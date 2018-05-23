Самый большой страх украинской власти - это Майданы, больше она ничего не боится

Андрей Головачев

политический эксперт

23 мая 2018, 13:44

Ключевые фигуры нынешней власти безнадежные циники и аморалы, но нельзя отказать им в здравомыслии и рациональности.

Если отбросить А. Парубия, адекватность восприятия действительности которого сейчас поставлена под сомнение и будет, как утверждают, устанавливаться в судебном порядке, все остальные ключевые фигуры нынешней власти - Порошенко, Аваков, Яценюк, Пашинский, Грановский, Кононенко, Турчинов и т.д.- люди вполне адекватные. Они, конечно, все безнадежные циники и аморалы - это все так, - но нельзя отказать им в здравомыслии и рациональности.

Все они прекрасно понимают, что проведение в Украине этноцентрической гуманитарной политики означает поставить страну на грань раскола и даже распада, учитывая гибридную войну с Россией. А раз так, то почему же тогда эти 10-12 человек, которым сейчас принадлежит реальная власть в Украине, которые ранее были абсолютно равнодушны к националистическим идеям и, прямо скажем, сами не являют собой идеальных образчиков " правильного украинца", вдруг стали проводить жесткую этноцентрическую политику, направленную главным образом против русскоязычного населения Украины?

Может быть им не нравиться русский язык? Отнюдь, для большинства из них русский является родным языком, а некоторые вообще не умеют общаться на украинском.

Может быть они, подобно святому Павлу, внезапно озарились светом и услышали голос с небес и переродились в страстных патриотов-националистов? Но нет же! Почти все они имеют второе гражданство, вывезли детей и собственность за рубеж, их родственники не воюют в зоне ООС и многие имеют деловые отношения с Россией.

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Ответ простой: этнонационализм - это защитная технология, направленная на устранение угрозы массовых протестов.

Самый большой страх любой украинской власти - это стихийные бунты общества. Говоря проще, наши знаменитые майданы. Ничего другого украинские власти не боятся - ни Запада, ни санкций, ни МВФ, ни России, ни оппозиции, ни журналистов. Никого и ничего! Экзистенциальный, животный страх вызывает только угроза майдана. Кто не верит, может спросить у Кучмы, а еще лучше у Януковича.

Вообще говоря, украинцы - как западные и, тем более, юго- восточные - совсем не склонны к массовым протестам. Они бесконечно терпеливы, послушны, забиты, унижены, разобщены и почти не способны к объединению ради отстаивания своих общих интересов. Среднестатистический украинец не доверяет соотечественникам, полагается только на себя и на своих ближайших родичей и сосредоточен исключительно на самовыживании. Ни факты коррупции во власти, какие бы ужасающие они не были, ни случаи кумовства, ни продажности судей, на преступной безответственности, халатности и т.д. никогда не приведут к массовым протестам украинцев.

Исключение составляет только случай, когда украинцы, - преимущественно с западных областей - начинают ощущать, что у власти находятся элиты, которые готовы торговать национальным суверенитетом. В этом случае начинается майдан, который сносит власть.

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После позорной аннексии Крыма, нежелания Порошенко продать свои активы в России, неудач в Донбассе, увеличивающейся внешней торговли с Россией, нежелания бороться с коррупционерами, связанными с Россией и т.д., власть постоянно находилась под угрозой обвинения в предательстве национальных интересов. Это могло привести к массовым протестам национально обеспокоенных украинцев, главным образом, украиноговорящих.

Именно угроза нового майдана со стороны этой части украинцев и заставила власть проводить этноцентристкую гуманитарную политику в их интересах за счет нарушения прав других меньшинства и в первую очередь русскоговорящих. Власть должны была отвести от себя угрозу обвинения в предательстве национальных интересов. Отсюда все эти квоты, запреты российских социальных сетей, российских книг, фильмов, запреты обучения на родном языке и т.п.

В целом власть почти добилась своей цели и стала святее Папы Римского. Угроза массовых бунтов практически отсутствует. Однако, обратной стороной такой политики стал рост национализма, который, в сущности, не дает возможности разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. Более того, рост национализма создает угрозу, что конфликт будет разрастаться и по интенсивности и по периметру, что, собственно, уже и начало происходить. Складывается, однако, впечатление, что нынешнюю власть и эта перспектива ничуть не пугает. Напротив, война это всегда большие деньги и уникальная возможность избежать какой либо ответственности. Власть пугает только угроза майдана!

Андрей Головачев, политический эксперт

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Украина Майдан Петр Порошенко Андрей Головачев
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