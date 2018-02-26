Американские подарки Путину к 23 февраля

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

26 февраля 2018, 12:02

Три подарка Кремлю к Дню Советской армии по своей значимости гораздо важнее публичного унижения России на Олимпиаде-2018 или скандала наркотиками в диппочте России.

США сделали Путину к 23 февраля три подарка

К 23 февраля, дню Советской армии американцы приготовили для Путина сразу три подарка. Один лучше другого. 

Первый подарок Путину - это разгром и уничтожение 7 февраля российской группировки войск возле сирийского города Дейр-эз-Зор. Впервые со времен Корейской войны американские и российские войска вошли в непосредственное боевое столкновение, которое закончилось бойней для российских солдат и офицеров. По разным подсчетом погибло и ранено около 600 человек.

Американцы не специально задумывали эту операцию. Скорее, наоборот, владелец ЧВК Вагнера, близкий друг Путина Пригожин захотел, с одной стороны, доказать Хозяину, что его частная армия, состоящая из наемников воюет не хуже, чем российская армия и ей можно поручать не только грязные внешнеполитические дела (Украина, Сирия, Ливия), но и внутриполитические операции в самой России. С другой стороны, планировавшийся в ходе операции уничтожение или захват американских советников был бы хорошим подарком Кремлю к 23 февраля.

 

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Кстати, разгром ЧВК Вагнера-Пригожина американцами стал возможен благодаря "вооруженному нейтралитету" российской армии в Сирии, которая даже не шелохнулась, когда американцы уничтожали сотни наемников в течении всей ночи. Для Путина конфликт между ЧВК и армией - это гораздо более худшая информация, чем гибель 600 человек в ходе боя. Заодно, американские генералы тоже сумели подставить своего главнокомандующего президента Трампа, которому теперь будет гораздо труднее наладить отношения с Путиным. По факту получается, что ни президент США Трамп, ни президент России Путин полностью не контролируют своих генералов.

Второй подарок к 23 февраля, дню Советской армии - это демонстративный заход 18 февраля в Черное море двух американских ракетных эсминцев, способных, по своей огневой мощи, полностью нейтрализовать любые наступательные операции России в зоне АТО или даже в Крыму. Россиянам очень обидно, они возмущены, но ничего сделать не могут.

Превратив оккупированный Крым в "непотопляемый авианосец", Кремль так и не смог сдержать дальнейшее наращивание присутствия и продвижения НАТО на восток. Для крайне милитаризированного сознания россиян эти два гордых американских эсминца – очень неприятное событие, наглядно демонстрирующих беспомощность России в Черном море.

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Третий подарок к 23 февралю для Кремля - это мирный запуск первой американкой ракеты, которая будет устанавливать глобальную сеть спутников для раздачи бесплатного Интернета. Россия уже заявила, что она всячески будет противодействовать этому плану появления над ее территорией независимого от Кремля Интернета. Ведь, во многом, власть Кремля держится не на военной или экономической мощи России, а за счет репрессий и контроля над СМИ и Интернетом страны. Таким образом американцы втягивают Кремль во второй вариант "звездных войн", гонку вооружения в космосе, которая сейчас явно невыгодна для России.

Все три подарка американцев Кремлю к Дню Советской армии, по своей значимости, гораздо важнее публичного унижения России на Зимней олимпиаде в Южной Корее или скандала с 400 кг наркотиков в диппочте России. Все это можно будет объяснить телевизионной России происками врага. Эти события Кремль постарается купировать, а вот подарки Путину к 23 февралю, буду иметь далеко идущие последствия.

Виктор Небоженкополитолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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Вагнер Владимир Путин Виктор Небоженко
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