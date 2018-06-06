Зверский аппетит Москвы: зачем Россия отрабатывает сценарий захвата стран Балтии

Как известно, представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что во время масштабных военных учений "Запад-2017" Россия отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии. И он не первый, кто высказывает подобную мысль. И, если брать во внимание заявления польского руководства, то можно говорить о том, что, проводя военные учения "Запад-2017", Россия ставила перед собой более широкое задание, нежели захват стран Балтии — аналогичные действия предполагались также и в отношении Польши. В том числе не исключался вариант использования ядерного оружия. Потому захват стран Балтии — это лишь часть сценария России.

Вообще, в том, что Россия рассматривает и прорабатывает различные военные сценарии, нет сомнений. Однако, думаю, что сегодня Запад ответил бы войной на такие действия Кремля. В любом случае, реакция Запада была бы намного серьезнее, нежели это могло бы быть четыре года назад. Сегодня, как известно, в Польше и странах Балтии дислоцируются американские и другие западные военные подразделения.

Собственно говоря, именно по этой причине Россия и не рискует напасть на упомянутые страны.

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Звучали мнения, что Россия способна захватить страны Балтии очень быстро, едва ли не за три дня. Однако думаю, что так быстро не выйдет… Что в странах Балтии, что в Польше расположены американские подразделения с хорошей техникой, а сейчас идет передислокация сил. Буквально на прошлой неделе из Германии в Польшу и страны Балтии передислоцировалась американская танковая бригада. Потому сейчас России быстро и легко не удастся захватить Литву, Латвию и Эстонию. Возможно, ей бы это удалось провернуть быстро в 2014 году, но не сейчас. Тем более, без применения ядерного оружия.

А если будет применено ядерное оружие, то у Запада намного больше возможностей действовать таким путем, чем у России. Включая более эффективную систему противоракетной обороны.

При каких условиях Россия может прибегнуть к реализации сценария по захвату стран Балтии? Говорить сложно, ведь в России все решает "царь" и десяток людей из его окружения. Если они коллективно сойдут с ума, такой сценарий станет возможным. Ведь им плевать на Россию и население — они-то уверены, что у них есть хорошие бункеры…

Хотя, честно говоря, российское руководство похоже на кого-угодно, только не на самоубийц.

Почему и для чего Россия отрабатывает такие сценарии, как захват стран Балтии? Прежде всего, следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония — это очень небольшие территории. К тому же, они экономически не разрушены. Так что Россия их бы не содержала, а "доила" бы.

А вообще, Россия всегда готовилась и готовится к войне со всем миром. Она не конкурентоспособна и слаба экономически. Но вместо того, чтобы начать работать, Россия традиционно предпочитает бряцать оружием.

Александр Палий, политический аналитик, специально для "Главреда"