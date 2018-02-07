Как украинские политики выкладывают за селфи десятки тысяч долларов

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

7 февраля 2018, 20:00

Украинская политическая элита едет в Вашингтон как паломники по Святым местам.

Украинские полити выкладывают за Молитвенный завтрак в Вашингтоне огромные суммы

Молитвенный завтрак в Вашингтоне — это американская традиция, начало которой положил президент Эйзенхауэр. Основная цель этого мероприятия — собрать средства для благотворительной деятельности.

Стоимость участия в Молитвенном завтраке достаточно высока. А бесплатно туда попасть просто невозможно. Там лишь можно заплатить больше или меньше, но сумма стартует от 10 тысяч долларов за входной билет.

Почему на Молитвенный завтрак ездит украинская элита? Для нее это способ продемонстрировать свою значимость и влиятельность. Однако следует понимать, что никаких серьезных встреч в рамках Молитвенного завтрака не происходит. Это — совершенно другой формат. Максимум, что там можно сделать — селфи с каким-то американским сенатором или вице-президентом.

Некоторые наши политики посредством платных вашингтонских лоббистов используют Молитвенный завтрак для организации встреч уже после этого мероприятия. То есть эти встречи не входят в программу Завтрака, они организовываются отдельно. В частности, именно так сейчас работает Юлия Тимошенко, которая отправилась на Молитвенный завтрак. Она в Вашингтоне сейчас встречается с представителями Государственного департамента и Конгресса США.

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Какого-то содержания эти встречи в рамках Молитвенного завтрака не имеют. Они лишь удовлетворяют стремление того или иного политика к славе. И все это прекрасно понимают.

Но главное в этом мероприятии — это дороговизна: очень дорогое участие, дорогой перелет в Соединенные Штаты, как правило, бизнес-классом, плюс гонорары за участие в Молитвенном завтраке. В итоге, одному депутату такая поездка обходится в несколько десятков тысяч долларов.

В этом году, по сравнению с предыдущим, на Молитвенный завтрак отправилась небольшая группа украинских политиков, потому что, кто был там хоть раз, знает, что практического смысла в участии в Молитвенном завтраке в Вашингтоне нет. Плюс — это дорого, и в основном по экономическим причинам стало меньше желающих туда поехать.

Но кто-то ездит в Вашингтон на это мероприятие, как паломники ездят по Святым местам — раз в жизни съездили, и все. То есть многие депутаты посещают его, чтобы просто чтобы зафиксировать себя на этом мероприятии и сфотографироваться там. И все. Вот такие "туристы" в Вашингтон в этот раз особо не поехали, а поехали те, кто пытается организовать встречи за пределами самого Завтрака.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего, специально для "Главреда"

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США Тимошенко Вашингтон молитвенный завтрак политический туризм Тарас Березовец
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