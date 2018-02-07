Лучше, чем Вакарчук. Почему Скрябин был бы успешным кандидатом в президенты

Кузьма Скрябин неустанно критиковал власть. И с каждым разом он делал это все лучше и лучше. Это было необычно для украинских популярных певцов, которые, как правило, хотят дружить с властью. После того шока и растерянности, которое наступило после поражения "Революции достоинства" и разочарования новой властью ("за что боролись?") он быстро становился символом обманутого, использованного циничными политиками нашего Майдана. Кузьма Скрябин хорошо видел, как власть целенаправленно "добивает" волонтеров и добровольцев и убивает память о Майдане, как общенациональной гордости и ценности всех украинцев.



Мы привыкли, что артисты обычно косноязычны, тем более в политике. Скрябин был не таким. Он активно интересовался политикой и за словом в карман не лез. Он легко притягивал к себе людей и люди ему верили. Скрябину, как артисту, зачастую лучше наших политиков удавалось выразить всю горечь и растерянность, в которой оказался украинский народ после 2014 года.

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Скрябин легко и быстро, явно становится популярным политиком. И вот 2 февраля 2015 года, после концерта в Кривом Роге, Кузьма Скрябин попадет в странную аварию, которых было так много в украинской политике. В этой автокатастрофе Скрябин погибает. Его смерть шокировали украинцев. И сейчас, его гибель, по своим политическим последствиям, сравнивают с гибелью главы "Руха" Вячеслав Черновола.