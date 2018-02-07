Лучше, чем Вакарчук. Почему Скрябин был бы успешным кандидатом в президенты

Если кому-то и нужно было идти в политику из мира эстрады, то это, именно, Андрею Кузьменко.
Кузьма Скрябин неустанно критиковал власть. И с каждым разом он делал это все лучше и лучше. Это было необычно для украинских популярных певцов, которые, как правило, хотят дружить с властью. После того шока и растерянности, которое наступило после поражения "Революции достоинства" и разочарования новой властью ("за что боролись?") он быстро становился символом обманутого, использованного циничными политиками нашего Майдана. Кузьма Скрябин хорошо видел, как власть целенаправленно "добивает" волонтеров и добровольцев и убивает память о Майдане, как общенациональной гордости и ценности всех украинцев.
Мы привыкли, что артисты обычно косноязычны, тем более в политике. Скрябин был не таким. Он активно интересовался политикой и за словом в карман не лез. Он легко притягивал к себе людей и люди ему верили. Скрябину, как артисту, зачастую лучше наших политиков удавалось выразить всю горечь и растерянность, в которой оказался украинский народ после 2014 года.
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Скрябин легко и быстро, явно становится популярным политиком. И вот 2 февраля 2015 года, после концерта в Кривом Роге, Кузьма Скрябин попадет в странную аварию, которых было так много в украинской политике. В этой автокатастрофе Скрябин погибает. Его смерть шокировали украинцев. И сейчас, его гибель, по своим политическим последствиям, сравнивают с гибелью главы "Руха" Вячеслав Черновола.
Можно смело сказать, что если кому-то и нужно было идти в политику из мира эстрады, то это, именно, Скрябину. Он явно обладал таким важным для политика качеством, как харизма. Скрябин был бы молодым, интересным политиком, который мог бы объединить вокруг себя свежие политические силы и патриотическую молодежь Украины. Этот умный, мужественный, красивый, талантливый и популярный артист мог бы легко стать успешным кандидатом в президенты Украины. И это получилось бы у него легче и лучше, чем у Вакарчука. Но может быть, кто-то понял это лучше и раньше нас. Или нам опять не повезло.
Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"