политического руководства нашего государства, его желания бороться с коррупцией.

Недавно в Украине с визитом находились три высокопоставленных американских генерала. Один из них - Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, заявил, что "когда Соединенные Штаты впервые создавали собственные вооруженные силы, мы заказали униформу, еду, оружие, но первые партии были некачественными - одежда разваливалась, еду нельзя было кушать, оружие не работало. Люди понесли за это ответственность - сели за решетку. Мы уничтожили спекуляцию на войне еще сто лет назад. И я думаю, мы должны двигаться в этом же направлении и здесь, в Украине".

К тому же, речь идет о предоставлении Украине радиолокационных средств противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морских противоминных средств; кораблей береговой охраны. Это - не летальное оружие оборонительного характера, которое США не спешат предоставлять Украине из-за серьезности всех вызовов.

Так, например, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джек Кин заявил, что выделение летального оборонительного оружия Украине США будут согласовывать с РФ. Другими словами, США затягивают вопрос предоставления Украине летального оружия, объясняя это тем, что сейчас Россия более агрессивна, чем когда-то был СССР. И США прекрасно понимают вызовы, которые стоят перед ними, если Украина получит это оружие. Очевидно, это элемент геополитики США: сдерживание агрессивных намерений Кремля и одновременно заигрывание с Москвой. Потому что в результате предоставления летальной оружия Украине Россия обязательно пойдет на обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Или на Корейском полуострове.

Поэтому, США демонстрируют, что готовы участвовать в реформировании ВСУ, но вместе с тем уменьшают нам помощь, подчеркивая коррупционную составляющую деятельности структур материально-технического обеспечения армии.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Права справа"