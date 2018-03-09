Ориентация на импорт - сказки для лохов

"Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет", – отметил американский лидер.

То есть, Трамп требует максимального локализации производства на територри США ( и почему то не строит "аграрную сверх державу"). Теперь с большим интересов буду наблюдать, что нам будут рассказывать коррумпированные иностранными правительствами грантоеды и "незасивимые экономические эксперты". С большим удовольствием послушаю, что будет нести марионетка-взяточник на зарплате у иностранных транснациональных корпораций Максим Нефедов, который системно убивает нашу промышленность (и стимулирует массовый отток людей в ЕС).

Всех послать в пешую эротическую прогулку и делаем как делает Запад

1. Максимальная локализация производств у нас. Хотите продавать – стройте заводы. Не нравится? До свидания.

2. Политика импортозамещения. "Импорт дешевле" - это сказки для лохов. Косвенные убытки коллосальны за счет недоплаченных налогов на нашей территории и массового оттока рабочей силы.

3. Упор на продвижение своего экспорта. Слать МВФ, Мировой банк, ЕС и тд. Всех кто против создания структур по продвижению экспорта.

Если грантоедам и лоббистам иностранных компаний что то не нравится, то пусть едут в Польшу на клубнику (больше пользы для страны) или едут на Запад и попробуют там грантик выбить на написание сказок о том, что Запад не должен стимулировать создание рабочих мест и не защищать свой рынок от необоснованного (критичного импорта). Мне уже интересно как быстро их отправят куда подальше.

Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.