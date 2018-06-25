Из певца в мессию: в чем состоит план Вакарчука

Фронтмен "Океана Эльзы" выступил с очередным обращением к нации, смысл которого, как впрочем и всех предыдущих его пафосных и помпезных обращений, сводится, как обычно, к той или иной версии шевченковского заповита "Боритесь и поборете".

Люди, которые готовят Вакарчука к президентским выборам - а он, по слухам, креатура Сороса - избрали , на мой взгляд, разумную стратегию. Я бы даже сказал единственно возможную, если на что-то реально претендовать. В ее основе лежат два базовых принципа:

Первый принцип: "Максимально долго сохранять интригу"

У Вакарчука сейчас есть довольно приличный рейтинг, сравнимый с рейтингом Тимошенко. Рейтинг по своей природе иррациональный, то есть не основанный на предыдущих его политических достижениях. Ну в самом деле, какие могут быть политические достижения у шоумена! Поэтому можно сказать, что это религиозный рейтинг, рейтинг верующих людей, который нашли для себя объект поклонения и это не нуждается в рациональном пояснении.

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Но религиозный рейтинг, как правило, быстро сдувается, если его обладатель не способен поддержать его в реальной политической борьбе.

Кукловоды Вакарчука прекрасно понимают, что он пустышка, что как политический боец - он слабохарактерная бездарность, не способная выдержать длительную изнурительную президентскую гонку в украинских условиях, где слабаков быстро размазывают по стене. Если сейчас объявить о выдвижении Вакарчука, то конкурирующие команды быстро навалят на него тонны компромата, изваляют его в грязи и легко превратят его из мессии в политического клоуна, кем он , собственно, и является. Поэтому официальное выдвижение Вакарчука будет оттягиваться на максимальной возможный срок.

Задача: избежать прямого столкновения с конкурентами, избежать реального общения с простыми людьми, избежать обсуждения конкретных социально-экономических проблем Украины, в которых Вакарчук ничего не смыслит.

The Washington Times Святослав Вакарчук За продвижение Вакарчука в президенты ответственнен Джордж Сорос

Второй принцип: "Поддержание образа мессии".

В реальную политическую борьбу Вакарчук включиться не может (см. первый принцип), но совсем не напоминать о себе обществу тоже невозможно. Поэтому было принято разумное решение поддерживать образ мессии, в который Вакарчук вошел лет 7-8 назад и с тех пор в нем пребывает. Тактика поддержания имиджа мессии, который обладает некой высшей украинской тайной, будет включать в себя типовой набор для такого политического поведения:

- периодические обращения к нации с пафосными воззваниями самого общего и неконкретного характера

- организация массовых музыкально-политических перфомансов, напоминающих по форме религиозные мистерии

Удастся ли авторам "проекта Вакарчук" достичь успеха или нет пока неизвестно. Все будет зависеть от конкретной реализации указанной стратегии и контр действий конкурентов. Но сам факт, что в украинскую политику от полной безысходности начинают продвигать таких персонажей, как Вакарчук, говорит о том, нынешняя политическая элита себя изжила, она в глубоком кризисе и она доживает свой последний политический цикл. Ее заключительная предсмертная отрыжка - это политические конвульсии Порошенко и Тимошенко, вокруг которых собрались все последние ошметки и обмылки нынешней элиты. Трагикомедия нынешнего положения, символизирующей полный распад политической системы, как раз и заключается в том, что против этих двух уже покрытых мхом политических мастодонтов выдвигается один несчастный рок-певец.

После 5-6 лет политического лихолетья к власти в Украине придет совершенно новая политическая элита. Это уже неизбежно.

Андрей Головачев, политический эксперт