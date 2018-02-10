Тысяча и одна ночь Порошенко

А ведь советовали многие специалисты Петру Алексеевичу не высовываться со своими хореографическими извращениями. Потому что даже, если это только прикрытие, то и прикрытие неубедительное, как и "слепой траст".

И конечно же на бальном пути Петра Алексеевича появилась очумелая феменша с обидными топлесс-прокламациями. Конфуз, однако. Светские дамы Европы с негодованием вычеркивают Порошенко из своих танцевальных листов.

Беда в том, что феменшу не спишешь, как обычно, на Путина и его пособников: ВВП сам от них страдает. Да и зародилось-то это полуголое безобразие именно в Украине при содействии нынешнего партнера Порошенко Левочкина. И ведь из множества собравшихся на бал аристократов и дипломатов конфузия зацепила именно нашего "Черчилля современности".

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Но даже если бы феменша была не топлесс, а в паранже, то это было бы еще хуже. Потому что однозначно напоминало бы про очередное скандальное расследование арабского телеканала Аль Джазира. Который (неужто с подачи Госдепа?) явно намерен устроить Порошенко тысячу и одну ночь. Но не волшебных сказок насчет второго срока, а издевательских разоблачений, угрожающие сроку первому.

На этот раз Аль Дзажира просто замахнулась на святое: якобы за медиа-холдинг УМХ олигарх Януковича Курченко рассчитался с Ложкиным и Порошенко грязными деньгами. Преступными деньгами, можно сказать. Причем, преступными и подлежащими конфискации эти деньги назвала не украинская оппозициями, а самый что ни на есть подконтрольный власти Краматорский суд. Ну, тот, который с подачи Генпрокурора часть этих денег арестовал, чем тот о сих пор гордится!

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Так теперь либо деньги Януковича надо резко реабилитировать и выводить из украинского бюджета, в томи числе, вынимая из клювиков курочек-ряб друга Петра Алексевича Косюка, либо уже Ложкину с Порошенко надо возвращать деньги из своих офшоров и возвращать в бюджет, как конфискованные судом. Вот такое выходит, я дико извиняюсь, фуэте, переходящее в ча-ча-ча.

Порошенко никак не хочет понять, что становится не просто неудобным. Он становится токсичным для цивилизованного мира. А для нас страшно то, что с таким токсичным президентом Украины станет сотрудничать только Путин, которому после его потешных выборов будет не до брезгливости.

Александр Кочетков, аналитик, политолог