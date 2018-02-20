Запрограммированные на поражение

Один спортсмен выиграл золото. Сразу раскопали несколько "зрад". Во-первых, с россиянином обнимался после награждения. Во-вторых, в интервью когда-то говорил, что думал о переезде в Россию. Короче, предательство. Герой - не герой.

Но здесь интересный момент. Это интервью он давал несколько лет тому назад, но всем было пофиг.

Он спокойно поехал на Олимпиаду, и, собственно, если бы занял там какое-то 6-е место, то вернулся бы вполне приличным олимпийцем. Никому неизвестным, и потому приличным.

Но так его сразу "разоблачили". Такое впечатление, что в Украине где-то есть спецотряд по поиску предателей среди победителей.

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Среди лузеров предателей не ищут - не интересно. А вот "макнуть" кого-то успешного - это "милое дело".

"Не высовывайся", короче говоря. Будь серой массой.

Ну и об объятиях под украинским флагом. Мы все сразу считаем, что это "зрада" с нашей стороны. У россиян, кстати, реакция прямо противоположная. Для них объятия под украинским флагом - это их победа. Для нас - наше поражение.

Вот такой вот парадокс. Россияне со всего делают победу, а украинцы - поражение.

То есть, мы сразу запрограммированы на восприятие себя в качестве жертвы. В качестве объекта. В качестве "серого, убогого и оскорбленного".

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Я не считаю, что украинский спортстмен поступил верно. Думаю, что нашим чиновникам из министерства, которые так радушно бросаются присваивать все победы, следует провести серию репутационных тренигов, на которых объяснить всю токсичность контактов со страной Мельдонией.

Потому что, собственно, репутацию такими шагами загубить достаточно легко. И спортстменам надо объяснить, что это нужно им самим, чтобы потом не оправдываться всю жизнь перед жертвами войны.

Но с этим нашим самопрограммированием на поиск поражений во всем и комплексами нужно что-то делать.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко