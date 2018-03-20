Рассматривать проведенные выборы в России, как выборы, - верх наивности

Очень смешно читать западных политологов, которые, комментируя итоги президентских выборов в России, в один голос заявляют, что успех Путина связан с тем, что в выборах не участвовали Немцов и Навальный. Первый был убит, а второго - не допустили к выборам. Мол, не было реальной конкуренции.

Это, конечно, наивная точка зрения, лишний раз подтверждающая, что большинство западных политологов совершенно не понимают природу популярности Путина. Он выиграл бы выборы, практически с таким же результатом в 76%, если в них принимали участие десять немцовых и столько же навальных. И причина этого заключается в том, что Путин делает то, что желает от него подавляющая масса населения России и что навальные и немцовы дать не могут. А именно: ощущение имперской силы России в мире.

Западные политологи подходят к оценке поведения россиян со своей, "западной", шкалой ценностей. Они искренне веруют, что русский человек, как и западный, должен в первую очередь волноваться о таких категориях, как свобода, права человека, верховенство права, защищенность собственности, свобода прессы, разделение властей и т.д. Это, действительно, важнейшие категории, от которых реально зависит уровень жизни людей. Если этого нет, то жизнь людей будет бедной и наоборот. Русский человек, по мнению Запада, просто не понимает, ПОЧЕМУ он бедный. Достаточно ему это как следует растолковать, и он тут же проголосует за Немцова или Навального, которые обещают ему эти либеральные ценности.

Запад, как и положено Западу, мыслит рационально. Но русские - люди иррациональные: на первом месте в их шкале ценностей стоят не материальные категории, а ментальные. Россиянам - для нормального ощущения жизни - важно осознавать себя частью мощной империи. Это дает россиянам, как говорил Л. Брежнев "чувство глубокого удовлетворения", наполняет их жизнь смыслом. Для них это абсолютно необходимое условие самоидентичности. Все остальное - вторично и третично. И это именно то, что дает россиянам Путин! И Запад ему в этом очень помогает!

Россия - это идеократическое государство, которое изначально было построено на идее имперства и остается таким и поныне. Имперство означает для россиян некое мессианство, обладание некой собственной духовной исключительностью, которую можно и нужно выносить за пределы своего государства. Эта имперскость в течении истории принимала различные формы: это и Москва - третий Рим, и Россия - защитница всех православных и славян. После октября 1917 г. имперскость россиян приняла коммунистическую форму, а сейчас, при Путине - форму единственного защитника традиционных ценностей в борьбе "с растлевающим, погрязшим в педерастии и педофилии Западом". Имперскость всегда означает либо экспансию, либо оборону. Поэтому всю свою историю Россия воевала. Это, по сути, военно-мобилизационное государство, уникальное в своем роде. И в нем экономика может быть только соответствующая - мобилизационная с упором на гос. собственность.

Читайте также Что было бы с Собчак и Явлинским в настоящей демократической стране? Их бы просто не было

Запад искренне надеялся, что санкции, который он ввел в 2014 г. и которые привели к серьезному падению уровня жизни людей, приведут к падению популярности Путина. Но в борьбе холодильника с телевизором в России всегда побеждает последний. Демонстрация Путиным на всю страну новых видов вооружения, способных уничтожить США, легко помножила на ноль все усилия Запада по подрыву его авторитета.

Чтобы лучше понять ментальность россиян, полезно ознакомится с последними данными соцопросов по Крыму, проведенного "агентом Запада" Левадой-Центром. С мнением о том, что "Россия, присоединив Крым, нарушила все послевоенные и постсоветские договоренности", определенно согласны лишь 4% респондентов. Скорее согласны еще 9%. В то время как определенно не согласны 44% и скорее не согласны 34%. Кстати, первые две цифры хорошо обозначают пределы электорального поля для Навального или условного Немцова. 4% – это жесткая сердцевина такого поля, 13% (4% + 9%) – его максимальная площадь. Но если вопрос был бы поставлен так "Да, нарушила, но мы имеем право на Крым ", то результат был все 90%!

Эти ответы дают исчерпывающий ответ, почему защитница западных ценностей Ксюша Собчак получила лишь 1,6%, хотя она имела полный доступ ко всем СМИ. Навальный или Немцов могли бы натянуть до 4%, но это предел для них, потому что они осуждали аннексию Крыма и вообще были с " западным душком" . А для россиян - это как красная тряпка для быка.

Кстати, россияне испытывают серьезные неудобства от того, что Путин ввел запрет на продукты питания из стран ЕС, но только 4 % осуждают эти контрсанкции. Те же 4 %!!, что и по Крыму - пересекающиеся множества. Россияне готовы переносить почти любые лишения, если речь идет о священной борьбе с Западом, который хочет "завладеть ресурсами России". Вообще всякие санкции Запада не только не подрывают авторитет Путина, но, напротив, его только укрепляют.

Запад постоянно путает причину и следствие . Он считает, что Россия такая недемократичная, потому, что Путин создал авторитарный режим и душит свободу. Но взаимосвязь совершенно обратная: Путин был вынужден создать авторитарный режим и позиционировать Россию как угрозу Западу, потому что таково было требование россиян. Не было бы Путина, был бы кто то другой. И после смерти Путина (а он будет править пожизненно!) ничего не измениться. Возможно все для Запада станет даже хуже.

Рассматривать проведенные вчера выборы в России, как выборы, - верх наивности. В России не может быть никаких выборов по определению. Какие могут быть выборы при самодержавии?!

В России раз в 6 лет проводится плебисцит на тему " Одобряете ли вы политику самодержца на внешней арене?". И это огромное испытание для Путина. Чтобы получить одобрение народа и не быть удушенным своими спецслужбами, Путин просто обязан побеждать в Сирии, аннексировать территории, угрожать Западу и т.д. Страна такая. Уникальная и неповторимая.

Андрей Головачев, политический эксперт