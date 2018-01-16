Закон о реинтеграции. Как Порошенко пытается увеличить свои полномочия

В законопроекте № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" есть несколько положительных изменений. Это - отказ от упоминания о Минских договоренностях и фактический отказ от амнистии.

Под прикрытием демагогии об определении России агрессором проект закона:

- является ударом по парламентаризму, сужает права Верховной Рады

- существенно, неоправданно и опасно расширяет права и возможности президента и частично исполнительной ветви власти. Предоставленные в обход Конституции широкие права и возможности для президента могут быть использованы им не только в целях организации обороны и отпора вооруженной агрессии, но и для вмешательства в политические процессы в Украине

- не только не устраняет пробелы между требованиями законодательства и действиями президента при организации отпора вооруженной агрессии, но и окончательно выводит действия власти за пределы правового поля, создает условия бесконтрольности для таких действий, что, наиболее вероятно, приведут к массовому нарушению прав граждан

- узаконивает торговлю с оккупированными территориями (хотя теперь порядок перемещения товаров определяется Кабинетом Министров Украины, а не оперативным штабом)

Законопроект фактически отменяет АТО.

Законопроект предоставляет президенту полномочия определения границ временно оккупированных территорий, хотя по Конституции это полномочия Верховной Рады (ст. 1).

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В нарушение Конституции Украины законопроект (ст. 8) предоставляет президенту право единолично без согласия Верховной Рады Украины принимать решение по "началу и окончанию мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", что фактически означает право решать возможность применения вооруженных сил на территории Украины без согласия парламента.

Законопроект фактически отменяет АТО, вместе с тем, игнорируя положения Закона об обороне, вводит новый способ отпора вооруженной агрессии. Вместо утвержденного в законодательстве порядка (создание Ставки Верховного Главнокомандующего и т.д.) создается новый – Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Командование объединенными оперативными силами, а также утверждение положения об Объединенном оперативном штабе осуществляет единолично президент Украины (ст.9).

Таким образом, президент с одной стороны снимает с себя политическую и правовую ответственность за уклонение от реализации предусмотренного Законом об обороне сценария отпора вооруженной агрессии, а с другой – получает полный единоличный контроль над процессом в объеме, чьл приравнивается к состоянию войны.

Кроме того, последний пункт ст. 9 ("Вмешательство любых лиц независимо от должности в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается") фактически может означать полную неподконтрольность и неподотчетность президента, Командующего объединенных оперативных сил и объединенного оперативного штаба.

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Это подозрение усиливают и положения ст.10, предоставляющие Командующему объединенных оперативных сил принимать решение о допуске лиц к району осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно положениям статьи, решения Командующего являются обязательными для всех граждан и должностных лиц.

Следует особо подчеркнуть, что президент и подчиненные только ему представители командования Вооруженных сил Украины без объявления военного положения получают полные и фактически неограниченные полномочия и контроль над территориями, которые они единолично определяют как район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на период, определяемый ими единолично.

Фактически президент Украины и властное большинство пытаются использовать этот закон не для укрепления обороноспособности, исправления ошибок, допущенных в первые четыре года войны, а пользуются ситуацией для усиления/увеличения полномочий президента.

Богдан Яременко, глава правления "Майдан закордонних справ"