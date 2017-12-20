Фатальная ошибка Саакашвили

Да простят нерассуждающие сторонники Михеила Саакашвили, но меня больше, чем он, волнует эффективность протестного движения. В смысле, возможность как можно быстрее избавиться от нынешней вороватой лицемерной власти, либо задвинуть ее на обочину общественного процесса, чтобы она не имела возможности мешать системному очищению и обновлению Украины.

И в этом смысле Саакашвили не "делает множество политических ошибок", как он вроде бы признался в письме президенту Порошенко. Нет, он делает одну, но фатальную.

Он являет некую неуверенность в своем пути. А так нельзя. Потому так — не победить!

Лидер протестного движения, сам идущий и своих сторонников призывающий идти поперек власти и силовиков, не ошибается.

Никогда и ни в чем! Исключительно потому, что возглавляет народный протест. Точка.

То есть, если приключилась очевидная лажа с бестолковой спровоцированной попыткой захвата Октябрьского дворца, то настоящий лидер обязан заявить: "Да, были неправы. Целых два раза. Первый: что не решили сделать штаб в Кабмине, вот его и надо штурмовать. Второй: уж если мы ненароком набрели на Октябрьский дворец, то надо было разнести его на кирпичики. А мы проявили нереволюционную деликатность".

Возмущенный народ прав всегда и во всем, по определению. Его лидер — соответственно.

И здесь должен работать алгоритм "на шаг впереди сплетен".

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Про Саакашвили говорят, что он намеревался штурмовать Отябрьский. А на самом деле он уже поджег Кончу-Заспу.

Про Саакашвили говорят, что он взял деньги у Курченко. А на самом деле он уже обилетил всех олигархов, начиная с Ахметова.

Про Саакашвили говорят, что его поддерживает США. А на самом деле он уже поставил ультиматум Трампу насчет Украины. И так далее в том же духе.

Настоящая революция похожа на велосипед, потому что если она останавливается, то теряет устойчивость.

Безапелляционность непогрешимого лидера — один из важнейших элементов такой устойчивости. Она вселяет веру в соратников и широкие массы.

А всякая демократия и коллегиальность начинается потом. После победы.

Александр Кочетков, аналитик, политолог