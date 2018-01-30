Шизофрения властей объяснима

Андрей Головачев

политический эксперт

30 января 2018, 14:17

 Главным экспортным товаром Украины стали рабочие руки заробитчан.

Украинскую єкономику спали заробитчане

Основная структурная проблема экономики Украины - это ее неспособность обеспечить положительный торговый баланс: все годы независимости украинский импорт всегда превышал экспорт. Как следствие, все эти годы гривня последовательно обесценивалась, начиная с курса 1,83 в 1996 году, когда гривня была введена в оборот и до 28,3 сейчас. Все это приводило к неуклонному обеднению населения, а бюджет - к увеличению долга. 

В прошлом году торговое сальдо снова оказалось отрицательным и составило огромную величину: более 6 млрд дол! От очередной глубокой девальвации гривню спасли... заробитчане, который перевели в страну около 9,5 млрд долл. Без их денег была бы катастрофа!

Учитывая то, что правительство получило 1 млрд долларов от МВФ и 0,6 млрд евро от ЕС, а также разместило облигационный займ в размере 1,4 млрд долл, то по итогам 2017 года платежный баланс оказался даже положительным, - около 3 млрд долл!

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Приходиться признать, что главным экспортным товаром Украины стали рабочие руки заробитчан, которые ценой отказа от своей будущей пенсии, спасают экономику Украины. Парадоксально, но экономика Украины сейчас держится на тех 6,5-7 млн украинцев, который выехали на заработки.

Это и объясняет внешне шизофреническое поведение украинских властей, которые с одной стороны объявляют Россию агрессором, но с другой - отказываются разрывать дипломатические отношения с ней, не разрывают "Договор о дружбе и сотрудничестве" и не вводят визовый режим. Потому что, если 4 млн украинцев, которые работают в России, возвратятся назад в Украину, то мало не покажется. За кого проголосуют возвратившиеся, власти также хорошо понимают. Да дело и не дойдет даже до голосования - все просто рухнет без всякого голосования. Это также делает любой военный конфликт с Россией реально невозможным. Точнее, возможным, но непереносимым.

По этой же причине украинские власти будут всегда уступать польскому давлению, потому что в Польше работают, по различным оценкам, 2,5-3 млн заробитчан. Стоит полякам вернуть назад в Украину хотя бы 200-300 тыс чел, то это приведет к сильнейшему социальному кризису в западных областях Украины и началу решающего конфликта западного региона с Киевом.

Андрей Головачев, политический эксперт

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экономика заробитчане Андрей Головачев
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