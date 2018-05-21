"Нафтогаз" получает миллионы за уничтожение теплогенерирующей системы страны

Всегда с большим умилением слушаю отчеты "реформаторов" о том как "цветет и пахнет" "Нефтегаз" под их "мудрым руководством". Даже пробивает на скупую слезу. Иногда.

Заявления "Нефтегаза" о своей прибыльности и о долгах и убытках "Уктрансгаза" — это миф, искусственно им же и созданный. На самом деле здесь работает схема по получению необоснованной прибили "Нефтегазом" и банкротству "Укртрасгаза".

"Нефтегаз" по своей сути не может быть прибыльной структурой, потому что ничего не вырабатывает и не создает. Это всего лишь прокладка, которая продает трансгазу газ по завышенной в три раза цене. На этой разнице и зарабатывает.

А вот "Укртрансгаз", судя по результатам работы прошлого года, должен был получить прибыль не менее 70 млрд. грн, а имеет убытки в 14,6 млрд. грн.

Схема, по которой работает эта "прокладка" основана на обычных бюрократических процедурах затягивания вопроса и подписания договоров.

Все разговоры о существующем рынке газа в Украины — мягко говоря, пустой звук, потому что Кабмин принял решение, что предприятия ТКЭ должны покупать газ только у "Нефтегаза" и ни о каких вариантах выбора речи не идет. Это искусственно созданная правительством монополия.

Дальше ТКЭ получили товар, составили акт приема-передачи и отправили бумагу назад в "Нефтегаз" на подпись. Казалось бы, все просто — но именно здесь и "собака зарыта". "Нефтегаз" по непонятным причинам не подписывает акты. И получается, что ТКЭ газ получили и потребителям передали. Откуда он взялся и кто его поставил — документально не зафиксировано — значит получено незаконным путем. "Пазлы" не сходятся и в результате трансгаз относит это к небалансу.

Бред? Конечно, бред. Но "Нефтегаз" так не считает, потому что солидно на этом зарабатывает: услуги оператора рынка по балансировке газа плюс штрафы — и цена выросла в три раза с 5 930 (так называемая социальная цена) до 15 тысяч за тысячу кубов. Вот так, путем простых махинаций и загоняют в долговую яму ТКЭ.

А "Нефтегаз" от этих схем — в полном шоколаде и с прибылью, из которой получает премии в размере оклада, а руководство еще и миллионные бонусы за то, что планомерно уничтожают теплогенерирующую систему страны, а это угроза энергобезопасности государства.

И это тоже влияет на повышение цены на тепло, которое стараниями "Нефтегаза" будет дороже золота. Кто может, пытается перейти на индивидуальную систему отопления, но наши дома такой нагрузки не выдержат, да и сама система теплоснабжения рухнет.

Ну, я уже молчу о том, что "Нефтегаз" так шустро делят на несколько компаний, как обещали, что никак разделить не могут. Зачем? Руководство "Нефтегаз" и тут неплохо кормят.

Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.