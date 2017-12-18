Беда Порошенко, или В чем главное достижение Саакашвили

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

18 декабря 2017, 12:50

Президент Украины и экс-губернатор Одессы очень похожи — когда что-то получается, они кричат "Это был мой план!".

Саакашвили добился формирования ядра недовольных политикой Порошенко

События, которые мы наблюдаем в центре Киева, в частности, попытка "штурма" Октябрьского дворца, — это "гибридная война" Михеила Саакашвили. Не смотря на происходящее, выясняется, что Саакашвили не вел переговоров с Порошенко, не писал ему писем, не собирается ни с кем мириться и не штурмовал Октябрьский дворец — все это сделал кто-то другой. Но при этом Саакашвили в действии, все время в центре внимания и фокусе СМИ. И постоянно портит настроение Порошенко.

Таков стиль Саакашвили: если он сделал нечто хорошее, от чего большой эффект и положительный резонанс, он сразу заявляет, мол, "это сделал я!", а если у него не получилось — "это был не я, это был кто-то другой". Весьма оригинально!

Хотя, следует признать, что Порошенко ведет себя точно так же: когда что-то получается, удается провести какую-то позитивную реформу, он говорит: "Это был мой план!". Если же что-то проваливается, он тут же пеняет на "врагов народа".

Что же касается самой попытки штурмовать Октябрьский дворец, то она говорит о том, что организационный потенциал Саакашвили уже нуждается в конкретном месторасположении — ему действительно уже нужен штаб. Потому сторонники Михеила Саакашвили будут искать в центре города более-менее приличное "министерство", которое можно будет захватить или "взять в аренду" до свержения Порошенко. И то, что Саакашвили переходит к созданию структур, — важный момент, поскольку это свидетельствует о том, что ему уже мало той акции, которая развернута у стен Верховной Рады, и он ищет способы укоренения в каком-то конкретном месте.

Может, это будет Октябрьский, может, какое-то другое теплое место… Но то, что сторонники Саакашвили не остановятся — это факт. Да, они не будут штурмовать Кабмин или трогать Администрацию президента. Им важна фигура Порошенко как объект политической и социальной критики.

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Поэтому, скорее всего, и дальше будут регулярные сборы недовольных и попытка захвата какого-то одного здания. Желательно, чтобы во время захвата там не было концерта, тем более, с детьми…

Этой акцией Саакашвили добился важной вещи — началось формирование ядра недовольных политикой Порошенко. Ведь и на Майдане в 2013-2014 году активистов было всего несколько сотен человек, а другие 50 тысяч или больше — то приходили, то уходили. Именно эти несколько сотен и были ядром. То есть ядро получается, если люди регулярно собираются для какого-то общего дела или интереса (футбол, пиво, протест, рисование или какой-то другой кружок по интересам), тогда они становятся близкими друг другу. И Саакашвили сейчас пытается сплотить протест вокруг себя.

К примеру, в это воскресенье к Саакашвили публично присоединился человек, который уходил от всей политики — Семен Глузман. А это известнейшая личность! И если Саакашвили сохранит набранный ритм, то, кроме актива, среди его сторонников начнут появляться известные люди.

Сейчас Саакашвили важно сохранять ритм, поддерживать ненависть к Порошенко и как можно дольше — до нового года, а затем и завести "машину протеста" и после нового года. И если ему это удастся, то перед Порошенко встанет серьезная задача.

Однако проблема Петра Алексеевича еще и в том, что Саакашвили наглядно показывает слабость народной поддержки действующего президента. У Порошенко есть "титушки", провокаторы, силовики, шпионы, которые даже могут выкрасть Саакашвили из толпы. Но у него нет того, что обычно есть в любом государстве мира (в Африке, Советском Союзе, США) — общенациональной организации в поддержку действующего президента (например, как "Америка за Трампа"). У него нет "антисаакашвилевского майдана".

Виктор Небоженкополитолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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Майдан Порошенко оппозиция штурм Саакашвили протест Виктор Небоженко Октябрьский дворец
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