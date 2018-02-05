На что же рассчитывает Порошенко?

Известный шведско -американский экономист Андерс Аслунд человек весьма информированный, хорошо осведомленный в делах Украины, является членом экспертного совета при Министерстве экономического развития и торговли Украины и отлично владеет цифрами. На днях Аслунд дал нашумевшее интервью, в котором заявил, что "скорее всего МВФ и ЕС не будут предоставлять Украине финансирование до президентских выборов 2019г. и что "Президент Порошенко не рассчитывает на сотрудничество с МВФ в этом году", потому что отказывается создать АКС. Очень ответственные заявления!

А на что же тогда рассчитывает Порошенко?

Посмотрим на ситуацию с долгами на текущий год. В этом году только о судебным решениям Украине придется выплатить России 6 млрд долл , плюс проценты и пеню. Кроме того, МВФ необходимо погасить 4 млрл дол; есть также и другие небольшие долги. Итого, придется выплатить где-то 11-11.5 млрд долл. Возможно больше, если я не знаю еще о каких то обязательствах

Под выплату долга правительство предусмотрело в бюджете сумму 175 725,5 млн. грн. То есть, если по нынешнему курсу 27.88, то это 6.3 млрд долл. Если курс опуститься до 30 , то 5.8 млрд долл.

А где взять еще 5.2 млрд долл ?

НБУ запело песни , что надо начинать новую, более расширенную программу сотрудничества с МВФ, потому что на этот год предусмотрен транш в размере только 2 млрд долл и 600млн евро помощи от ЕС. Не хватает еще 2 млрд долл!

Андерс Аслунд говорит , что Порошенко готовиться снова выпустить евробонды на внешних рынках, как в сентябре прошлого года , когда Украина смогла привлечь 3 млрд долл под 7,375% годовых.

Очевидно, разместить все 5.2 млрд долл на внешних рынках не удастся или ставка может превысить 8% годовых , что будет означать совсем уж мусорный статус украинских облигаций. Тогда пару миллиардов придется одолжить у НБУ, что будет иметь весьма отрицательные последствия и для дефицита бюджета и для рейтинга платежеспособности Украины и вызовет серьезно недовольство МВФ.

Как бы то не было, но , когда Аслунд говорит, что финансовая ситуация в этом году серьезно ухудшиться , но катастрофы не будет, то он, пожалуй, прав. А вот что делать в 2019-2020г.г., когда наступает период масштабных выплат тела коммерческих кредитов, которые в 2015г. реструктуризовала Яресько, совершенно непонятно.

Аслун прозрачно намекает, что впереди дефолт, правда, политкорректно называет его "финансовым кризисом" и утверждает что , когда он наступит, он будет полностью на совести украинских властей, которые отказываются проводить реформы, а вместо этого тупо увеличивают долги.

И тут Аслунд, конечно, тоже прав.

Андрей Головачев, политический эксперт