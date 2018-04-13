Все закончится коллапсом. Почему Путин и Трамп не смогут договориться

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 апреля 2018, 12:07

Вероятность заключения сделки между американским и российским президентами равна нулю.

Путин и Трамп не смогут найти общий язык

Новый государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении Кремля прошел.

Если при назначении государственным секретарем Рекса Тиллерсона в Москве могли - правда, совсем безосновательно - рассчитывать на понимание путинских претензий и амбиций, поведение Помпео таких шансов не оставляет.

Государственный секретарь США настроен решительно. Новый советник по национальной безопасности Джон Болтон настроен решительно. Конгресс настроен решительно. Осталось только понять, как настроен президент Дональд Трамп.

Российские аналитики до сих пор застряли между тремя вчерашними твитами непредсказуемого американского лидера. В первом из них Трамп угрожает. Во втором - призывает к взаимопониманию. В третьем - объясняет недоразумения с Россией продолжением расследования контактов своего окружения с Кремлем. Какая непоследовательность!

Но на самом деле ничего непоследовательного нет. Трамп действительно импульсивный и не всегда способен точно выразить свою мысль. Но его представления о реальности - инстинкт строительного магната. Трамп давит на оппонента, пока тот не поймет, что договориться - выгоднее, чем продолжать конфронтацию.

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Трамп хочет соглашения с Путиным. И верит, что это соглашение освободит его от подозрений в сотрудничестве с Кремлем во время предвыборной кампании. Потому что это соглашение должно восстановить миропорядок, разрушенный во времена Барака Обамы.

Вот только вероятность заключения этой сделки равна нулю. Путин просто не может дать Трампу то, чего от него хотел бы получить американский президент. Трамп думает, что Путин знает, что Россия - не чета Америке. И что она не выдержит экономической конфронтации.

А Путин ни о чем таком не желает знать. И - самое главное - об этом ничего не желают знать подданые российского императора, граждане Средневековья. Владимир Путин просто не может позволить себе выглядеть "слабаком" перед таким дремучим народом.

Именно поэтому Трамп, Болтон и Помпео будут давить в надежде на то, что Путин все осознает и начнет переговоры о соглашении. А Путин будет суетиться в поиске слабых мест Запада - чтобы они поняли, как опасно на него давить и отстали от него, наконец. Или разделили с ним мир по его, путинским, "понятиям".

Как и во времена краха Советского Союза - когда американцы тоже давили и хотели договориться - это все закончится не соглашением. Это закончится коллапсом.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Виталий Портников Дональд Трамп Владимир Путин
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