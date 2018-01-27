О "планах Запада" по уничтожению украинцев

Александр Кочетков

аналитик, политолог

27 января 2018, 01:35

Население Украины неуклонно сокращается, но Запад тут не при чем.

Население Украины сокращается из-за неэффективной и вороватой власти

Последнее время регулярно попадаются материалы — статьи, видеоумствования — на тему некоего "заговора Запада", предполагающего геноцид украинцев с целью доведения нашей численности то ли до до 15, то ли даже до 8 миллионов человек. И, мол, наша нынешняя власть этот план скрупулезно и успешно выполняет. Характерной чертой таких материалов является антисемитизм — Вальцман, Гройсман и прочие дурнопахнущие намеки.

Тема эта давняя — еще с 2009 года, тогда к руководству Российского института стратегических исследований (РИСИ) пришли украинофобы Леонид Решетников и его замша Тамара Гузенкова (Решетников в начале 2017 года уволен за провалы на украинском направлении, Гузенкова вроде еще числится).

С подачи Гузенковой в Украине были наняты "эксперты" во главе с Ростиславом Ищенко, которые должны были представлять публичную альтернативу европейскому вектору, то есть, "Россия - наш рулевой, братские народы, великий и могучий русский язык и вот это все". Соответственно, была создана группа "Альтернатива" и одноименный сайт. После Революции Достоинства Ищенко убежал в Москву, где продолжил украиноненавистническое сотрудничество с РИСИ, а члены его группы живут и злословят в Украине.

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Вот накануне президентских выборов 2010 года (а РИСИ строго поддерживал Януковича) и стали появляться фейки о планах Запада по изводу украинцев. Сейчас они в рамках гибридной войны регулярно мелькают на пророссийских информационных ресурсах, на украинском языке я их пока не встречал, что весьма красноречиво.

Если включить элементарный здравый смысл, то фейк сразу рассыпается. Так как параллельно россияне называют украинцев дешевой рабочей силой для Запада. Так почему Запад должен уменьшать количество этой рабочей силы? Наоборот — должен увеличивать число "рабов"! 

Такая же дурня сходные придумки насчет того, что Запад хочет уменьшить численность украинцев за счет военного столкновения с Россией. На самом деле Запад очень боится такого столкновения и всячески ему препятствует, так как считает, что это развяжет России руки. Именно поэтому было наложено негласное эмбарго на поставки нам современного летального оружия. Хотели бы эскалации войны — давно бы завалили нас Джавелинами, Фантомами и Абрамсами, как это США делают, например, с Израилем.

И вообще, мы для Запада — мелкая заноза, нет у него никакой внятной стратегии по Украине — реагируют по ситуации. А по России они хотят не войны, а действуют "методом прецедента": раз экономическим давлением удалось развалить СССР, то точно так же развалим и РФ".

Но есть еще один аспект. Наша власть и вправду рулит так, что население Украины неуклонно сокращается. Но это не потому, что власть исполняет чей-то людоедский замысел, а потому, что она неэффективная и вороватая.

Так что не надо выдумывать лишних сущностей и ловить отсутствующих кошек в черной комнате. Сменится власть на патриотическую, честную и профессиональную — и население пусть не сразу, но начнет расти.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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Россия США сокращение населения Александр Кочетков
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