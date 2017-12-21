"С нежностью вспоминаю свою вербовку". Пару слов о задержании Ежова

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

21 декабря 2017, 14:40

Шокирующее сообщение о русском шпионе в секретариате Кабмина

В задержании Ежова есть некоторые странности

По работе в МИД я хорошо знаю задержанного и обвиняемого Станислава Ежова. Он очень долго возглавлял отдел официальных переводов (структурное подразделение, которое занимается переводами договоров). Не знаю, когда и как, но очевидно на каком-то этапе попал в протокол (где для наших "владеющих со словарем" руководителей переводчики всегда были на вес золота). Сейчас работал в должности заместителя руководителя службы протокола премьер-министра. Этот подраздел является частью даже не секретариата Кабмина, а службы премьер-министра.

Я далек от мысли и возможности утверждать что-либо. Могу просто объяснить некоторые факты.

В период, когда я возглавлял службу протокола премьер-министра, мои заместители не имели доступа к государственной тайне. Конечно, и международные переписки, и графики работы премьер-министра, и программы визитов - документы чувствительные, но несекретные. Первое управление в СКМУ в то время очень тщательно следило, чтобы доступ к государственной тайне не предоставлялся тем, кому он не нужен. Определить это несложно. Если руководитель должностного лица не дает или очень редко дает указание ознакомить подчиненного с документами, содержащими государственную тайну, или если чиновник не готовит документы, которые позже получают соответствующий гриф, то естественно доступ таким людям не нужен. Следили за этим внимательно, потому что доступ к гостайне - это еще и прибавка к зарплате. А зачем платить больше?

В МИД у меня временами возникали с этим проблемы - доступ был нужен большему числу моих подчиненных, чем секретчики были готовы оформлять. В СКМУ этой проблемы никогда не возникало. Никто кроме меня доступа не имел и мы прекрасно жили. Даже ко мне, как руководителю протокола, секретные документы попадали не чаще раза-два в год (как я догадывался, первое управление просто не хотело отменять мой допуск и что-то придумывало).

Заявления СБУ намекают, что Ежов был креативным и необычным шпионом - искал и находил сведения. Ну чтож - или у кого-то из его руководителей будут проблемы, если знакомил его с секретными документами без разрешений и потребности, либо то, что собирал Ежов - это кабминовские сплетни и зарисовки на тему "что вижу, о том пою". Сведения о переговорах и встречах премьера интереснее, но, если бы кто знал, какие они (эти встречи и переговоры) преимущественно формальные и пустые.

Хотя, если предположить, что россияне имеют или добиваются тотального контроля над Украиной, то даже такой шпион в окружении премьера - уже очень и очень для них неплохо. Ну, и по имиджу Украины это ударит, потому что все иностранцы, которые общались с Гройсманом через переводчика, завтра начнут дергаться, вспоминая, что они там наговорили и что о них знают россияне? Ну и в ближайшее время все будут сначала хорошо думать, что говорить украинцам, а что нет. Сам такое пережил в отношениях с американцами после начала Викиликс (и потратил немного времени, иская дукументы, в которых говорилась о встрече со мной).

Заявление СБУ, что Ежова задерживали при содействии руководства Кабмина, вероятно, свидетельствует о том, что на каком-то этапе премьер-министр был проинформирован о подозрениях СБУ и позволил заниматься разработкой своего протоколиста.

Фраза о том, что СБУ уже установила, что россияне завербовали Ежова во время работы в США немного странная. Установить это до ареста могли бы, если Ежов в своих креативных шпионских письмах, которые СБУ перехватывала и читала, писал российским кураторам "с нежностью вспоминаю свою вербовку в Вашингтоне". Но даже если и так, то зачем намекать, что наша контрразведка умеет читать шифрованные письма российской агентуры??? А то, что они не могли быть иными - я совсем не сомневаюсь. Но жизнь сложна, и все может быть.

Странным выглядит и задержание на камеры. У Кабмина есть двор и другие выезды, откуда можно тихо и красиво вывезти задержанного без дефиле по улице Грушевского под софитами и камерами никак не связанного ни с Россией, ни с украинской властью канала Прямой. Объяснить это можно разве что желанием послать сообщение, чтобы кураторы шпиона не волновались.

В протокольных службах премьера и СКМУ работает немало людей, которых я хорошо знаю, и парf, которые являются моими друзьями. Представляю их шок. Это жизнь. В чужую душу не заглянешь, и если, как утверждает СБУ, Ежов был искусным шпионом, то вы ничего заметить и не могли, ребята. Помните, что кто чеснока не ел, от того и не воняет - это все можно и нужно пережить. Правда, после дачи показаний правоохранительным органам. Но это в СКМУ не такая уж и редкость. Мне, например, приходилось.

Богдан Яременко

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СБУ задержание шпион Богдан Яременко Ежов
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